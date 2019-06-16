Златко Далич: Сборная России нас шокировала

«ПРОВЕЛ В РОССИИ МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

- Книга называется «Россия нашей мечты». И ваша страна действительно стала мечтой хорватского футбола. Это были самые счастливые дни в моей карьере. Можно сказать, провел здесь медовый месяц.

- Это же был ваш первый чемпионат мира…

- Да, до 2018 года я не участвовал в подобных турнирах ни как игрок, ни как тренер. Это обстоятельство, безусловно, усиливает эмоции.

- С какими мыслями вы ехали в Россию?

- Первая задача была – выйти из группы. Потом уже шли шаг за шагом. Вы же помните наш девиз «Маленькая страна, великие мечты». Ему и следовали. Мы благодарны всем болельщикам. И тем, кто приехал в Россию, чтобы поддержать нас на стадионах, и тем, кто болел у телевизоров.

- Когда вы поняли, что большая команда сложилась?

- Точно после победы над Аргентиной 3:0 в Нижнем Новгороде. Стало понятно: наша команда способна на многое.

«СРАЗУ НЕ ПОНЯЛ, ЗАБИЛ ЛИ МОДРИЧ АКИНФЕЕВУ»

- Вас удивила сборная России в четвертьфинале ЧМ-2018?

- О, да! Мы выставили четырех нападающих и думали, что сможем владеть инициативой и заставим соперника обороняться. Но сборная России шокировала - решила играть в высокий прессинг и стала нас поджимать. Очень тяжело пришлось. Хорошо еще, что мы быстро отыграли пропущенный мяч. Потом были вынуждены поменять одного форварда на игрока центра поля.

- Чего вы больше всего опасались перед тем матчем?

- Контратак. В середине поля у россиян собраны креативные футболисты.

Когда Хорватия забила гол в дополнительное время, сразу поверили в победу?



- Нет-нет, и ход игры подтвердил опасения. Россия героическими усилиями сравняла счет.



- О чем думали во время серии пенальти?

- Это – лотерея. Вот Лука Модрич пробил, мяч попал в руку вратаря, затем в штангу. Я не знал, где мяч. В сетке? Нет? Был ли гол? Да! Выдохнули все. Нет слов, которыми я могу это описать. Драма, как мне кажется, чувствовалась по напряженности рук и тел. Можно сказать, Хорватии улыбнулась удача. Но мы ее заслужили.

Российские болельщики, конечно, были очень расстроены поражением и вылетом своей команды, но они нашли в себе силы, чтобы поздравить нас и поблагодарить за игру. Мне кажется, россияне поддерживали нас в полуфинале и финале. Спасибо им за это.

«НИЖНИЙ ДВАЖДЫ СТАЛ ДЛЯ НАС СЧАСТЛИВЫМ»

- Что скажете о финале с Францией?

- Мы играли лучше, чем в предыдущих матчах. Особенно в первом тайме. Жаль, что не победили.

- И как оцените второе место сборной Хорватии?

- Это лучший результат за всю нашу историю, о чем говорить?! Мы счастливы и гордимся своим достижением. До этого попадали в призеры чемпионата мира в далеком 1998 году во Франции. Тогда команда Давора Шукера, Звонимира Бобана, Роберта Просинечки, Славена Билича под руководством Мирослава Блажевича завоевала бронзу. Это уже казалось фантастикой. А мы поднялись еще выше! Невероятно!

- Неужели совсем не расстроились после поражения в финале?

- Поначалу, конечно, было разочарование. Вы же наверняка видели лицо Модрича, когда после финала он шел получать награду лучшему игроку турнира. Это самое высокое признание для действующего футболиста, но Лука был очень расстроен! Приз для него ничего не значил, ведь его команда проиграла решающий матч. Модрич же был капитаном, а это дополнительная ответственность. Его роль в становлении команды очень велика.

- С чем у вас ассоциируется чемпионат мира в России?

- Это был турнир сюрпризов. Все думали, что до финала дойдут две из пяти команд: Англия, Бразилия, Германия, Аргентина или Испания. Но мы выбили англичан, а Россия – испанцев. Германия вообще не вышла из группы! Команды со звездами не добились успеха. Аргентина с Месси, Португалия с Роналду, Бразилия с Неймаром поехали домой гораздо раньше решающих матчей. Зато доминировали сильные духом.

- Какой стадион вам больше всего понравился?

- Все они были великолепные и заполнены. Если брать по количеству хорватских болельщиков, то больше всего их было в Калининграде. Хотя это самый маленький стадион ЧМ-2018. Мы там играли первый тур и победили Нигерию 2:0. Могу еще назвать арену в Нижнем Новгороде. Она стала для нас дважды счастливой, ведь там мы разгромили Аргентину 3:0 и прошли в 1/8 финала датчан в серии пенальти.

«НЕ ЗНАЮ, КАК У РУССКИХ, НО У ХОРВАТОВ ПАМЯТЬ КОРТКАЯ»

- Как оцениваете свою роль в успехе?

- Я простой тренер, который оказался в нужное время в нужном месте.

- А каковы в принципе слагаемые успеха в современном футболе?

- Очень многое зависит от наличия качественных исполнителей. Но кроме собственно игры, должна сложиться какая-то общность. И важно до конца верить в команду и в общий успех.

Вас считают харизматичным тренером. Это ведь тоже важно?



- Мне досталась суперкоманда, в которой выступают суперигроки. Мне не нужно их учить играть в футбол. Это было бы ошибкой. Поэтому я сделал акцент на других моментах, больше психологических. Есть 23 игрока со своими характерами, особенностями, эгоизмом даже. Пришлось поломать голову, как их объединить. Но у нас получилось.



А иначе как бы мы дошли до финала чемпионата мира? Мы играли ради нашей страны. 50 дней длилась подготовка к чемпионату, и все это время мы оставались большой семьей. Это ключ к успеху. К слову, до этого чемпионата мира мальчики и девочки в Хорватии любили надевать футболки Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Теперь с большим удовольствием они носят майки в красно-белую клетку Модрича, Ивана Ракитича, Марио Манджукича, Ивана Перишича…

- Вы быстро «убили» в себе игрока, став тренером?

- Это было сложно. Тренером вообще работать тяжело. Лучше смотреть матч по телевизору в гостиничном номере. Или комментировать его, указывая, почему тот не туда побежал, а этот убрал ногу. Предлагаю всем критикам попробовать поруководить командой со скамейки. Это серьезный стресс.

- Есть у вас какие-нибудь приметы?

- Нет, я просто понимаю, что должен перед матчем и во время игры быть максимально сконцентрированным.

- Как вы решились написать книгу?

- Я не хотел этого делать, но журналисты уговорили. Не знаю, как у вас, но у нашего народа память короткая. Я просто хотел, чтобы наш успех остался в истории.