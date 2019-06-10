Шедевры мирового футбола: Йович – «Обнаженная, сидящая на диване»  - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 июня 2019 18:46Футбол

Шедевры мирового футбола: Йович – «Обнаженная, сидящая на диване» 

Азар – это «Крик». Мбаппе – это «Сон». Мы прикинули, какого футболиста можно купить, продав тот или иной шедевр.

Переход Эдена Азара из «Челси» в «Реал» стал на данный момент самым дорогим трансфером этого лета. Бельгиец обошелся мадридцам в 115 миллионов долларов - примерно за столько же когда-то ушла с молотка знаменитая картина «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка. Мы решили составить другие пары «футболист – картина», исходя из сумм, за которые они были проданы. Мы взяли в расчет только переходы двух сезонов - того, что завершился, и того, что скоро начнется.Лука ЙОВИЧ Килиан МБАППЕ Криштиану РОНАЛДУ Эден АЗАР Лукас ЭРНАНДЕС Френки ДЕ ЙОНГТома ЛЕМАР Кристиан ПУЛИШИЧ Лука ЙОВИЧ МИЛИТАО

08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
03/06 18:00ММА
Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
05/06 18:00Хоккей
Кубок Стэнли VS Кубок Гагарина: какой из них круче?За Кубок Стэнли говорит история, а за Гагарина – вес и название. 
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
09/06 20:00Хоккей
Почему наши клубы не играют в Лиге чемпионов?Колонка Виталия Славина.
05/06 14:00Хоккей
«Как отцепили от сборной, сразу позвонили из Америки»Экс-хоккеист ярославского «Локомотива» Егор Коршков об отъезде в НХЛ
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
02/06 12:45Бокс
Геннадий Машьянов: Это закат карьеры Джошуа. Он – искусственно раздутая фигураИзвестный российский тренер Геннадий Машьянов назвал «раздутой» фигуру британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, и заявил, что победа Энди Руиса не является сенсацией.
09/06 21:00Футбол
Криштиану – в старте, Промес – в «засаде»Сегодня поздним вечером в поединке сборных Португалии и Голландии определится победитель первого в истории розыгрыша Лиги наций.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
09/06 17:30Футбол
Игорь Ледяхов: Эксперименты с Сан-Марино были не нужныБывший одноклубник Станислава Черчесова по «Спартаку», а в последние годы тренер различных российских клубов, высказался о матче нашей команды в Саранске против санмаринцев.
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
06/06 07:00Теннис
Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».
10/06 14:02Футбол
Андрей Кобелев в гостях у «Советского спорта»Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев стал гостем пресс-центра «Советского спорта».
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
02/06 10:45Бокс
Более сенсационным было только поражение Тайсона. Что случилось в Нью-ЙоркеОбладатель трех поясов чемпиона мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа потерпел поражение от американца Энди Руиса.
09/06 16:45Хоккей
Тарасенко, Биннингтон или Маршанд? Кто получит «Конн Смайт трофи»За океаном уверены, что приз самого ценного игрока плей-офф НХЛ заберет вратарь «Сент-Луиса».
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
09/06 22:30Хоккей
Тарасенко близок к завоеванию Кубка Стэнли! Не пропустите шестой матч финала«Сент-Луис» выйдет на решающую встречу без Ивана Барбашева.
02/06 18:15Теннис
«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.
10/06 16:32Футбол
Станислав Черчесов: В сборной России нет понятия «ротация состава»Главный тренер сборной России поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2020 против Кипра в Нижнем Новгороде.
10/06 08:11Хоккей
«Бостон» выиграл матч смерти! В финале Кубка Стэнли будет седьмая игра«Брюинз» уничтожили «Сент-Луис».
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
10/06 12:13Футбол
Последние вести из Бутырки: Кокорин и Мамаев могут выйти досрочноОтветственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии поделился последними новостями о продолжающих сидеть в следственном изоляторе форварде «Зенита» Александре Кокорине и экс-полузащитнике «Краснодара» Павле Мамаеве.
Новости
19:06 Футбол В России появился ФК «Новосибирск»
18:47 Футбол Смолов поддержал журналиста Голунова
18:42 Хоккей Умер двукратный чемпион СССР Борисов
18:27 Хоккей «Барыс» будет играть на площадке меньшего размера
18:20 Футбол «Барселона» готова перебить предложения по де Лигту
17:45 Футбол Бюджет «Урала» будет увеличен
17:16 Футбол Облак может перейти в «Манчестер Юнайтед»
16:26 Футбол «Барселона» требует у «Атлетико» за Семеду 50 млн евро
16:15 Футбол ЦСКА объявил об уходе Базелюка
15:57 Валентин Балахничев: ВФЛА уже не сможет объяснить свою ситуацию ИААФ
15:43 Футбол Кристиан Карамбе: Никто не ожидал, что Зидан окажется таким сильным тренером
15:30 Футбол Карамбе рассказал, как во Франции отметили победу сборной на ЧМ-2018
15:26 Футбол Андрей Кобелев: Дзюба наш лучший игрок, ему надо ехать за границу  
15:14 Футбол Камболов стал игроком «Краснодара»
15:04 Футбол Андрей Кобелев: Не понимаю, за счет чего наши клубы могут повысить рейтинг. Сохранить бы!
14:55 Футбол «Тамбов» объявил о переходе защитника «Оренбурга»
14:48 Хоккей Крейг Беруби: Забей мы первыми, это добавило бы нервозности «Бостону»
14:34 Футбол СМИ: Игуаин может перейти в «Рому»
14:07 Волейбол Российские волейболисты Сиволап и Ярзуткин вышли в финал этапа Мирового тура в Бадене
14:00 Художественная гимнастика В Чехии во время награждения российских гимнасток включили гимн СССР (видео)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика