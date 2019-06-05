Черчесов показал команду группе Тутберидзе - Советский спорт
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05 июня 2019 16:06ФутболГригорьевская Юлия

Черчесов показал команду группе Тутберидзе

Сборная России продолжает в Новогорске готовиться к двум отборочным матчам Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипра (11 июня, Нижний Новгород).

ИМЕНИННИК СЕМАКИН И ФИГУРИСТЫ

Все 28 игроков (4 вратаря и 24 полевых) работали без ограничений. Разумеется, в это число не водил получивший травму плеча в контрольной игре с клубом «Чертаново» Юрий Газинский. Полузащитник «Краснодара» должен был покинуть расположение сборной в среду вечером.

Тренировка традиционно началась с разминки в тренажерном зале, затем команда переместилась на поле. Перед началом занятия футболисты собрались в круг и поздравили массажиста сборной Сергея Семакина с днем рождения.

Любопытно, что Черчесов продолжил традицию приглашать на занятия сторонних наблюдателей. Теперь на трибунах расположились фигуристы из группы Этери Тутберидзе - двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, чемпионка России Анна Щербакова, двукратный бронзовый призер чемпионата России Алена Косторная, бронзовый призер Финала юниорского «Гран-при» Алена Канышева, Диана Дэвис и Морис Квителашвили.

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«В СБОРНОЙ ИГРОКОВ ПРИХОДИТСЯ СДЕРЖИВАТЬ»

Присутствовала и главный тренер женской сборной России по футболу Елена Фомина. Она пришла с конкретной целью - посмотреть на работу мужчин, пообщаться с коллегами, чтобы, возможно, в дальнейшем применить некоторые методики и в своей команде.

- Мне интересно, как строится тренировочный процесс, - заявила Фомина. - Сборная – это ведь не клуб. Здесь все иначе. Любопытно, в мужском футболе корректируют нагрузки, дозируют их. Как Станислав Черчесов поддерживает высокую интенсивность.

- Чем различаются тренировке в клубе и сборной?
- В клубе игроки 24 часа принадлежат тренеру, а в сборной Черчесов видит ребят всего неделю перед официальными матчами. Надо оперативно понять, кто в каком физическом и эмоциональном состоянии. В сборной выше интенсивность, ведь все хотят играть. Тренеру приходится ребят сдерживать.

- Что обсудили с Черчесовым?
- Характер сегодняшней тренировки, направленность. Он рассказал, как управляет коллективом. Это был короткий разговор, но я какие-то вещи для себя отметила.

- Черчесов без вопросов разрешил прийти на тренировку?
- Он охотно идет на контакт. За все время работы в сборной ни разу не сказал, что нельзя приходить на тренировку. Наоборот, пытается содействовать, дает консультации по физподготовке, нагрузкам перед матчами. Мы на связи. Когда я бываю в Москве и в Новогорске, стараюсь посещать занятия сборной.

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Напомним, что голкипер женской сборной России Эльвира Тодуа во вторник тоже заглянула на тренировку мужчин и устроила вратарский батл с Артемом Дзюбой. С минимальным перевесом серию пенальти выиграл Артем. Но вот на его коллегу по сборной Гилерме вратарские способности Дзюбы впечатления не произвели. «Он хотел бы, но не может быть голкипером. Нет нужных вратарских качеств. Дзюба очень медленный», - рассмеялся русский бразилец.

В четверг игроки сборной проведут последнюю тренировку в Новогорске перед вылетом в Саранск, на матч против санмаринцев.

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