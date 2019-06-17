Евроремонт для шестерки. Какое усиление нужно российским клубам-участникам еврокубков 11 июня в России открылось трансферное окно, которое захлопнется только 2 сентября. Мы проанализировали, какие позиции в первую очередь нужно укрепить российским участникам еврокубков.

«ЗЕНИТ»

Нужны: левый защитник, правый защитник, левый полузащитник, опорный полузащитник, вратарь

Кандидаты: п Акунья (Спортинг, 18 млн), з Марио Фернандес (ЦСКА, 30 млн), з Мариу Руй (Наполи, 12 млн), в Левашов (Арсенал, 1,5 млн), п Бадель (Лацио, 9 млн), п Сутормин (Оренбург, 3,5 млн)

Свободные агенты: п Юнес Мохтар (2,5 млн), з Пейчинович (2,3 млн), п Эмре Чолак (2,2 млн), п Авдияй (2 млн)

Основные проблемы чемпиона связаны с флангами. Левый может пострадать из-за ухода Эльмира Набиуллина и Эмилиано Ригони, а также ввиду того, что Юрию Жиркову с возрастом становится все тяжелее закрывать всю бровку. Справа «Зенит» уже лишился завершившего карьеру Александра Анюкова, может покинуть команду и Роберт Мак. Поэтому вполне логичным выглядит интерес питерцев к армейцу Марио Фернандесу, аргентинцу Маркосу Акунье из португальского «Спортинга» (его кандидатура уже рассматривалась сине-бело-голубыми зимой) и португальцу Мариу Рую из «Наполи».

С прицелом на Лигу чемпионов неплохо было бы укрепить центр обороны. Здесь есть неплохой вариант из числа свободных агентов: Неманья Пейчинович хорошо знаком с российской премьер-лигой по выступлениям за «Локо». А атакующую группу скауты «Зенита» намерены усилить воспитанником питерского футбола Алексеем Суторминым.

Также среди свободных агентов имело бы смысл обратить внимание на 28-летнего атакующего хавбека Эмре Чолака и двух вингеров – Юнеса Мохтара (27 лет) и Дониса Авдияя (22). Оба играют на левой бровке, что повышает их потенциальную стоимость.

«ЛОКОМОТИВ»

Нужны: центральный защитник, опорный полузащитник, плеймейкер, вратарь

Кандидаты: з Беляев (Арсенал, 4,5 млн), з Сорокин (Рубин, 4 млн), п Гацкан (Ростов, 300 тысяч), п Алейш Видаль (Севилья, 4 млн), з Мурильо (Крузейру, 2,5 млн), в Левашов (Арсенал, 1,5 млн), в Крицюк (Краснодар, 4,5 млн)

Свободные агенты: з Пейчинович (2,3 млн), п Хольцхаузер (2 млн)

У железнодорожников с составом вроде бы все неплохо, но с учетом Лиги чемпионов усиление необходимо. Если Юрий Семин иногда будет использовать схему с тремя центральными защитниками, то, безусловно, стоит побороться за Максима Беляева, Егора Сорокина, а, возможно, рассмотреть и вариант с возвращением 31-летнего Пейчиновича, с 28 февраля остающегося без клуба. В опорной зоне, наряду с молдавским «могиканином» Александром Гацканом, мог бы появиться свободный агент – 26-летний австриец Рафаэль Хольцхаузер.

В случае ухода Мануэла Фернандеша за креатив в атаке мог бы отвечать Алейш Видаль, переход которого из «Севильи» почти завершен. Ну а если Гилерме, отказавшийся подписать новый контракт с «Локо» на 1,9 миллиона евро, вдруг окажется в «Спартаке», на замену ему рассматриваются кандидатуры Михаила Левашова из «Арсенала» и Станислава Крицюка, проигравшего конкуренцию за место в воротах «Краснодара» Матвею Сафонову.

«КРАСНОДАР»

Нужны: левый полузащитник/форвард, опорный полузащитник, центральный защитник

Кандидаты: п Мирзов (Ростов, 2,5 млн), з Даса (Маккаби Т-А, 1,25 млн)

Свободные агенты: з Мазух (1,5 млн), п Кальдерон (1,2 млн)

У «быков» основные проблемы связаны вовсе не с уходом из команды двух игроков средней линии – Шарля Каборе и Маурисио Перейры. Им на смену руководство клуба заблаговременно нашло замену в лице Кайо, Руслана Камболова, возвращенного из аренды Ильи Жигулева, а также вингера Юнеса Намли. Куда хуже, что из-за травм выбыли на длительный срок Юрий Газинский и Виктор Классон. А ведь южанам вскоре стартовать в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

Значит, необходимо укрепить центральную ось. Уже известно об интересе клуба к 26-летнему защитнику «Маккаби» Эли Дасе. Кроме того, можно предложить обратить внимание на рынок свободных агентов, где наиболее подходящими кандидатурами выглядят 30-летний чешский защитник Онджей Мазух и 30-летний левый вингер Нестор Кальдерон, способный закрыть позицию Классона и быстро найти общий язык с эквадорцем Кристианом Рамиресом, играющем на этом фланге.

ЦСКА

Нужны: центральный защитник, правый защитник, нападающий

Кандидаты: з Шарлия (Славен-Белупо, 450 тысяч), н Саного (Тулуза, 2,5 млн), н Марич (Осиек, 1,5 млн)

Свободные агенты: н Майга (1 млн), з Лусао (900 тысяч), п Бангура (850 тысяч)

Трансферные задачи армейцев во многом будут зависеть от того, удастся ли им сохранить Родриго Бекао, к которому проявляет интерес «Удинезе», а также Марио Фернандеса, которого хотели бы видеть в своих рядах «Зенит», «Атлетико» и «Ньюкасл». Уже есть информация, что близок к подписанию контракта с ЦСКА 23-летний хорватский защитник Звонимир Шарлия. Вдобавок можем посоветовать скаутам красно-синих взять на заметку ровесника хорвата и его коллегу по амплуа бразильца Лусао – возможно, он окажется для команды Виктора Гончаренко этаким «вторым Бекао».

Еще один 23-летний свободный агент – правый вингер из Гвинеи Альхали Бангура – мог бы стать (с натяжкой, разумеется) заменой Фернандесу. Наконец, атака армейцев после ухода Абеля Эрнандеса тоже нуждается в усилении. И с точки зрения минимальных трат, коими всегда отличается руководство ЦСКА, приобретение 31-летнего малийца Модибо Майги выглядит даже более выгодным вариантом, чем подписание контракта с 26-летним французом Яя Саного или 24-летним Мирко Маричем из «Осиека».

«СПАРТАК»

Нужны: центральный защитник, вратарь, опорный полузащитник, плеймейкер, нападающий

Кандидаты: з Беляев (Арсенал, 4,5 млн), з Каррису (Севилья, 3 млн), в Левашов (Арсенал, 1,5 млн), в Гилерме (Локомотив, 3 млн), п Малиновский (Генк, 12,5 млн), п Ванакен (Брюгге, 11,5 млн), п Доан (Гронинген, 10 млн), н И.Хаджи (Виторул, 3,5 млн), н Комличенко (Млада Болеслав, 2,5 млн), н Э.Понсе (Рома, 4 млн)

Свободные агенты: з Пейчинович (2,3 млн), з Мазух (1,5 млн), п Гуркюфф (2 млн), н Мэйсон (1,5 млн), н Эменике (1 млн)

Красно-белые уже который раз подходят к трансферному окну под девизом: «Нужно много, сразу и во все линии!». В центр обороны, постоянно подверженный переменам из-за травм, наряду с туляком Беляевым и португальцем Даниэлом Каррису из «Севильи» можно предложить кандидатуры Пейчиновича и Мазуха. Если «Спартак» захочет расстаться с Александром Селиховым, а Александра Максименко отправить в аренду, то на пост номер один могут быть приглашены Левашов и Гилерме.

Появится у Олега Кононова желание попробовать на позиции плеймейкера кого-то помимо Фернандо – с этой целью в команду приглашаются 26-летний украинец Руслан Малиновский и его ровесник бельгиец Ханс Ванакен. А мы еще можем порекомендовать 32-летнего француза Йоанна Гуркюффа.

Атака красно-белых, которая обеднеет с вероятным уходом Зе Луиша, имеет шанс получить подкрепление в лице Николая Комличенко, аргентинца Эсекиэля Понсе, а также находящихся в статусе свободных агентов 28-летнего британца Джо Мэйсона (почему бы не вспомнить опыт Эйдена Макгиди?) или 32-летнего Эммануэля Эменике, хорошо знакомого спартаковским болельщикам.

«АРСЕНАЛ»

Нужны: правый полузащитник, левый полузащитник, центральный защитник, вратарь

Кандидаты: п Кухарчик (Легия, 1,5 млн), п Ковалев (Шахтер Слг, 800 тысяч), в Беленов (Уфа, 3 млн)

Свободные агенты: з Томашевич (1,2 млн), п Чантурия (800 тысяч), п Гаши (750 тысяч)

Туляки в преддверии дебюта на европейской арене потихоньку насыщают состав, продлевая контракты с уже имеющимися в распоряжении Игоря Черевченко футболистами. Впрочем, без пополнения со стороны никак не обойтись. Тем более что «Арсенал» могут покинуть голкипер Левашов и центральный защитник Беляев, которыми активно интересуются «Локомотив» и «Спартак».

Вратарскую позицию реально закрыть Александром Беленовым, а в центр обороны можно порекомендовать 29-летнего черногорца Жарко Томашевича. Если вслед за вернувшимся из аренды в «Спартак» Зелимханом Бакаевым «оружейников» покинет и Резиуан Мирзов, то на позиции вингеров, помимо поляка Михала Кухарчика, могли бы пригодиться 26-летний Гиорги Чантурия (грузинский хавбек выступал в РПЛ за «Урал») и 30-летний Шкелзен Гаши, имеющий паспорта Албании и Шейцарии.