«Хаджи-младший перейдет в «Спартак», если его отец сменит Кононова» - Советский спорт
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13 июня 2019 20:15ФутболАртамонов Антон

«Хаджи-младший перейдет в «Спартак», если его отец сменит Кононова»

Вокруг красно-белых сейчас много трансферных слухов, связанных с Софьяном Ханни, Александром Ташаевым, Гилерме, Зе Луишем, Эсекиэлем Понсе… А мы решили рассказать о румынском плеймейкере Янисе Хаджи, сыне «карпатского Марадоны», за которого «Спартак» якобы готов заплатить 8,5 млн евро клубу «Вииторул».

ПЕРЕРОС ЧЕМПИОНАТ РУМЫНИИ

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По данным некоторых СМИ, на 20-летнего полузащитника сборной Румынии, помимо «Спартака», претендуют лондонский «Арсенал» и «Севилья». Конечно, переезд в Москву одного из самых талантливых молодых игроков Европы, двукратного номинанта на премию Golden Boy, представляется яркой историей, но… Мы навели справки в Румынии и выяснили: официальных предложений «Вииторулу» красно-белые не делали. Как, впрочем, и англичане с испанцами.

Пока на столе владельца и одновременно главного тренера клуба из Констанцы легендарного Георге Хаджи (того самого «карпатского Марадоны», который блистал в европейских суперклубах в 90-х) лежит предложение о выкупе контракта одаренного сына только от «Стяуа».

Другое дело, что переход Яниса в другой румынский клуб не рассматривается семьей Хаджи правильным вариантом для продолжения карьеры. И в Констанце уверены: суперталант летом обязательно уедет. Вот только будет ли за него бороться «Спартак»?

А кусочек – действительно лакомый. Хаджи-сын, как нам рассказали, очень умный и мастеровитый игрок. Его отличает шикарное видение поля, способность и желание создавать нестандартные ходы и важнейший навык – результативность. Зачастую голы Яниса выходят для хит-парадов. Ни дать, ни взять: вот вам готовый исполнитель для тысячи раз упомянутого всуе ажурного бесковского футбола, который намеревался поставить «Спартаку» Олег Кононов.

ДЕНЬГИ ЕМУ НЕ НУЖНЫ

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Самое интересное, что данные об интересе «Спартака» абсолютно точно не могут быть играми агентов или запугиванием конкурентов из Европы российскими нефтяными рублями. Ведь в развитии карьеры Хаджи заинтересован его отец, который не собирается наживаться на сделке.

– Цель Георге – подобрать для Яниса такой клуб, где он будет развиваться. В этой семье все повернуты на футболе, их интересует спорт, карьера, но точно не заработки на данном этапе, – уточнил нам источник.

Ого! Так в этом случае «Спартак» видится чуть ли не идеальным вариантом. Отпрыску «карпатского Марадоны» уже доводилось играть в европейском топ-чемпионате, однако вояж в «Фиорентину» закончился возвращением домой. Считается, что в ту пору тинейджеру Ионаису мешало отсутствие уверенности в себе. Ну, так, дерзай, парень, иди по пути Квинси Промеса, разорви нашу лигу и с обретенной верой в собственное величие поезжай покорять Европу!.. Однако все не так просто.

В Румынии отношение к нашему чемпионату неоднозначное.

– Насколько я слышал, Хаджи-старший считает вашу лигу слишком сложной для сына. Очень много борьбы и мало футбола. Наверняка у Георге будут сомнения, что в таких условиях сын сможет развиваться правильно. Скорее, наоборот, потеряет свои лучшие качества. Да и вообще у румынских футболистов в России как-то не складывается, – продолжил наш информатор.

– А как же Эрик Бикфалви в «Урале»?
 Ему уже 31, да и привык он уже. Сколько времени играет на Украине и в России. Это не показатель. Сейчас можно представить только один вариант, по которому Янис окажется в «Спартаке». Для этого надо, чтобы команду возглавил… его отец Георге. Иначе тот сына в Россию не отпустит. Слишком рискованно.

ЖДЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИЗ ИСПАНИИ И АНГЛИИ

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Кстати, вариант с заменой Кононова на Хаджи не такой уж фантастический, не находите? Интересно было бы узнать реакцию Леонида Федуна, если ему озвучат такой расклад и перечислят все регалии великого Георге. Кто забыл, это едва ли не главная звезда в истории румынского футбола, лучший бомбардир сборной (35 голов вместе с Адрианом Муту), бывший плеймейкер «Барселоны», член символической сборной ЧМ-1994. Говорят, что 54-летний Георге открыт к интересным проектам. А как увлекательна работа в «Спартаке», знают не только в России.

Если же серьезно, то другие румынские источники убедили нас, что трансфер Яниса в Восточную Европу возможен, но состоится только на флажке отведенного на переходы окна. То есть в августе. Хаджи-младший будет до последнего надеяться на переход в Испанию или Англию. А Кононов к тому времени вполне может сложить с себя нынешние полномочия. Сами знаете, как котируются его акции в спартаковском сообществе.

Кстати, 8,5 млн евро от «Спартака», упомянутые в качестве предложения за Хаджи, – это в два раза больше, чем отец футболиста готов выручить за сына. Но дело, повторимся, не в деньгах. Янис мечтает о большой карьере и, прежде всего, его надо убеждать в возможности прогрессировать. А ведь красно-белые пока не попали даже в основную стадию Лиги Европы-2019/20…

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