«Спартак» – это война. Почему скоро Кононова погонят в шею Отар Кушанашвили со свойственными ему полемическим задором объясняет, что происходит у красно-белых. В команде и в сознании.

Все так оголтело обсуждают судьбу Кононова в контексте лабильного «Спартака», будто речь идет о коллизии про препирательства человека с высшими силами, тогда как это вовсе не коллизия и не эпос, а просто байка про обстоятельства.

Уже в этом году Кононова погонят в шею, и ему никакой Рабинер не поможет с восемью полосами о том, как онтогенез повторяет филогенез; и гуттаперчевый Е.С. Ловчев не поможет, который в одном номере газеты поет осанну, а уже в следующем пишет про него же, что он, этот человек, – воплощение посредственности.

Он сглазил себя болтовней, по части элоквенции он слаб, но болтал он столько, будто и впрямь дружен с высшими силами.

Кононов, обещавший, что через четыре месяца его подопечные явят миру необычайную прыть и беспримерный интеллект (на поле, конечно), и продувший ВСЕ, что только можно было проиграть; вот этот человек, после мерзейшего проступка своего подопечного сморозивший: «Добро всегда побеждает зло», – он ведь просто из той категории «актеров», о которых в Америке пишут: «неизменно неубедительный».

Вместо того, чтобы слушать Басту, перечитал бы Есенина, душеполезно:

«Напылили кругом.

Накопытили.

И пропали под дьявольский свист».

Но проблема с ним в том, что он не умеет и этого – «накопытить» и «напылить».

Судя по выражению лица в Оренбурге, человек просто не понимал – что весьма и весьма странно – куда он идет.

Это – «Спартак», старичок, а «Спартак» – это перманентная война, а «война – это дело молодых, лекарство против морщин», как подметил Цой.

Какое там лекарство, О.К. постарел лет на 448.

Я один понимаю, что с поставленными перед ним задачами (ЛЧ, кубок страны) он не справится, но каждая из этих задач суть квадратура круга для команды, которой подходит определение классика: «Психически нормальные, они болеют, так сказать, расстройством идейной системы».

Добро, конечно, побеждает зло, пусть чаще в комиксах, но сначала надо научить футболистов играть в футбол.

Когда после очередного позора – уже было ясно, что скорее Чикатило одарят амнистией, чем случится то, о чем он сморозил, – сказанул, что верит в чемпионство, я вспомнил Стругацких: «Нет ничего невозможного, есть только маловероятное».