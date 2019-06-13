Месси и Кубок Америки: его попытка номер пять - Советский спорт
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13 июня 2019 23:30ФутболБезъязычный Алексей

Месси и Кубок Америки: его попытка номер пять

В Бразилии стартует Кубок Америки – главный турнир сборных этого лета. Лионелю Месси предоставляется очередной шанс выиграть хоть что-то со своей национальной командой.

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Лидер «Барселоны», 10-кратный чемпион Испании, 4-кратный победитель Лиги чемпионов и 5-кратный обладатель «Золотого мяча» до сих пор не имеет ни одного (!) титула в составе сборной Аргентины. Золото Игр-2008 в зачет Месси не идет, так как олимпийский турнир относится к полумолодежному футболу.

В Кубке Америки Лео примет участие пятый раз. В четырех предыдущих случаях он трижды доходил до финала, но там проигрывал – Бразилии в 2007-м (0:3), Чили в 2015-м и 2016-м (в сериях пенальти после нулевых ничьих). Три года назад Месси еще и смазал свою 11-метровую попытку, после чего в сердцах объявил об уходе из сборной. Чтобы вернуться – и провалить ЧМ-2018. А теперь предпринять попытку № 5 выиграть-таки Кубок Америки – в ответ на триумф его вечного конкурента Криштиану Роналду в европейской Лиге наций-2019.

Аргентинцы в кои-то веки не считаются фаворитами стартующего турнира. У Бразилии (даже несмотря на травму Неймара), Уругвая и Колумбии составы выглядят более звездными. Тем не менее, никакое место кроме первого Месси, разумеется, не устроит. И если он реализует свою мечту на земле заклятых врагов Аргентины (которая не становилась лучшей на континенте, страшно подумать, с 1993 года!), многое в оценках его карьеры поменяется. По крайней мере, с обладателем «Золотого мяча»-2020 вопрос будет закрыт. А там можно будет помечтать и о победе на ЧМ-2022, до которого, на самом деле, не так уж и далеко.

Ну а если случится очередная неудача… Эх, Лео. Об этом даже думать не хочется.

МЕССИ НА КУБКАХ АМЕРИКИ

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* в серии пенальти от Уругвая (2011) и Чили (2015, 2016)

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