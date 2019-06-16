Златко Далич: Сборная России нас шокировала - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 июня 2019 13:54ФутболЗетилов Игорь

Златко Далич: Сборная России нас шокировала

Год назад в эти дни в России проходил чемпионат мира. Главный тренер сборной Хорватии написал книгу о турнире, на котором его команда сенсационного дошла до финала. Презентация русской версии состоялась в Москве.

«ПРОВЕЛ В РОССИИ МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

- Книга называется «Россия нашей мечты». И ваша страна действительно стала мечтой хорватского футбола. Это были самые счастливые дни в моей карьере. Можно сказать, провел здесь медовый месяц.

- Это же был ваш первый чемпионат мира…
- Да, до 2018 года я не участвовал в подобных турнирах ни как игрок, ни как тренер. Это обстоятельство, безусловно, усиливает эмоции.

- С какими мыслями вы ехали в Россию?
- Первая задача была – выйти из группы. Потом уже шли шаг за шагом. Вы же помните наш девиз «Маленькая страна, великие мечты». Ему и следовали. Мы благодарны всем болельщикам. И тем, кто приехал в Россию, чтобы поддержать нас на стадионах, и тем, кто болел у телевизоров.

- Когда вы поняли, что большая команда сложилась?
- Точно после победы над Аргентиной 3:0 в Нижнем Новгороде. Стало понятно: наша команда способна на многое.

«СРАЗУ НЕ ПОНЯЛ, ЗАБИЛ ЛИ МОДРИЧ АКИНФЕЕВУ»

GettyImages-994581370

- Вас удивила сборная России в четвертьфинале ЧМ-2018?
- О, да! Мы выставили четырех нападающих и думали, что сможем владеть инициативой и заставим соперника обороняться. Но сборная России шокировала - решила играть в высокий прессинг и стала нас поджимать. Очень тяжело пришлось. Хорошо еще, что мы быстро отыграли пропущенный мяч. Потом были вынуждены поменять одного форварда на игрока центра поля.

- Чего вы больше всего опасались перед тем матчем?
- Контратак. В середине поля у россиян собраны креативные футболисты.

Когда Хорватия забила гол в дополнительное время, сразу поверили в победу?

  • - Нет-нет, и ход игры подтвердил опасения. Россия героическими усилиями сравняла счет.
  • GettyImages-993528902

- О чем думали во время серии пенальти?
- Это – лотерея. Вот Лука Модрич пробил, мяч попал в руку вратаря, затем в штангу. Я не знал, где мяч. В сетке? Нет? Был ли гол? Да! Выдохнули все. Нет слов, которыми я могу это описать. Драма, как мне кажется, чувствовалась по напряженности рук и тел. Можно сказать, Хорватии улыбнулась удача. Но мы ее заслужили.

Российские болельщики, конечно, были очень расстроены поражением и вылетом своей команды, но они нашли в себе силы, чтобы поздравить нас и поблагодарить за игру. Мне кажется, россияне поддерживали нас в полуфинале и финале. Спасибо им за это.

«НИЖНИЙ ДВАЖДЫ СТАЛ ДЛЯ НАС СЧАСТЛИВЫМ»

GettyImages-990575104

- Что скажете о финале с Францией?
- Мы играли лучше, чем в предыдущих матчах. Особенно в первом тайме. Жаль, что не победили.

- И как оцените второе место сборной Хорватии?
- Это лучший результат за всю нашу историю, о чем говорить?! Мы счастливы и гордимся своим достижением. До этого попадали в призеры чемпионата мира в далеком 1998 году во Франции. Тогда команда Давора Шукера, Звонимира Бобана, Роберта Просинечки, Славена Билича под руководством Мирослава Блажевича завоевала бронзу. Это уже казалось фантастикой. А мы поднялись еще выше! Невероятно!

- Неужели совсем не расстроились после поражения в финале?
- Поначалу, конечно, было разочарование. Вы же наверняка видели лицо Модрича, когда после финала он шел получать награду лучшему игроку турнира. Это самое высокое признание для действующего футболиста, но Лука был очень расстроен! Приз для него ничего не значил, ведь его команда проиграла решающий матч. Модрич же был капитаном, а это дополнительная ответственность. Его роль в становлении команды очень велика.

- С чем у вас ассоциируется чемпионат мира в России?
- Это был турнир сюрпризов. Все думали, что до финала дойдут две из пяти команд: Англия, Бразилия, Германия, Аргентина или Испания. Но мы выбили англичан, а Россия – испанцев. Германия вообще не вышла из группы! Команды со звездами не добились успеха. Аргентина с Месси, Португалия с Роналду, Бразилия с Неймаром поехали домой гораздо раньше решающих матчей. Зато доминировали сильные духом.

- Какой стадион вам больше всего понравился?
- Все они были великолепные и заполнены. Если брать по количеству хорватских болельщиков, то больше всего их было в Калининграде. Хотя это самый маленький стадион ЧМ-2018. Мы там играли первый тур и победили Нигерию 2:0. Могу еще назвать арену в Нижнем Новгороде. Она стала для нас дважды счастливой, ведь там мы разгромили Аргентину 3:0 и прошли в 1/8 финала датчан в серии пенальти.

«НЕ ЗНАЮ, КАК У РУССКИХ, НО У ХОРВАТОВ ПАМЯТЬ КОРТКАЯ»

GettyImages-999417082

- Как оцениваете свою роль в успехе?
- Я простой тренер, который оказался в нужное время в нужном месте.

- А каковы в принципе слагаемые успеха в современном футболе?
- Очень многое зависит от наличия качественных исполнителей. Но кроме собственно игры, должна сложиться какая-то общность. И важно до конца верить в команду и в общий успех.

Вас считают харизматичным тренером. Это ведь тоже важно?

  • - Мне досталась суперкоманда, в которой выступают суперигроки. Мне не нужно их учить играть в футбол. Это было бы ошибкой. Поэтому я сделал акцент на других моментах, больше психологических. Есть 23 игрока со своими характерами, особенностями, эгоизмом даже. Пришлось поломать голову, как их объединить. Но у нас получилось.
  • GettyImages-999561324

А иначе как бы мы дошли до финала чемпионата мира? Мы играли ради нашей страны. 50 дней длилась подготовка к чемпионату, и все это время мы оставались большой семьей. Это ключ к успеху. К слову, до этого чемпионата мира мальчики и девочки в Хорватии любили надевать футболки Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Теперь с большим удовольствием они носят майки в красно-белую клетку Модрича, Ивана Ракитича, Марио Манджукича, Ивана Перишича…

- Вы быстро «убили» в себе игрока, став тренером?
- Это было сложно. Тренером вообще работать тяжело. Лучше смотреть матч по телевизору в гостиничном номере. Или комментировать его, указывая, почему тот не туда побежал, а этот убрал ногу. Предлагаю всем критикам попробовать поруководить командой со скамейки. Это серьезный стресс.

- Есть у вас какие-нибудь приметы?
- Нет, я просто понимаю, что должен перед матчем и во время игры быть максимально сконцентрированным.

- Как вы решились написать книгу?
- Я не хотел этого делать, но журналисты уговорили. Не знаю, как у вас, но у нашего народа память короткая. Я просто хотел, чтобы наш успех остался в истории.

08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
14/06 14:33Бокс
Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.
15/06 11:00Хоккей
Настоящий индеец! Кто привел «Сент-Луис» к победе (это сказка!)А самое удивительное то, что тренер встал у руля команды, когда она была на последнем месте в НХЛ.
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
13/06 13:00Хоккей
Владимир Плющев: Тарасенко никогда не мутил воду, а осаждал тех, кто это делалЗаслуженный тренер России, который работал в юниорских сборных с Владимиром Тарасенко, рассказал о свежеиспеченном обладателе Кубка Стэнли.
07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
15/06 13:30Футбол
Эмерик Лапорт: Вранье обо мне ранит моих близкихИнтервью с футболистом, который никогда не дает интервью.
15/06 22:41Футбол
Украина – чемпион мира по футболу! Как они это сделали?Сегодня тот день, когда никто не будет вспоминать историю лозунга «Слава Украине! Героям слава!». Неуместно. Сборная Украины Under-20 – самые настоящие герои своей страны.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
15/06 16:23Футбол
Владимир Федотов: Лишать болельщиков «Оренбурга» футбола – это преступлениеГлавный тренер команды-открытия прошлого сезона рассказал о подготовке к чемпионату-2019/20.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
07/06 15:42ММА
Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усамиРоссийский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
14/06 11:35Футбол
Лучшие кадры первого матча ЧМ-2018Вспоминаем, как ровно год назад сборная России открыла чемпионат мира матчем с Саудовской Аравией (5:0).
13/06 07:30Хоккей
Кубок взял тот, кто играл в хоккей. Не лучше в хоккей – а просто в хоккей!На месте работодателей Брюса Кассиди я бы не принимал никаких объяснений. Нечего объяснять, когда все настолько очевидно. А вот мне объясниться придется.
06/06 07:00Теннис
Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
Новости
14:45 Бокс Президент WBA: Нельзя судить о боксерах по внешности
14:28 Бокс Майрис Бриедис: Сожалею, что ударил Гловацки локтем
14:28 Биатлон В Крыму погиб 17-летний биатлонист Артемий Хасанкаев
14:14 Футбол ВИДЕО ДНЯ: В Бразилии голкипер вернулся в свои ворота на мотоцикле
13:56 Футбол «Эвертон» готов продать Влашича ЦСКА, но хочет дождаться всех предложений
13:05 Футбол «Зенит» интересуется Баделем
12:42 Футбол Салах отказался переходить в «Реал» или «Ювентус»
12:18 Футбол Джанлуиджи Буффон: Я закончу карьеру через 12 месяцев или через 15 дней
12:12 Футбол «Наполи» купит у «Ромы» Маноласа
11:23 Футбол Фелиппе Коутиньо: Мне нечего сказать болельщикам «Барселоны»
11:14 Футбол Лионель Скалони: Во втором тайме Аргентина превосходила Колумбию
10:48 Футбол «Бавария» планирует арендовать Бэйла у «Реала»
10:18 Бокс «ПСЖ» претендует на Милинковича-Савича
10:01 Бокс Тайсон Фьюри: Я устрою охоту на Уайлдера
09:27 Футбол Сборная Мексики разгромила Кубу на Кубке КОНКАКАФ
09:16 Хоккей «Питтсбург» обменял Мяяття в «Чикаго»
09:07 Баскетбол Энтони Дэвис обменян в «Лейкерс»
08:40 Бокс Поединок Ковалев - Ярд пройдет в сентябре в России
08:25 Яя Туре будет играть за китайский клуб
08:14 Футбол Сборная Колумбии победила Аргентину на Кубке Америки
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика