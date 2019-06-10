Сказка о попе. Почему футбол через ж* - не всегда плохо? Анонс свежего «ССФ»

СПЕКУЛЯНТЫ, ПУТАНЫ И ПИВНОЙ КОНФЛИКТ

Как «Челси» переиграл «Арсенал» в финале Лиги Европы, мы подробно писали в прошлом номере. Точнее сказать – как Баку впервые встречал второй по значимости европейский клубный турнир. Потом пришло время финала номер один. Наш корреспондент прошелся по улицам и площадям Мадрида перед игрой на «Ванда Метрополитано» – домашней арене местного «Атлетико».

ПОДУМАЕМ НАСЧЕТ ЗАБЕГА ПО ПОЛЮ В РОССИИ!

Живущий в США популярный пранкер и его девушка, которую после финала Лиги чемпионов в Мадриде узнал весь мир, рассказали нам о свалившейся на них славе и мотивации.

«РЕАЛ» СНОВА САМЫЙ ДОРОГОЙ КЛУБ В МИРЕ!

На первую строчку рейтинга среди футбольных клубов, несмотря на неудачный сезон (третье место в испанской примере, вылет из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала), вернулся «Реал». Но среди всех командных видов спорта «сливочным» еще есть, кого догонять.

ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНКУ! ВЕСЬ ФУТБОЛ-2019 НА УРОВНЕ СБОРНЫХ

Совсем скоро сборной России предстоит продолжить борьбу в отборочном турнире к чемпионату Европы. С нашим красочным календарем вы не пропустите не одной игры!

МЕЧТЫ ЭДЕНА АЗАРА СТАЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Полузащитник «Челси» Эден Азар перешел в мадридский «Реал». Сам бельгиец объявил о своем уходе из клуба после победы в финале Лиги Европы над «Арсеналом» (4:1). Рассказываем, кем Азар стал для «Челси» в красочной инфографике.

ДАНТЕ: БЫТЬ КАПИТАНОМ – ЭТО НАБЛЮДАТЬ И АНАЛИЗИРОВАТЬ

Этому бразильскому защитнику уже тридцать пять, но на днях он продлил контракт с «Ниццей» еще на два года. Минувший сезон (свой второй в команде) Данте играл с капитанской повязкой. Насколько ему комфортно быть капитаном, какие проблемы, какая специфика этой должности?

ФРАНК РИБЕРИ: ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ

Франку Рибери – 36 лет, с 2007-го он в «Баварии». Этот сезон стал его последним в клубе. France Football попросил высказаться о Рибери людей, работавших с ним и просто знавших француза.