Россия останется на своем месте в футбольной иерархии - Советский спорт
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08 июня 2019 20:25ФутболЯременко Николай

Россия останется на своем месте в футбольной иерархии

Реформа Лиги чемпионов не приведет к катастрофе, уверен главный редактор «Советского спорта»

По большому счету, сложно понять, с чего такой гвалт начался. Ну, высказался представитель испанской примеры (точнее, представляющий телевизионного правообладателя), что Россия после реформы еврокубков рискует остаться без Лиги чемпионов – и что теперь?

Во-первых, мы не знаем, что произойдет до 2023 года. Какой у нас там будет коэффициент, мы не знаем. Кто из клубов будет лидером российского футбола, бог весть.

Во-вторых, мы не лидеры сейчас, так с чего, если Лига сократится, мы должны забронировать за собой там место?

Давайте разбираться по порядку. Идея еврочиновниками футбольными реализуется давняя. С точки зрения бизнеса - абсолютно разумная. Уже давным-давно, в нулевые годы европейские топ-клубы пытались устроить свой собственный чемп - G14.

Тогда смогли отговорить (на деле все понимали - только отложить по времени) футбольных топов от реализации. Делали это тогда ещё усилиями Платини, про коррупционность которого в ту пору никто не догадывался.

Правильно отговорили: G14 в противовес национальным чемпионатам и еврокубкам была нужна только топ-клубам. А деньги должны оставаться в семье! В общей европейской семье. Теперь - усилиями уже обновленного УЕФА - идею подобрали, переупаковали и запустят в куда более правильном формате.

Лига она на то и лига, чтобы быть стабильной пор составу. Герметичной - наверное, нет. Поэтому и будут восемь команд из 32-х довеском к постоянному стандартному списку.

Никакой катастрофы для России в этом нет. Мы как были вне элиты, так вне ее и останемся. Когда-то в кубке чемпионов/лиге чемпионов было 32 команды и от нас была одна. Теперь вместо двух-трех будет одна или ни одной. Что случится? «Спартак» денег не дополучит? У него есть спонсоры, помогут. «Зенит»? Он и не заметит.

Да, неприятно, конечно. Но это наше истинное место в футбольной табели о рангах. Благотворительностью в мире футбола - читай, в мире бизнеса - никто не будет заниматься. Футбол – это бизнес. Без вариантов.

Хотим исправить ситуацию? Отменяйте лимит на легионеров, прекращайте искусственные игры в якобы развитие футбола и живите по правилам мировой футбольной экономики. В эпоху глобализации всё равно по-другому ничего уже не будет.

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