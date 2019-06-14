Кокорин и Мамаев – это бесценно. Стоимость футболистов-уголовников рухнула до нуля   - Советский спорт
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14 июня 2019 17:01ФутболБезъязычный Алексей

Кокорин и Мамаев – это бесценно. Стоимость футболистов-уголовников рухнула до нуля  

В обновленных рейтингах авторитетного агентства Transfermarkt рыночная цена Александра Кокорина и Павла Мамаева составила ноль евро.

Это плановое обновление рейтинга – оно никак не связано с решением Мосгорсуда отклонить апелляцию на приговор форварду «Зенита» и экс-полузащитнику «Краснодара», которые вскоре отправятся отбывать наказание в колонию общего режима: Мамаев – до ноября, Кокорин – до декабря. Однако весьма символично, что рыночная оценка обоих обнулилась на следующий день после судебного заседания.

В предыдущей версии рейтинга (от 2 февраля 2019 года, когда оба футболиста-дебошира уже находились в СИЗО «Бутырка») Кокорин оценивался в 7,5 млн евро, а Мамаев – в 4 миллиона.В сумме это было близкок рыночной стоимости будущего лучшего футболиста РПЛ-2018/19 по версии нашего издания Артема Дзюбы. Капитан сборной России, кстати, за прошедшие четыре месяца подорожал на три миллиона и достиг карьерного пика - 16 млн евро!

Это больше, чем оценочный пик Мамаева (12 млн в июне 2016 года), но меньше, чем максимум Кокорина, который, еще защищая цвета «Динамо», стоил 18 миллионов (в июле 2014-го). А вот как менялась цена того и другого за все время их выступлений на профессиональном уровне.

Рыночная стоимость Кокорина, млн евро

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Рыночная стоимость Мамаева, млн евро

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А вот как графики выглядят в цифровом выражении.

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Что означает обнуление цены применительно к дальнейшей карьере Мамаева и Кокорина после их выхода из колонии? На самом деле ничего. Оценка Transfermarktне влияет ни на зарплату футболистов, ни на суммы реальных трансферов. Этотрейтинг позволяет оценить рыночную привлекательность игрока, но не накладывает никаких обязательств на самих участников рынка.

При этом Мамаев уже сейчас является свободным агентом, так как его контракт с «Краснодаром» ранее был расторгнут, а срок соглашения Кокорина с «Зенитом» истечет 30 июня. В общем, после колонии тот и другой достанутся своим потенциальным работодателям бесплатно. Другое дело, кому они будут нужны? По версии Transfermarkt, на данный момент – никому.

Рыночная «токсичность» Мамаева и Кокорина достигла максимума. Игроков с такой репутацией большинство клубов не захотят видеть в своих рядах даже бесплатно.

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