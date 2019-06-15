Украина – чемпион мира по футболу! Как они это сделали?

Впервые чемпионат мира для 20-летних игроков ФИФА провела в 1977-м. Чемпионом стала сборная СССР, победившая в финале Мексику в серии пенальти. Вот список тех, первых чемпионов.

Тренер – Сергей Мосягин. Вратари – Александр Новиков, Юрий Сивуха. Защитники – Сергей Балтача, Валентин Крячко, Алексей Ильин, Виктор Каплун, Александр Сопко, Сергей Жарков, Сергей Игумин, Владимир Бодров. Полузащитники – Андрей Баль, Вагиз Хидиятуллин, Игорь Бычков, Владимир Бессонов, Сергей Кисельников. Нападающие – Роберт Халайджан, Валерий Петраков, Григорий Батич.

Легко можно понять, что далеко не из всех юных победителей выросли звезды. Так вообще-то бывает, это естественный процесс. Не станут звездами и все украинцы, хотя сегодня каждый об этом мечтает.

Последние годы на уровне Under-20 доминировала Аргентина. С 1995-го по 2007-й она выиграла 5 чемпионатов из 7. В этот раз она тоже была среди фаворитов, но уступила в 1/8 финала Мали, пропустив гол на 120-й минуте.

В чемпионате 20-летних нечасто можно увидеть игроков, уже имеющих известность на профессиональном уровне. Случаи вроде приезда на турнир Серхио Агуэро, разорвавшего его в клочья – довольно редки. И, поскольку играют фактически дети – огромное значение имеет психология. Не всегда побеждает тот, кто лучше играет в футбол. Но почти всегда – тот, кто умеет терпеть, сохранять голову холодной, иготов к самопожертвованию.

Украина-2019 – именно такова. В финале она лишилась своего самого сильного игрока – защитника молодежки киевского «Динамо» Дениса Попова. В финале она получила пенальти от VAR – уже на третьей минуте. Но не раскисла, не развалилась. Дубль оформил еще один динамовец Владислав Супряга, до того проваливавший турнир почти полностью. Забить два мяча на чемпионате, и оба в финале – это, как минимум, красиво. Кстати, Супряга совсем не «ноунэйм», год назад «Динамо» выложило за него 6,5 млн евро.

Большие надежды в «Динамо» возлагают и на автора третьего гола Георгия Цитаишвили – Александр Хацкевич уже дает ему шансы проявить себя в основном составе.

Для Александра Петракова, тренера золотой украинской сборной – это уже второй подобный турнир. В 2015-м он вывел в финальную часть сборную с Виктором Коваленко, Романом Яремчуком и Артемом Бесединым – тогда все закончилось в 1/8 финала. Думается, опыт, полученный 4 года назад – весьма серьезно ему помог.

Юрий Калитвинцев, приводивший сборную Украины к победе в молодежном чемпионате Европы-2009 (в той команде сверкали Денис Гармаш, Сергей Кривцов, Евгений Шахов и Сергей Рыбалка) как-то сказал: большой триумф в юношеском возрасте может сказаться на игроке и отрицательно. И главное для молодых – побыстрее забывать свои маленькие «золотые бутсы».

Дальнейшая карьера сегодняшних триумфаторов – уже их собственная ответственность, тренер им не поможет. Но сегодня – они, пожалуй, могут праздновать с чистой совестью.Они – поколение, добившееся успеха «вопреки». Вопреки экономической ситуации, падению уровня внутренних футбольных турниров. Но они – результат того «социального лифта», которым в сегодняшней Украине становится футбол.

А тем, кто считает, что сегодня ничего особенного не случилось – просто напомню, что сборная России не участвует в финальных турнирах Under-20 с 1995-го. Просто не может пройти отбор...