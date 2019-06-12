Проскрипели с Кипром. После разгрома Сан-Марино россияне с трудом одолели киприотов - Советский спорт
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12 июня 2019 00:08ФутболМощенко Захар

Проскрипели с Кипром. После разгрома Сан-Марино россияне с трудом одолели киприотов

Команда Станислава Черчесова одержала третью победу в четырех матчах отборочного цикла Евро-2020, минимально обыграв сборную Кипра

Как и ожидалось, продолжения банкета после 9:0 над Сан-Марино не последовало. В поединке с куда более крепким соперником победу принес единственный гол Алексея Ионова.

БОЛЬШОЙ СЮРПРИЗ ДЛЯ КИПРСКОЙ КОМПАНИИ

Рассуждая о предполагаемом составе на очередной матч, Станислав Черчесов неизменно любит повторять: все будет зависеть от нюансов, от конкретных заданий, которые получат игроки с учетом особенностей конкретного соперника. В этом смысле поединок с киприотами самым наглядным образом проиллюстрировал тезисы наставника нашей сборной.

Вроде бы изменение в стартовой обойме по сравнению с субботним матчем против Сан-Марино произошло всего лишь одно (вместо Алексея Миранчука появился его тезка Ионов), но как же изменился рисунок игры российской команды в атаке! Официальный сайт УЕФА изобразил нашу тактическую схему как 4-3-3 с Головиным в средней линии, а Ионовым и Антоном Миранчуком в качестве фланговых нападающих. Пожалуй, с подобной трактовкой можно не согласиться у нас были по-прежнему два «опорника» и три инсайда, но дело даже не расстановке.

С первых минут бросалось в глаза, что россияне гораздо чаще доставляют мяч в переднюю линию через левый фланг, куда попеременно врывались Головин и Миранчук и где к середине тайма все чаще стали гостить оба наших крайних защитника. Очевидно, тренерский штаб нашей сборной приготовил кипрским коллегам большой сюрприз: те ждали привычной активности Марио Фернандеса на правой бровке, а русский бразилец наперебой с Федором Кудряшовым периодически возникали на противоположном краю. Согласитесь, не самая простая задачка для не самой искушенной кипрской линии обороны.

Нет, не следует думать, что Фернандес совсем забыл про свою привычную протоптанную тропинку: он успевал появляться и здесь, стараясь перепасовкой в касание с Артемом Дзюбой и чаще других оказывавшимся в этой зоне Магомедом Оздоевым окончательно запутать оборону соперника. Но левый фланг российской атаки в первом тайме работал с как минимум втрое большей загрузкой и эффективностью.

Заполненным трибунам замечательной арены в Нижнем Новгороде была представлена отлично проделанная нашей сборной домашняя работа постоянные кинжальные прорывы по месту инсайда с пасом в лицевую линию и прострелом (реже навесом) чуть назад на накатывающуюся вторую волну атаки. Поначалу чуть-чуть не везло: дважды лайнсмены фиксировали еле заметный офсайд за мгновение до того, как мяч влетал в ворота Урко Пардо. Еще в одном случае Ионов головой отправил мяч выше цели, а в другом эпизоде убойный удар Фернандеса приняла на себя стена обороняющихся киприотов.

ДЗЮБА ОСТАЛСЯ БЕЗ 21-ГО МЯЧА ЗА СБОРНУЮ

В какой-то момент показалось, что не приносящие результата голевые атаки несколько разочаровали россиян, в районе тридцатой минуты позволивших гостям создать два неприятных момента у ворот Гилерме. Особенно запомнился прострел натурализованного португальца Ренато Маргасы от левой бровки и удар в касание в исполнении Пиероса Сотириу, когда мяч пролетел чуть выше перекладины. Черчесов, не понаслышке знающий, как может забивать Кипр, сразу же вышел к кромке поля с нелицеприятной критикой в адрес защитников.

Эмоциональный заряд, посланный наставником, был правильно воспринят всей командой и довольно быстро материализован в гол. Очередная комбинация на левом фланге получилась на загляденье: Роман Зобнин «черпачком» забросил мяч на ход Кудряшову, тот в тренде этого матча выкатил пас в район 11-метровой отметки, откуда Ионов уже не промахнулся.

В концовке первого тайма неприятное повреждение правого локтя получил Кудряшов, и дебютант сборной Евгений Чернов уже был готов впервые выйти на поле в футболке национальной команды. Однако Кудряшов, оправившись от болевого шока, дал понять тренерам, что готов продолжать игру. И в итоге отыграл все 90 минут.

Вторая половина встречи далась россиянам очень тяжело. Было видно, что вторая игра за четыре дня отбирает у игроков основной обоймы все силы, хотя владения мячом и позиционных атак в исполнении нашей сборной меньше не стало. А вот количество и качество голевых моментов действительно уменьшилось. Хотя на 83-й минуте Дзюба должен был забивать, когда вышедший на поле вместо Антона Миранчука брат Алексей от левой бровки вложил нашему бомбардиру мяч в ногу. Увы, удар Артема заблокировал Николас Иоанну. А еще через три минуты Дзюба не сумел переиграть голкипера, оказавшись в одиночестве метрах в семи от ворот. 21-го мяча за сборную придется подождать...

Концовка встречи получилась нервной для болельщиков. Киприоты, которым терять было абсолютно нечего, побежали в контратаки, и однажды лишь своевременный подкат Фернандеса уберег нашу команду от выхода Сотириу один на один с Гилерме. Черчесову пришлось даже прибегнуть к тактической замене, выпустив в компенсированное время Ильзата Ахметова вместо одного из героев матча Ионова.

В итоге получилась минимальная победа, которая, с одной стороны, не слишком впечатлила болельщиков после разгрома Сан-Марино, а с другой стороны, подтвердила совсем иной более высокий уровень кипрской команды. Но главное, что россияне взяли в этом матче три очка и не отстали от лидеров группы бельгийцев в борьбе за путевки на чемпионат Европы-2020.

Евро-2020. Отборочный турнир. Группа I. 4-й тур

Россия – Кипр – 1:0

Гол: Ионов (Кудрящов), 38

Россия: Гилерме – Марио Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов – Зобнин (Баринов, 78), Оздоев – Ионов (Ахметов, 90+2), Головин, Ан.Миранчук (Ал.Миранчук, 64) – Дзюба (к)

Кипр: Пардо – Макрис (Шполярич, 81), Кусулос, Лаифис, Н.Иоанну – Артиматас, Кости, Маргаса – Георгиу (Эфрем, 46), Сотириу, Авраам (к) (Питтас, 71)

Предупреждения: Головин, 45+2. Кудряшов, 73 – Макрис, 20. Маргаса, 63

Судьи: Марко Ди Белло, Джорджо Перетти, Чиро Карбоне (все – Италия)

11 июня. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 43 000 зрителей

Казахстан – Сан-Марино - 4:0. Бельгия – Шотландия – 3:0

Положение команд в группе I: Бельгия – 12 очков. Россия – 9. Шотландия – 6. Казахстан – 6. Кипр – 3. Сан-Марино – 0

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