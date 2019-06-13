«Хаджи-младший перейдет в «Спартак», если его отец сменит Кононова» Вокруг красно-белых сейчас много трансферных слухов, связанных с Софьяном Ханни, Александром Ташаевым, Гилерме, Зе Луишем, Эсекиэлем Понсе… А мы решили рассказать о румынском плеймейкере Янисе Хаджи, сыне «карпатского Марадоны», за которого «Спартак» якобы готов заплатить 8,5 млн евро клубу «Вииторул».

ПЕРЕРОС ЧЕМПИОНАТ РУМЫНИИ

По данным некоторых СМИ, на 20-летнего полузащитника сборной Румынии, помимо «Спартака», претендуют лондонский «Арсенал» и «Севилья». Конечно, переезд в Москву одного из самых талантливых молодых игроков Европы, двукратного номинанта на премию Golden Boy, представляется яркой историей, но… Мы навели справки в Румынии и выяснили: официальных предложений «Вииторулу» красно-белые не делали. Как, впрочем, и англичане с испанцами.

Пока на столе владельца и одновременно главного тренера клуба из Констанцы легендарного Георге Хаджи (того самого «карпатского Марадоны», который блистал в европейских суперклубах в 90-х) лежит предложение о выкупе контракта одаренного сына только от «Стяуа».

Другое дело, что переход Яниса в другой румынский клуб не рассматривается семьей Хаджи правильным вариантом для продолжения карьеры. И в Констанце уверены: суперталант летом обязательно уедет. Вот только будет ли за него бороться «Спартак»?

А кусочек – действительно лакомый. Хаджи-сын, как нам рассказали, очень умный и мастеровитый игрок. Его отличает шикарное видение поля, способность и желание создавать нестандартные ходы и важнейший навык – результативность. Зачастую голы Яниса выходят для хит-парадов. Ни дать, ни взять: вот вам готовый исполнитель для тысячи раз упомянутого всуе ажурного бесковского футбола, который намеревался поставить «Спартаку» Олег Кононов.

ДЕНЬГИ ЕМУ НЕ НУЖНЫ

Самое интересное, что данные об интересе «Спартака» абсолютно точно не могут быть играми агентов или запугиванием конкурентов из Европы российскими нефтяными рублями. Ведь в развитии карьеры Хаджи заинтересован его отец, который не собирается наживаться на сделке.

– Цель Георге – подобрать для Яниса такой клуб, где он будет развиваться. В этой семье все повернуты на футболе, их интересует спорт, карьера, но точно не заработки на данном этапе, – уточнил нам источник.

Ого! Так в этом случае «Спартак» видится чуть ли не идеальным вариантом. Отпрыску «карпатского Марадоны» уже доводилось играть в европейском топ-чемпионате, однако вояж в «Фиорентину» закончился возвращением домой. Считается, что в ту пору тинейджеру Ионаису мешало отсутствие уверенности в себе. Ну, так, дерзай, парень, иди по пути Квинси Промеса, разорви нашу лигу и с обретенной верой в собственное величие поезжай покорять Европу!.. Однако все не так просто.

В Румынии отношение к нашему чемпионату неоднозначное.

– Насколько я слышал, Хаджи-старший считает вашу лигу слишком сложной для сына. Очень много борьбы и мало футбола. Наверняка у Георге будут сомнения, что в таких условиях сын сможет развиваться правильно. Скорее, наоборот, потеряет свои лучшие качества. Да и вообще у румынских футболистов в России как-то не складывается, – продолжил наш информатор.

– А как же Эрик Бикфалви в «Урале»?

– Ему уже 31, да и привык он уже. Сколько времени играет на Украине и в России. Это не показатель. Сейчас можно представить только один вариант, по которому Янис окажется в «Спартаке». Для этого надо, чтобы команду возглавил… его отец Георге. Иначе тот сына в Россию не отпустит. Слишком рискованно.

ЖДЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИЗ ИСПАНИИ И АНГЛИИ

Кстати, вариант с заменой Кононова на Хаджи не такой уж фантастический, не находите? Интересно было бы узнать реакцию Леонида Федуна, если ему озвучат такой расклад и перечислят все регалии великого Георге. Кто забыл, это едва ли не главная звезда в истории румынского футбола, лучший бомбардир сборной (35 голов вместе с Адрианом Муту), бывший плеймейкер «Барселоны», член символической сборной ЧМ-1994. Говорят, что 54-летний Георге открыт к интересным проектам. А как увлекательна работа в «Спартаке», знают не только в России.

Если же серьезно, то другие румынские источники убедили нас, что трансфер Яниса в Восточную Европу возможен, но состоится только на флажке отведенного на переходы окна. То есть в августе. Хаджи-младший будет до последнего надеяться на переход в Испанию или Англию. А Кононов к тому времени вполне может сложить с себя нынешние полномочия. Сами знаете, как котируются его акции в спартаковском сообществе.

Кстати, 8,5 млн евро от «Спартака», упомянутые в качестве предложения за Хаджи, – это в два раза больше, чем отец футболиста готов выручить за сына. Но дело, повторимся, не в деньгах. Янис мечтает о большой карьере и, прежде всего, его надо убеждать в возможности прогрессировать. А ведь красно-белые пока не попали даже в основную стадию Лиги Европы-2019/20…