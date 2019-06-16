Станислав Черчесов: Только свободные люди способны проявить себя

О ПРЕДИСЛОВИИ К КНИГЕ ДАЛИЧА

Кому, как не нам писать предисловие к этой книге? Именно Россия дала хорватам возможность провести свой лучший чемпионат мира. Ну а если серьезно, мне позвонил бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса и попросил поучаствовать. Я согласился.

О САМОМ ЯРКОМ МОМЕНТЕ ЧМ-2018

Он был с элементами горечи. После поражения в четвертьфинале мы поехали в фан-зону на Ленинских горах. Там нас приветствовали тысячи болельщиков. Мы же жили на базе и ничего такого не видели. Это было незабываемо.

О ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ

И по сценарию, и по нашей игре это был лучший для нас матч турнира. Соперничали два тренера. Мы с Мирославом Ромащенко думали, как обыграть Далича. Он перестраивал игру, я перестраивал. Но хорватам чуть больше повезло. Или нам немного не повезло.

О РЕШЕНИЯХ ДАЛИЧА

Не каждый тренер в первые дни чемпионата мира может решиться отправить домой одного из своих лучших игроков. Однако Далич выгнал Николу Калинича за отказ выходить на замену в матче с Нигерией… Это с виду он добрый, а на самом деле очень жесткий. И это правильно.

ОБ УСПЕХЕ

В отличие от хорватов, у нас нет суперигроков, которые выступали бы в европейских топ-клубах. В нашем механизме на ЧМ-2018 каждый должен был быть правильным винтиком. В четвертьфинале мы пробежали 150 километров, а соперники, если не ошибаюсь, – всего 141. Артем Дзюба сказал, что за сборную России играли 23 брата. Значит, мы сделали правильный выбор.

О ДЕВИЗЕ

Наш девиз «Свобода и ответственность». Только свободные люди способны проявить себя!

О КАЧЕСТВАХ ИГРОКА СБОРНОЙ

Любить страну, гимн, флаг. Играть за все это не каждому по плечу. Ну и, естественно, надо обладать соответствующими профессиональными навыками.

О ТАЛИСМАНАХ И ЗНАКАХ

Талисманов нет, знаки есть. Всегда рядом с тобой что-то происходит, и нужно обязательно улавливать. Посмотрев футболисту в глаза, я должен понять: готов он играть или нет. И на соперников тоже смотрим.

О ЛЮБИМЫХ НАПИТКАХ

Утром – кофе, днем – чай, вечером – водичка.

ОБ УМЕНИИ ГОТОВИТЬ

Готовить можно пищу и команду к матчу. Еду я готовлю редко, и лучше всего получается мясо. С ним нужно дружить. Что предлагаю гостям? Разное мясо, а они сами выбирают.

ОБ ИДЕЕ ВЗЯТЬСЯ ЗА ПЕРО

В своей книге нужно писать правду. Она бывает разной, и легко можно кого-то задеть. Рискованное занятие. Не знаю, насколько правдив был Далич. А я еще молод для книг, не созрел.