В УЕФА не отличают Будапешт об Бухареста. Обнаружился косяк при продаже билетов

Для начала напомним, что особенность Евро-2020 в том, что впервые в истории он пройдет в 12 разных европейских городах, не связанных друг с другом. Однако, похоже, от обилия городов голова пошла кругом прежде всего у организатора кампании – УЕФА.
Если верить многочисленным сообщениям официального сайта этой организации, то 28 июня один из матчей 1/8 финала должен пройти в Будапеште, а другой 29 июня в Бухаресте. Однако, когда страждущий попасть на какой-либо из этих матчей фанат попадает непосредственно в раздел, где происходит выбор билета и подача заявки на него, то выясняется, что, видимо, не слишком пряморукие создатели сайта УЕФА считают, что Будапешт и Бухарест – это одно и то же (ну, ведь оба на Бу…). И те, кто сегодня подали заявку на покупку билетов на 29 июня в Будапеште, видимо, скоро с ужасом узнают, что на самом деле матч в этот день пройдет не в столице Венгрии, а в столице Румынии.
Вспоминаются бессмертные строки Игоря Иртеньева, который писал о том, где он никогда НЕ бывал: в Монголии, в Аравии, в Венеции:
Там время сжато, как пропан,
И вечность кажется минутою,
Там чуть не помер Томас Манн,
А может, Генрих — я их путаю.
Вот и любители футбола благодаря криворучкам из УЕФА рискуют НЕ побывать ни в Бухаресте, ни в Будапеште.
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