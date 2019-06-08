«Карлика» не пожалели. Россия разгромила Сан-Марино, установив рекорд

Саранским болельщикам повезло. Они не только впервые «живьем» увидели российскую сборную, но и стали свидетелями града голов, обрушенного нашими футболистами на главного аутсайдера мирового футбола. А еще – рекорда нашей сборной, никогда ранее не забивавшей столько в одном матче.

ЧЕРЧЕСОВ ЗНАЛ, КАК НЕ ПРОПУСТИТЬ ОТ САН-МАРИНО

До субботнего вечера история официальных встреч сборных России и Сан-Марино насчитывала лишь две игры. Обе относились к отборочному циклу чемпионата Европы 1996 года и, разумеется, закончились крупными победами нашей команды, которую тогда возглавлял Олег Романцев. Любопытно, что в домашнем поединке с «апеннинским карликом» на арене в Лужниках россияне испытали больше трудностей (итоговый счет 4:0), чем на выезде (7:0). Распечатать ворота гостей Валерию Карпину удалось лишь на 43-й минуте, а окончательно все вопросы были сняты в середине второго тайма, когда на отрезке с 64-й по 67-ю минуты отличились Игорь Колывванов, Юрий Никифоров и Дмитрий Радченко.

Но главный любопытный факт заключается в том, что в обеих встречах с Сан-Марино в октябре 1994-го и июне 1995-го ворота российской сборной защищал... Станислав Черчесов. Так что нынешний наставник национальной команды имел полное представление, как не пропустить от заведомого аутсайдера.

Сборная Сан-Марино, между тем, действительно забивает и заканчивает матчи с положительными результатами, как говорится, по большим праздникам. В последних десяти матчах соперники этой команды без проблем сохранили свои ворота в неприкосновенности. Единственная победа «апеннинского карлика» случилась в 2004 году, когда в товарищеском матче был обыгран (1:0) Лихтенштейн. А еще через десять лет, игрокам из Сан-Марино удалось сотворить новый подвиг - впервые забить в выездном поединке.

Впрочем, удивляться особо нечему: в составе сборной Сан-Марино (она занимает последнее, 211-е место в рейтинге ФИФА) всегда было минимальное количество профессиональных футболистов, выступающих обычно в итальянских сериях B и С. В Саранске в основном составе гостей таковым оказался лишь защитник Мирко Палацци, а в резерве остались голкипер Симоне Бенедеттини и форвард Никола Нанни. Все остальные игроки футболом занимаются лишь в свободное от основное работы время.

Было бы нонсенсом, если бы против такого соперника Черчесов выставил не атакующий вариант состава. В нем заслуженно нашлось место обоим братьям Миранчукам, проведшим хороший сезон за «Локомотив», а также не сломленному борьбой за выживание с «Монако» Александру Головину. Ну а кандидатура Артема Дзюбы в роли главного завершителя атак не вызывала никаких сомнений.

Можно было предположить, что акцент атак россиян сместится на правый фланг – при наличии Марио Фернандеса на этой бровке и куда реже уходящего вперед Федора Кудряшова на противоположной. И уже стартовый отрезок матча это подтвердил: именно после комбинаций у правой бровки на ударные позиции выходили Головин и Алексей Миранчук. В первом случае голкипер Элиа Бенедеттини перевел мяч на угловой, во втором удар пришелся чуть мимо цели.

ПОКЕР ДЗЮБЫ – РЕКОРД СПУСТЯ 24 ГОДА

Желание россиян действовать максимально быстро и по возможности тратить на обработку мяча одно-два касания (а когда же еще, если не против такого соперника это делать!) бросалось в глаза, но создать по-настоящему голевые моменты в первые полтайма не помогало. Соперник защищался и числом, и порой умением. Поэтому приходилось чаще бить издали. Однажды Антон Миранчук здорово «выстрелил» из-за пределов штрафной, но Бенедеттини едва заметным касанием вытащил мяч из нижнего угла.

Кто знает, сколько еще времени попытки россиян взломать оборону Сан-Марино оставались бесплодными, если бы не быстрая перепасовка с участием Фернандеса, Алексея Миранчука и Головина опять же на правом фланге, итогом которой стал острый прострел в исполнении последнего от лицевой линии и результативный рикошет от центрального защитника Микеле Чеволи.

А вскоре все тот же Чеволи ударил по ноге врывавшегося в штрафную Головина (на телеповторе было видно, что нарушение произошло за пределами штрафной), и арбитр, не имея возможности обратиться к помощи VAR (эта система на отборочных матчах Евро-2020) не используется), назначил пенальти. Дзюба, конечно же, не упустил шанса пополнить свой бомбардирский счет в национальной команде.

Прошло еще пять минут, и Кудряшов решил сломать стереотип о себе как о защитнике-«домоседе». Подключение Федора в атаку получилось своевременным, «стеночка» с Антоном Миранчуком – эффектной, а завершающий обводящий удар – убойным. Это был первый гол Кудряшова за российскую сборную.

Даже после трех забитых мячей россияне не сбавили обороты в ожидании приближающегося перерыва. Очередная атака закружила головы несчастным игрокам сборной Сан-Марино, главным бедолагой среди которых определенно мог стать Чеволи. Этот центральный защитник вновь подкорректировал траекторию мяча, летевшего в ворота после удара Антона Миранчука. Но на сей раз, на счастье Микеле, второй автогол за неполный тайм на него записывать не стали.

Главной интригой второго тайма стало возможное установление рекорда результативности нашей сборной. Прежнее достижение – семь мячей за игру – было зафиксировано как раз в упомянутом выездном поединке в Сан-Марино 24 года назад. Моментов у ворот гостей возникало множество, но Дзюбе и компании, к которой вскоре примкнули Федор Смолов и Алексей Ионов, никак не удавалось открыть счет голам после перерыва. Черчесов даже намеренно не убирал с поля Дзюбу, чтобы дать возможность капитану еще разок-другой продемонстрировать публике свой знаменитый жест с отдачей чести.

Зато право на досрочный отдых получили братья Миранчуки, неплохо поработавшие на команду. Антон и вовсе отметился не только забитым голом, но и результативной передачей на Кудряшова.

С выходом Смолова сборная стала играть в два форварда, что было абсолютно оправдано – учитывая уровень соперника и буквально на глазах тающие силы сан-маринцев. И уже после 70-й минуты наконец-то прорвало: Дзюба оформил свой второй покер за сборную и довел свой личный счет голов за национальную команду до 20, еще два добавил Смолов. И это голевое пиршество привело нашу команду к первой в ее истории победе со счетом 9:0.

Евро-2020. Отборочный турнир. Группа I. 3-й тур

Россия – Сан-Марино – 9:0 (4:0)

Голы: Чеволи, 25 – в свои ворота – 1:0. Дзюба, 31 – с пенальти – 2:0. Кудряшов, 36 – 3:0. Ан.Миранчук, 41 – 4:0. Дзюба, 73 – 5:0. Дзюба, 76 – 6:0. Смолов, 77 – 7:0. Смолов, 83 – 8:0. Дзюба, 88 – 9:0

Нереализованный пенальти: Дзюба, 76 (вратарь)

Россия: Гилерме – Марио Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов – Зобнин (Баринов, 73), Оздоев – Ал.Миранчук (Ионов, 61), Головин, Ан.Миранчук (Смолов, 60) – Дзюба (к)

Сан-Марино: Бенедеттини – М.Баттистини, Чеволи, Ф.Витаиоли, Грандони – Э.Голинуччи, А.Голинуччи (Лунадеи, 64) – Палацци (Ченсони, 51), Д.Ринальди (Томассини, 56), Муларони – М.Витаиоли (к)

Предупреждения: Д.Ринальди, 11, Муларони, 17. Ф.Витаиоли, 75

Судьи: Мохаммед Аль-Хаким, Даниэль Вярнмарк, Фредрик Кливер (все – Швеция)

8 июня. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 42 241 зритель

Следующие матчи (11 июня): Казахстан – Сан-Марино, Россия – Кипр, Бельгия – Шотландия