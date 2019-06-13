Месси и Кубок Америки: его попытка номер пять

Лидер «Барселоны», 10-кратный чемпион Испании, 4-кратный победитель Лиги чемпионов и 5-кратный обладатель «Золотого мяча» до сих пор не имеет ни одного (!) титула в составе сборной Аргентины. Золото Игр-2008 в зачет Месси не идет, так как олимпийский турнир относится к полумолодежному футболу.
В Кубке Америки Лео примет участие пятый раз. В четырех предыдущих случаях он трижды доходил до финала, но там проигрывал – Бразилии в 2007-м (0:3), Чили в 2015-м и 2016-м (в сериях пенальти после нулевых ничьих). Три года назад Месси еще и смазал свою 11-метровую попытку, после чего в сердцах объявил об уходе из сборной. Чтобы вернуться – и провалить ЧМ-2018. А теперь предпринять попытку № 5 выиграть-таки Кубок Америки – в ответ на триумф его вечного конкурента Криштиану Роналду в европейской Лиге наций-2019.
Аргентинцы в кои-то веки не считаются фаворитами стартующего турнира. У Бразилии (даже несмотря на травму Неймара), Уругвая и Колумбии составы выглядят более звездными. Тем не менее, никакое место кроме первого Месси, разумеется, не устроит. И если он реализует свою мечту на земле заклятых врагов Аргентины (которая не становилась лучшей на континенте, страшно подумать, с 1993 года!), многое в оценках его карьеры поменяется. По крайней мере, с обладателем «Золотого мяча»-2020 вопрос будет закрыт. А там можно будет помечтать и о победе на ЧМ-2022, до которого, на самом деле, не так уж и далеко.
Ну а если случится очередная неудача… Эх, Лео. Об этом даже думать не хочется.
МЕССИ НА КУБКАХ АМЕРИКИ
* в серии пенальти от Уругвая (2011) и Чили (2015, 2016)
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