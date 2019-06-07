Российская премьер-лига опубликовала календарь сезона-2019/2020

1-й тур (14 июля)
«Зенит» — «Тамбов»
«Спартак» — «Сочи»
«Ростов» — «Оренбург»
«Локомотив» — «Рубин»
«Ахмат» — «Краснодар»
«Арсенал» — «Динамо»
«Крылья Советов» — ЦСКА
«Урал» — «Уфа»
2-й тур (21 июля)
«Ростов» — «Спартак»
ЦСКА — «Оренбург»
«Динамо» — «Рубин»
«Локомотив» — «Тамбов»
«Сочи» — «Зенит»
«Крылья Советов» — «Арсенал»
«Уфа» — «Краснодар»
«Урал» — «Ахмат»
3-й тур (28 июля)
«Краснодар» — «Сочи»
«Тамбов» — «Спартак»
ЦСКА — «Локомотив»
«Динамо» — «Урал»
«Рубин» — «Ахмат»
«Арсенал» — «Ростов»
«Уфа» — «Крылья Советов»
«Оренбург» — «Зенит»
4-й тур (4 августа)
«Зенит» — «Краснодар»
«Спартак» — «Динамо»
«Тамбов» — «Арсенал»
«Ахмат» — «Оренбург»
«Сочи» — «Уфа»
«Рубин» — ЦСКА
«Крылья Советов» — «Локомотив»
«Урал» — «Ростов»
5-й тур (11 августа)
«Ростов» — «Крылья Советов»
«Краснодар» — «Рубин»
ЦСКА — «Сочи»
«Динамо» — «Зенит»
«Локомотив» — «Урал»
«Ахмат» — «Спартак»
«Арсенал» — «Уфа»
«Оренбург» — «Тамбов»
6-й тур (18 августа)
«Зенит» — «Ахмат»
«Спартак» — ЦСКА
«Тамбов» — «Краснодар»
«Динамо» — «Локомотив»
«Рубин» — «Арсенал»
«Уфа» — «Ростов»
«Урал» — «Крылья Советов»
«Оренбург» — «Сочи»
7-й тур (25 августа)
«Зенит» — «Уфа»
«Ростов» — «Рубин»
«Краснодар» — «Локомотив»
«Тамбов» — «Динамо»
ЦСКА — «Ахмат»
«Сочи» — «Урал»
«Арсенал» — «Оренбург»
«Крылья Советов» — «Спартак»
8-й тур (1 сентября)
«Спартак» — «Зенит»
«Локомотив» — «Ростов»
«Ахмат» — «Тамбов»
«Рубин» — «Сочи»
«Арсенал» — ЦСКА
«Крылья Советов» — «Динамо»
«Уфа» — «Оренбург»
«Урал» — «Краснодар»
9-й тур (15 сентября)
«Зенит» — «Арсенал»
«Спартак» — «Урал»
«Ростов» — «Ахмат»
«Краснодар» — «Крылья Советов»
«Тамбов» — ЦСКА
«Динамо» — «Уфа»
«Сочи» — «Локомотив»
«Оренбург» — «Рубин»
10-й тур (22 сентября)
«Зенит» — «Рубин»
«Тамбов» — «Ростов»
ЦСКА — «Краснодар»
«Динамо» — «Сочи»
«Ахмат» — «Крылья Советов»
«Арсенал» — «Урал»
«Уфа» — «Спартак»
«Оренбург» — «Локомотив»
11-й тур (29 сентября)
«Спартак» — «Оренбург»
«Ростов» — «Динамо»
«Краснодар» — «Арсенал»
«Локомотив» — «Зенит»
«Сочи» — «Ахмат»
«Рубин» — «Уфа»
«Крылья Советов» — «Тамбов»
«Урал» — ЦСКА
12-й тур (6 октября)
«Краснодар» — «Спартак»
ЦСКА — «Ростов»
«Локомотив» — «Арсенал»
«Сочи» — «Крылья Советов»
«Рубин» — «Тамбов»
«Уфа» — «Ахмат»
«Урал» — «Зенит»
«Оренбург» — «Динамо»
13-й тур (20 октября)
«Зенит» — «Ростов»
«Спартак» — «Рубин»
«Тамбов» — «Урал»
«Динамо» — «Краснодар»
«Ахмат» — «Локомотив»
«Арсенал» — «Сочи»
«Уфа» — ЦСКА
«Оренбург» — «Крылья Советов»
14-й тур (27 октября)
«Ростов» — «Сочи»
«Краснодар» — «Оренбург»
«Тамбов» — «Уфа»
ЦСКА — «Динамо»
«Локомотив» — «Спартак»
«Ахмат» — «Арсенал»
«Рубин» — «Урал»
«Крылья Советов» — «Зенит»
15-й тур (3 ноября)
«Зенит» — ЦСКА
«Спартак» — «Арсенал»
«Краснодар» — «Ростов»
«Динамо» — «Ахмат»
«Сочи» — «Тамбов»
«Крылья Советов» — «Рубин»
«Уфа» — «Локомотив»
«Урал» — «Оренбург»
16-й тур (10 ноября)
«Спартак» — «Крылья Советов»
«Ростов» — «Тамбов»
«Локомотив» — «Краснодар»
«Ахмат» — «Урал»
«Сочи» — ЦСКА
«Рубин» — «Динамо»
«Арсенал» — «Зенит»
«Оренбург» — «Уфа»
17-й тур (24 ноября)
«Тамбов» — «Локомотив»
ЦСКА — «Крылья Советов»
«Динамо» — «Ростов»
«Рубин» — «Зенит»
«Арсенал» — «Краснодар»
«Уфа» — «Сочи»
«Урал» — «Спартак»
«Оренбург» — «Ахмат»
18-й тур (1 декабря)
«Зенит» — «Спартак»
«Ростов» — «Урал»
«Краснодар» — «Тамбов»
ЦСКА — «Арсенал»
«Локомотив» — «Динамо»
«Ахмат» — «Рубин»
«Сочи» — «Оренбург»
«Крылья Советов» — «Уфа»
19-й тур (8 декабря)
«Зенит» — «Динамо»
«Спартак» — «Ростов»
«Краснодар» — ЦСКА
«Тамбов» — «Оренбург»
«Ахмат» — «Уфа»
«Сочи» — «Рубин»
«Арсенал» — «Локомотив»
«Крылья Советов» — «Урал»
20-й тур (1 марта)
«Зенит» — «Локомотив»
«Краснодар» — «Уфа»
«Тамбов» — «Рубин»
ЦСКА — «Урал»
«Динамо» — «Спартак»
«Ахмат» — «Ростов»
«Сочи» — «Арсенал»
«Крылья Советов» — «Оренбург»
21-й тур (8 марта)
«Спартак» — «Краснодар»
«Ростов» — ЦСКА
«Динамо» — «Тамбов»
«Локомотив» — «Ахмат»
«Рубин» — «Крылья Советов»
«Уфа» — «Зенит»
«Урал» — «Сочи»
«Оренбург» — «Арсенал»
22-й тур (15 марта)
«Зенит» — «Урал»
«Ростов» — «Локомотив»
«Тамбов» — «Крылья Советов»
ЦСКА — «Уфа»
«Ахмат» — «Динамо»
«Сочи» — «Краснодар»
«Арсенал» — «Рубин»
«Оренбург» — «Спартак»
23-й тур (22 марта)
«Краснодар» — «Динамо»
ЦСКА — «Зенит»
«Локомотив» — «Оренбург»
«Сочи» — «Ростов»
«Арсенал» — «Спартак»
«Крылья Советов» — «Ахмат»
«Уфа» — «Тамбов»
«Урал» — «Рубин»
24-й тур (5 апреля)
«Зенит» — «Крылья Советов»
«Спартак» — «Уфа»
«Ростов» — «Арсенал»
«Динамо» — ЦСКА
«Ахмат» — «Сочи»
«Рубин» — «Локомотив»
«Урал» — «Тамбов»
«Оренбург» — «Краснодар»
25-й тур (12 апреля)
«Ростов» — «Краснодар»
«Тамбов» — «Зенит»
ЦСКА — «Спартак»
«Локомотив» — «Крылья Советов»
«Сочи» — «Динамо»
«Арсенал» — «Ахмат»
«Уфа» — «Рубин»
«Оренбург» — «Урал»
26-й тур (19 апреля)
«Спартак» — «Тамбов»
«Краснодар» — «Зенит»
«Динамо» — «Арсенал»
«Локомотив» — «Сочи»
«Ахмат» — ЦСКА
«Рубин» — «Оренбург»
«Крылья Советов» — «Ростов»
«Уфа» — «Урал»
27-й тур (26 апреля)
«Зенит» — «Сочи»
«Спартак» — «Локомотив»
«Ростов» — «Уфа»
«Тамбов» — «Ахмат»
«Рубин» — «Краснодар»
«Арсенал» — «Крылья Советов»
«Урал» — «Динамо»
«Оренбург» — ЦСКА
28-й тур (3 мая)
«Краснодар» — «Урал»
ЦСКА — «Рубин»
«Динамо» — «Крылья Советов»
«Локомотив» — «Уфа»
«Ахмат» — «Зенит»
«Сочи» — «Спартак»
«Арсенал» — «Тамбов»
«Оренбург» — «Ростов»
29-й тур (10 мая)
«Зенит» — «Оренбург»
«Спартак» — «Ахмат»
«Тамбов» — «Сочи»
«Локомотив» — ЦСКА
«Рубин» — «Ростов»
«Крылья Советов» — «Краснодар»
«Уфа» — «Динамо»
«Урал» — «Арсенал»
30-й тур (17 мая)
«Ростов» — «Зенит»
«Краснодар» — «Ахмат»
ЦСКА — «Тамбов»
«Динамо» — «Оренбург»
«Рубин» — «Спартак»
«Крылья Советов» — «Сочи»
«Уфа» — «Арсенал»
«Урал» — «Локомотив»