Он устал и решил умереть. Невыносимо печальная история Фернандо Риксена

ДВЕ ЖЕНЩИНЫ

«Привет. У меня особенный вечер 28 июня. Бороться становится все тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо». Такое обращение 42-летний Риксен, который несколько лет назад потерял возможность двигаться и разговаривать, записал с помощью специального речевого компьютера – подарка голландской фирмы.

Почти шесть лет назад после операции на позвоночнике у Фернандо начала развиваться болезнь БАС (неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц). Врачи давали голландцу два года, он продолжал бороться за жизнь, мечтал победить тяжелый недуг, но тот оказался неподвластен даже одному из самых боевитых футболистов своего поколения.

В том, что Риксен продержался гораздо дольше отведенного медициной срока, огромная заслуга нашей соотечественницы Вероники Веселовой. Она выходила замуж за звезду «Зенита», родила ему дочь Изабеллу, и когда муж стал инвалидом, осталась с ним. А ведь от Риксена отвернулись даже родители, его бывшая жена-голландка забрала все накопления. Взяла и в один прекрасный день обнулила все совместные счета. Такой была ее месть за уход Фернандо к петербурженке Веронике… Даже когда было объявлено о страшном диагнозе, сердце голландки не дрогнуло.

БОРЬБА ВЕРОНИКИ

«Русской женщине, которая с ним живет и родила ему ребенка, надо ставить памятник. Он и жив-то благодаря ей, насколько знаю. Только русские женщины способны на такую любовь и заботу. Героизм, которому уже не один год. Ладно бы еще денег много было. Но их нет», - рассказывал бывший партнер Риксена по «Зениту» Андрей Аршавин в интервью телевизионным коллегам…

Риксены безуспешно судились восемь лет, жили на футбольную пенсию, которой не хватало, даже чтобы нанять сиделку. Для заработка Фернандо участвовал в благотворительных вечерах – например, его привозили в бар на встречу с болельщиками, и всю выручку владельцы отдавали семье футболиста. Наибольшей популярностью он пользовался в Глазго, фанаты «Рейнджерс» боготворили своего кумира, могли ночами петь под окнами отеля, где он останавливался. Собирали стадионы на благотворительные матчи.

Вероника не сомневалась: сил сражаться Риксену дают не только ее с дочерью любовь и забота, но и обожание фанатов. Минувшей осенью в одну из таких поездок в Шотландию здоровье голландца значительно ухудшилось, и обратный перелет в Валенсию, где жила семья, был уже противопоказан. Он и так чуть не умер из-за ошибки медсестры. Фернандо остался в больнице и даже комментировал, что к нему относятся шикарно, что он чувствует себя, как дома, но… Похоже, его жизнь окончательно превратилась в мучение.

Однажды Веронику спросили: «А не просил ли сам Риксен оставить его не мучиться, а отдать в специальное медучреждение?». Она ответила: «Да он, наоборот, просит не бросать его. Говорит, что без нас не проживет». Может, в этом и кроется разгадка нынешнего решения Риксена? Он не сказал это напрямую, но между строк читается, что Фернандо собрался прекратить мучения и попросил разрешенную в Голландию эвтаназию.

НЕИЗНЕЖЕННЫЙ ХИПСТЕР

Как же странно это осознавать: железный боец до мозга костей, никогда не щадивший ни себя, ни соперников, готовый ради результата драться при всех даже с партнерами по команде, может закончить так. Жалко до слез…

Да, Риксен не был образцом для подражания и ролевой моделью. Его автобиография «Борьба» о бесчисленных кутежах на протяжении карьеры, алкоголе, наркотиках, активной половой жизни подходит только под категорию «18+». Одни его истории о гулянках с молодыми лидерами «Зенита» Аршавиным, Игорем Денисовым, Владимиром Быстровым с битьем полицейских машин много говорят о нравах в нашем футболе того времени. Но на другой чаше весов были самоотверженность, жажда бороться и сила духа. Риксен зенитовских времен - не изнеженный хипстер, получивший большие деньги, а брутальный мужик. Тем печальнее и одновременно поучительнее понимать, что человеческий ресурс ограничен. И никто не знает, как повернется судьба.

АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ: «НЕ СДАВАЙСЯ, ФЕРНАНДО!»

Вот и генеральный директор «Зенита» отказывается верить, что Риксен решил уйти из жизни без борьбы.

- «Зенит» уже выразил поддержку. Риксен один из наиболее самоотверженных, бескомпромиссных игроков, который показывал пример, как выходить на поле и бороться с любым соперником с первой до последней минуты. Он был жесткий, но при этом, как говорят в футболе, не костолом. Его отношение к игре передавалось и другим зенитовцам, поэтому от себя лично хочу пожелать ему не сдаваться, а всегда бороться, как он делал на поле вне зависимости от счета на табло. «Зенит» помнит и любит Риксена, команда передает ему самые теплые слова. Такая редкая болезнь, трудно с ней бороться, но хочется пожелать ему не опускать рук.

- Пару лет назад жена Риксена Вероника не назвала «Зенит» в числе тех, кто помогал решать финансовые проблемы, возникшие из-за тяжелой болезни голландца…

- «Зенит» все свои обязательства по отношению к Риксену выполнял и выполнил. Мне сложно комментировать, так как я не в курсе их финансовой ситуации, и ее высказывания не читал…