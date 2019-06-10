Иван Мельников: У Мамаева и Кокорина большие шансы на выход по УДО

«АЛЕКСАНДРУ НУЖНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ»

Напомним, суд назначил Мамаеву и Кокорину реальные сроки, но до завершения процедуры обжалования приговора оба находятся в СИЗО «Бутырка», куда их поместили в октябре прошлого года, сразу после задержания в связи с участием в драках в центре Москвы. Если футболисты в итоге отправятся в колонию, то могут провести там остаток года. Разумеется, тот и другой рассчитывают на условно-досрочное освобождение. Апелляция их адвокатов будет рассмотрена 13 июня.

– Летом вы посещали ребят в «Бутырке». Что новенького?

– После подачи апелляций у Мамаева и Кокорина появились определенные надежды на смягчение приговора… Из бытовых новостей: Кокорину заменили сокамерника. Они знакомятся, общаются. Это молодой человек, арестованный по экономическим преступлениям. А предыдущему соседу Александра, парню с Украины, меру пресечения изменили.

Сейчас Кокорин старается каждый день заниматься спортом, следуя указанию врачей. Посещает тренажерный зал, делает лечебную физкультуру.

– Медицинская помощь ему, в связи с последствиями травмы, которые беспокоили его зимой и весной, оказывается?

– С этим есть проблемы. Кокорин получает далеко не все, что необходимо. Нет беговой дорожки, отвечающей определенным критериям, и специальных тренажеров. Желательно, чтобы СИЗО их передала какая-нибудь общественная организация. Там же все регламентировано, с учетом многочисленных требований безопасности.

– Насколько реально передать такие тренажеры в «Бутырку»?

– Теоретически это возможно. Мы пытаемся решить вопрос и со своей стороны готовы оказать всяческое содействие.

«В «БУТЫРКЕ» МОГУТ ПОСТЕЛИТЬ ИСКУССТВЕННОЕ ПОЛЕ»

– У Кокорина бывают посетители?

– Регулярно. Также есть возможность общаться по телефону. Для этого заключенным выдаются специальные карточки.

– Кокорин на что-нибудь жаловался?

– Только на то, что ему оказывается не вся помощь, которая нужна. Ему же врач «Зенита» много чего прописал, зафиксировав ухудшение состояния здоровья. А в «Бутырке» нет спортивных медиков. Как выполнять все рекомендации? Непонятно… Хорошо, что можно посещать спортзал. Это частично спасает.

– А как дела у Мамаева?

– Все нормально. Но видно, что Павел переживает.

– Ремонт поля, где Мамаев мог бы играть в футбол, завершен?

– Насколько я знаю, площадка по-прежнему закрыта. Сейчас там гоняют мяч только заключенные хозотряда. Обсуждается вариант постелить в «Бутырке» искусственное поле, для безопасности. Зимой-то был утрамбованный снег, а теперь голый асфальт – можно получить травму.

– Ребята не изъявляли желания закупить для «Бутырки» искусственный газон?

– Я не спрашивал. Мамаев уже немало сделал для того, чтобы прогулочный дворик переоборудовали в площадку для игры в футбол. У заключенных появилась возможность отвлечься. Футбол помогает социализироваться.

Допускаю, что ремонт поля завершится уже после того, как ребята выйдут на свободу. Они имеют право подать на УДО, отбыв более половины срока. Учитывая благодарность ФСИН за организацию футбольных матчей, подготовку дворика, у Мамаева большие шансы на досрочное освобождение. Кокорин тоже имеет аргументы в свою пользу. Суд обязательно учтет то, что состояние Александра в СИЗО ухудшается. И в колонии, если его туда отправят, он вряд ли поправит здоровье.

«В КАМЕРАХ НЕТ КОНДИЦИОНЕРОВ – И ЭТО ПРОБЛЕМА»

– Прошлый раз вы говорили о возможности отбывать наказание в хозблоке «Бутырки».

– Ребята об этом знают, но такая перспектива их не привлекает. Кокорин сразу сказал, что у него нет необходимой квалификации для работы поваром или ремонтником. Он предпочел бы отправиться в колонию на свою малую родину, в Белгородскую область.

– В Москве сейчас жара. Камеры «Бутырки» оборудованы кондиционерами?

– В СИЗО кондиционеров нет, и это действительно проблема. Достаточно душно. Конечно, есть вентиляция, в том числе принудительная, но тридцать градусов переносить сложно. А еще сложнее – ездить в автозаках. В них очень жарко, многие курят. Даже профессиональному спортсмену в таких условиях непросто.

– Мамаев продолжает посещать храм?

– Да. Ходит туда вместе с сокамерниками. По заявлению это разрешается Павел посещает и тренажерный зал, но реже, чем Кокорин – только когда подходит очередь.