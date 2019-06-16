Станислав Черчесов: Только свободные люди способны проявить себя

Кому, как не нам писать предисловие к этой книге? Именно Россия дала хорватам возможность провести свой лучший чемпионат мира. Ну а если серьезно, мне позвонил бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса и попросил поучаствовать. Я согласился.
Он был с элементами горечи. После поражения в четвертьфинале мы поехали в фан-зону на Ленинских горах. Там нас приветствовали тысячи болельщиков. Мы же жили на базе и ничего такого не видели. Это было незабываемо.
И по сценарию, и по нашей игре это был лучший для нас матч турнира. Соперничали два тренера. Мы с Мирославом Ромащенко думали, как обыграть Далича. Он перестраивал игру, я перестраивал. Но хорватам чуть больше повезло. Или нам немного не повезло.
Не каждый тренер в первые дни чемпионата мира может решиться отправить домой одного из своих лучших игроков. Однако Далич выгнал Николу Калинича за отказ выходить на замену в матче с Нигерией… Это с виду он добрый, а на самом деле очень жесткий. И это правильно.
В отличие от хорватов, у нас нет суперигроков, которые выступали бы в европейских топ-клубах. В нашем механизме на ЧМ-2018 каждый должен был быть правильным винтиком. В четвертьфинале мы пробежали 150 километров, а соперники, если не ошибаюсь, – всего 141. Артем Дзюба сказал, что за сборную России играли 23 брата. Значит, мы сделали правильный выбор.
Наш девиз «Свобода и ответственность». Только свободные люди способны проявить себя!
Любить страну, гимн, флаг. Играть за все это не каждому по плечу. Ну и, естественно, надо обладать соответствующими профессиональными навыками.
Талисманов нет, знаки есть. Всегда рядом с тобой что-то происходит, и нужно обязательно улавливать. Посмотрев футболисту в глаза, я должен понять: готов он играть или нет. И на соперников тоже смотрим.
Утром – кофе, днем – чай, вечером – водичка.
Готовить можно пищу и команду к матчу. Еду я готовлю редко, и лучше всего получается мясо. С ним нужно дружить. Что предлагаю гостям? Разное мясо, а они сами выбирают.
В своей книге нужно писать правду. Она бывает разной, и легко можно кого-то задеть. Рискованное занятие. Не знаю, насколько правдив был Далич. А я еще молод для книг, не созрел.