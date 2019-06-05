Александр Точилин: В «Сочи» до сих пор отправляют Денисова - Советский спорт
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05 июня 2019 07:00ФутболЗетилов Игорь

Александр Точилин: В «Сочи» до сих пор отправляют Денисова

Главный тренер клуба-новичка РПЛ поделился планами на летние сборы и трансферное окно.

«ЧИТАЛ, ТАРАСОВ УЖЕ ЧУТЬ ЛИ НЕ У НАС»

Безымянный

– Большинство игроков премьер-лиги сейчас в отпусках. А у вас он есть?
– Относительный. Приходится решать много организационных вопросов, связанных, в основном, с комплектованием команды. Отличие от рабочих будней одно – сейчас нет тренировок (улыбается).

– Кто ушел и кто пришел в «Сочи»?
– Никто не ушел, никто не пришел. Но это только пока.

– К вам сватали опального капитана «Спартака» Дениса Глушакова.
– К нам кого только ни отправляли…

– Еще и Игоря Денисова, который через своих агентов объявил о завершении игровой карьеры.
– Так его все равно продолжают к нам отправлять. Сейчас открыл интернет, прочитал, что и Дмитрий Тарасов уже чуть ли не у нас. Кто на самом деле к нам перейдет, выяснится позже.

– Команде требуется усиление?
– Обязательно. Разница в мастерстве игроков между премьер-лигой и ФНЛ существенная. Чтобы бороться за минимальные задачи, которые наверняка поставит руководство, необходимы более качественные исполнители. Иначе долго в элите мы не задержимся.

– Вы говорите о разнице в классе. Однако представители ФНЛ регулярно доходят до полуфиналов и даже финалов Кубка России!
– Мы говорим про длинную дистанцию. А Кубок и те же переходные матчи – короткие забеги. Здесь разница между первой четверкой ФНЛ и последней пятеркой премьер-лиги – минимальная.

– В конце мая вы посетили матч открытия реконструированного стадиона «Динамо». Примеряли свою команду против хозяев или против «Арсенала»?
– Уровень можно оценить только в очной встрече. Когда проведем несколько матчей, тогда и начнем понимать: кому уступаем, а с кем находимся в одной весовой категории.

– Получается, команда играет так, как позволяет соперник?
– Отчасти. Есть же еще тренерские задумки, тактика. Часто слышу от коллег: мы планировали сыграть так, но не получилось. Значит, соперник не позволил!

«НАШ КЛУБ – ЧАСТНЫЙ»

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– Как Сочи воспринял ваш прорыв в премьер-лигу?
– Очень позитивно. Все понимают, что в рамках программы наследия Олимпиады-2014 и ЧМ-2018 стадион «Фишт» должен использоваться как арена команды премьер-лиги. Не меньше. Противников нашего выхода в РПЛ не встречал.

– В мэрию приглашали?
– Да, как раз после последней игры в ФНЛ.

– Это была мэрия большого Сочи или Адлера?
– Сочинскую. Насколько понимаю, мэрии Адлера нет. Город входит в систему большого Сочи.

– Руководство города готово и дальше помогать?
– Организационно – да. Есть понимание, что премьер-лига – другой уровень. В основном, речь идет о проведении матчей, логистике. Теперь же к нам будет приезжать гораздо больше болельщиков.

– Бюджет «Сочи» как-то зависит от местных властей?
– В небольшой степени. Все-таки наш клуб – частный и финансируется инвесторами.

«ПЕРВЫЙ СБОР – ДОМА, ВТОРОЙ – В СЛОВЕНИИ»

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– В Сочи помнят «Жемчужину», которая занимала в высшей лиге девятое место?
– Конечно. Есть много болельщиков из тех времен. Они ностальгируют, сравнивают 90-е с сегодняшним днем, хотя это сложно. Нам даже предлагали взять название «Жемчужина», но в итоге остановились на ФК «Сочи».

– Где будете проводить сборы? Летом, в разгар курортного сезона, в Сочи можно тренироваться?
– Тренироваться можно. Именно в Сочи будем работать на первом сборе. На второй планируем поехать в Словению.

– Там прохладнее?
– Не факт. С погодой точно не угадаешь. Сейчас, к слову, в Москве жарче, чем в Сочи. Просто в Словении легче найти спарринг-партнеров. Да и обстановку желательно сменить. За границей ничего не отвлекает от работы.

– Уже известно, с кем сыграете?
– Пока есть даты и предварительные договоренности. Руководство клуба работает.

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