Как купить билет на Евро-2020. Начался прием заявок Сегодня UEFA начал принимать заявки на билеты Евро-2020. Однако подать заявку не означает купить билет. Рассказываем, как все происходит.

Подача заявки

Больше всего шансов купить билеты имеют те, кто подал заявку на официальном сайте УЕФА с 12 июня по 12 июля 2019 года.

Важно понимать, что время подачи заявки не имеет никакого значения. Все, кто подаст заявку с 12 июня по 12 июля включительно (до 14 часов по центрально-европейскому времени), имеют равные шансы получить в итоге возможность купить билет. Ну а то, чьи заявки будут удовлетворены, решит жеребьевка. Именно поэтому время подачи заявки не имеет значения – главное успеть это сделать в течение указанного месяца. Так что, если вы задержались на шашлыках по случаю Дня независимости, повода для переживания у вас нет.

Жеребьевка

Жеребьевка пройдет после первого этапа приема заявок. В июле или августе болельщики получат оповещение по поводу своих заявок и узнают, какие билеты для них зарезервированы. После этого в указанный срок нужно будет произвести оплату.

Подать заявку можно будет в декабре и в апреле

Что делать, если вы не успели с заявкой до 12 июля? Шансы увидеть матчи вживую сохраняются и в этом случае, просто в течение первого месяца их гораздо больше – в это время будет распределено максимальное количество билетов.

В декабре 2019 года начнется второй этап приема заявок от фанатов тех команд, которые пробились в финальную часть турнира. А в апреле 2020 года стартует новая кампания – для болельщиков сборных, пробившихся на турнир через стыки.

УЕФА обращает внимание на тот факт, что билеты на матчи отдельных сборных продаются только болельщикам, которые отвечают критериям своих национальных ассоциаций.

Какие категории билетов поступят в продажу

Билеты будут разделены на три категории. Первая – это места на центральных трибунах с хорошим обзором. Вторая – это угловые трибуны стадионов, третья – места за воротами.

Также все стадионы разбиты на два кластера: в первый, помимо «Газпром Арены» и «Уэмбли», вошли арены Амстердама, Бильбао, Глазго, Дублина, Копенгагена, Мюнхена и Рима, во второй – Баку, Будапешта и Бухареста.

Сколько стоят билеты на Евро-2020

В первом кластере самые дешевые билеты на матчи группового турнира обойдутся болельщикам в 50 евро. Но на матче открытия и в четвертьфинале таких цен уже не будет: там цента стартует с 75 евро. Билеты первой категории на матчи в группах будут продаваться по 185 евро.

Билеты на финал первой категории обойдутся в 68 000 рублей, а из-за ворот главный матч турнира можно будет посмотреть за 21 тысячу с копейками.

На стадионы второго кластера билеты будут дешевле.