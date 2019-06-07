Российская премьер-лига опубликовала календарь сезона-2019/2020 - Советский спорт
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07 июня 2019 01:32Футбол

Российская премьер-лига опубликовала календарь сезона-2019/2020

Первый тур состоится 14 июля, последний - 17 мая

1-й тур (14 июля)

«Зенит» — «Тамбов»

«Спартак» — «Сочи»

«Ростов» — «Оренбург»

«Локомотив» — «Рубин»

«Ахмат» — «Краснодар»

«Арсенал» — «Динамо»

«Крылья Советов» — ЦСКА

«Урал» — «Уфа»

2-й тур (21 июля)

«Ростов» — «Спартак»

ЦСКА — «Оренбург»

«Динамо» — «Рубин»

«Локомотив» — «Тамбов»

«Сочи» — «Зенит»

«Крылья Советов» — «Арсенал»

«Уфа» — «Краснодар»

«Урал» — «Ахмат»

3-й тур (28 июля)

«Краснодар» — «Сочи»

«Тамбов» — «Спартак»

ЦСКА — «Локомотив»

«Динамо» — «Урал»

«Рубин» — «Ахмат»

«Арсенал» — «Ростов»

«Уфа» — «Крылья Советов»

«Оренбург» — «Зенит»

4-й тур (4 августа)

«Зенит» — «Краснодар»

«Спартак» — «Динамо»

«Тамбов» — «Арсенал»

«Ахмат» — «Оренбург»

«Сочи» — «Уфа»

«Рубин» — ЦСКА

«Крылья Советов» — «Локомотив»

«Урал» — «Ростов»

5-й тур (11 августа)

«Ростов» — «Крылья Советов»

«Краснодар» — «Рубин»

ЦСКА — «Сочи»

«Динамо» — «Зенит»

«Локомотив» — «Урал»

«Ахмат» — «Спартак»

«Арсенал» — «Уфа»

«Оренбург» — «Тамбов»

6-й тур (18 августа)

«Зенит» — «Ахмат»

«Спартак» — ЦСКА

«Тамбов» — «Краснодар»

«Динамо» — «Локомотив»

«Рубин» — «Арсенал»

«Уфа» — «Ростов»

«Урал» — «Крылья Советов»

«Оренбург» — «Сочи»

7-й тур (25 августа)

«Зенит» — «Уфа»

«Ростов» — «Рубин»

«Краснодар» — «Локомотив»

«Тамбов» — «Динамо»

ЦСКА — «Ахмат»

«Сочи» — «Урал»

«Арсенал» — «Оренбург»

«Крылья Советов» — «Спартак»

8-й тур (1 сентября)

«Спартак» — «Зенит»

«Локомотив» — «Ростов»

«Ахмат» — «Тамбов»

«Рубин» — «Сочи»

«Арсенал» — ЦСКА

«Крылья Советов» — «Динамо»

«Уфа» — «Оренбург»

«Урал» — «Краснодар»

9-й тур (15 сентября)

«Зенит» — «Арсенал»

«Спартак» — «Урал»

«Ростов» — «Ахмат»

«Краснодар» — «Крылья Советов»

«Тамбов» — ЦСКА

«Динамо» — «Уфа»

«Сочи» — «Локомотив»

«Оренбург» — «Рубин»

10-й тур (22 сентября)

«Зенит» — «Рубин»

«Тамбов» — «Ростов»

ЦСКА — «Краснодар»

«Динамо» — «Сочи»

«Ахмат» — «Крылья Советов»

«Арсенал» — «Урал»

«Уфа» — «Спартак»

«Оренбург» — «Локомотив»

11-й тур (29 сентября)

«Спартак» — «Оренбург»

«Ростов» — «Динамо»

«Краснодар» — «Арсенал»

«Локомотив» — «Зенит»

«Сочи» — «Ахмат»

«Рубин» — «Уфа»

«Крылья Советов» — «Тамбов»

«Урал» — ЦСКА

12-й тур (6 октября)

«Краснодар» — «Спартак»

ЦСКА — «Ростов»

«Локомотив» — «Арсенал»

«Сочи» — «Крылья Советов»

«Рубин» — «Тамбов»

«Уфа» — «Ахмат»

«Урал» — «Зенит»

«Оренбург» — «Динамо»

13-й тур (20 октября)

«Зенит» — «Ростов»

«Спартак» — «Рубин»

«Тамбов» — «Урал»

«Динамо» — «Краснодар»

«Ахмат» — «Локомотив»

«Арсенал» — «Сочи»

«Уфа» — ЦСКА

«Оренбург» — «Крылья Советов»

14-й тур (27 октября)

«Ростов» — «Сочи»

«Краснодар» — «Оренбург»

«Тамбов» — «Уфа»

ЦСКА — «Динамо»

«Локомотив» — «Спартак»

«Ахмат» — «Арсенал»

«Рубин» — «Урал»

«Крылья Советов» — «Зенит»

15-й тур (3 ноября)

«Зенит» — ЦСКА

«Спартак» — «Арсенал»

«Краснодар» — «Ростов»

«Динамо» — «Ахмат»

«Сочи» — «Тамбов»

«Крылья Советов» — «Рубин»

«Уфа» — «Локомотив»

«Урал» — «Оренбург»

16-й тур (10 ноября)

«Спартак» — «Крылья Советов»

«Ростов» — «Тамбов»

«Локомотив» — «Краснодар»

«Ахмат» — «Урал»

«Сочи» — ЦСКА

«Рубин» — «Динамо»

«Арсенал» — «Зенит»

«Оренбург» — «Уфа»

17-й тур (24 ноября)

«Тамбов» — «Локомотив»

ЦСКА — «Крылья Советов»

«Динамо» — «Ростов»

«Рубин» — «Зенит»

«Арсенал» — «Краснодар»

«Уфа» — «Сочи»

«Урал» — «Спартак»

«Оренбург» — «Ахмат»

18-й тур (1 декабря)

«Зенит» — «Спартак»

«Ростов» — «Урал»

«Краснодар» — «Тамбов»

ЦСКА — «Арсенал»

«Локомотив» — «Динамо»

«Ахмат» — «Рубин»

«Сочи» — «Оренбург»

«Крылья Советов» — «Уфа»

19-й тур (8 декабря)

«Зенит» — «Динамо»

«Спартак» — «Ростов»

«Краснодар» — ЦСКА

«Тамбов» — «Оренбург»

«Ахмат» — «Уфа»

«Сочи» — «Рубин»

«Арсенал» — «Локомотив»

«Крылья Советов» — «Урал»

20-й тур (1 марта)

«Зенит» — «Локомотив»

«Краснодар» — «Уфа»

«Тамбов» — «Рубин»

ЦСКА — «Урал»

«Динамо» — «Спартак»

«Ахмат» — «Ростов»

«Сочи» — «Арсенал»

«Крылья Советов» — «Оренбург»

21-й тур (8 марта)

«Спартак» — «Краснодар»

«Ростов» — ЦСКА

«Динамо» — «Тамбов»

«Локомотив» — «Ахмат»

«Рубин» — «Крылья Советов»

«Уфа» — «Зенит»

«Урал» — «Сочи»

«Оренбург» — «Арсенал»

22-й тур (15 марта)

«Зенит» — «Урал»

«Ростов» — «Локомотив»

«Тамбов» — «Крылья Советов»

ЦСКА — «Уфа»

«Ахмат» — «Динамо»

«Сочи» — «Краснодар»

«Арсенал» — «Рубин»

«Оренбург» — «Спартак»

23-й тур (22 марта)

«Краснодар» — «Динамо»

ЦСКА — «Зенит»

«Локомотив» — «Оренбург»

«Сочи» — «Ростов»

«Арсенал» — «Спартак»

«Крылья Советов» — «Ахмат»

«Уфа» — «Тамбов»

«Урал» — «Рубин»

24-й тур (5 апреля)

«Зенит» — «Крылья Советов»

«Спартак» — «Уфа»

«Ростов» — «Арсенал»

«Динамо» — ЦСКА

«Ахмат» — «Сочи»

«Рубин» — «Локомотив»

«Урал» — «Тамбов»

«Оренбург» — «Краснодар»

25-й тур (12 апреля)

«Ростов» — «Краснодар»

«Тамбов» — «Зенит»

ЦСКА — «Спартак»

«Локомотив» — «Крылья Советов»

«Сочи» — «Динамо»

«Арсенал» — «Ахмат»

«Уфа» — «Рубин»

«Оренбург» — «Урал»

26-й тур (19 апреля)

«Спартак» — «Тамбов»

«Краснодар» — «Зенит»

«Динамо» — «Арсенал»

«Локомотив» — «Сочи»

«Ахмат» — ЦСКА

«Рубин» — «Оренбург»

«Крылья Советов» — «Ростов»

«Уфа» — «Урал»

27-й тур (26 апреля)

«Зенит» — «Сочи»

«Спартак» — «Локомотив»

«Ростов» — «Уфа»

«Тамбов» — «Ахмат»

«Рубин» — «Краснодар»

«Арсенал» — «Крылья Советов»

«Урал» — «Динамо»

«Оренбург» — ЦСКА

28-й тур (3 мая)

«Краснодар» — «Урал»

ЦСКА — «Рубин»

«Динамо» — «Крылья Советов»

«Локомотив» — «Уфа»

«Ахмат» — «Зенит»

«Сочи» — «Спартак»

«Арсенал» — «Тамбов»

«Оренбург» — «Ростов»

29-й тур (10 мая)

«Зенит» — «Оренбург»

«Спартак» — «Ахмат»

«Тамбов» — «Сочи»

«Локомотив» — ЦСКА

«Рубин» — «Ростов»

«Крылья Советов» — «Краснодар»

«Уфа» — «Динамо»

«Урал» — «Арсенал»

30-й тур (17 мая)

«Ростов» — «Зенит»

«Краснодар» — «Ахмат»

ЦСКА — «Тамбов»

«Динамо» — «Оренбург»

«Рубин» — «Спартак»

«Крылья Советов» — «Сочи»

«Уфа» — «Арсенал»

«Урал» — «Локомотив»

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