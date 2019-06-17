«Он мог утопить людей в болоте». Илье Цымбаларю – 50, и он с нами - Советский спорт
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17 июня 2019 11:45Футбол

«Он мог утопить людей в болоте». Илье Цымбаларю – 50, и он с нами

Читайте новую запись в нашем уникальном блоге болельщика. Сегодня – день рождения Ильи Цымбаларя. Ему могло бы исполниться 50 лет.

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Сегодня хороший день, который без сомнения мог бы быть и лучше. Илье Цымбаларю исполнилось бы 50 лет. Это что же, получается, что скоро будет шесть лет, как его нет? Время, ты озверело?

Мне вот интересно, у него колени целыми были когда-нибудь? То одно перебинтовано, то второе. Кажется, что иногда были оба замотаны, ну так на всякий случай. В пору нелепой молодости мне казалось, что он заматывает их так, для форсу. Ну, типа чтобы не отвалились и не побежали сами по себе. Хотя как потом рассказывал Егор Титов, колени сами по себе могут бегать вполне реально. Выпустили его как-то недолеченным против Локомотива, и вот прямо так и было: Егор в одну сторону хотел побежать, а колени в другую. Снова под нож и год карьеры долой.

По твиттерам все утро гуляют нарезки с голами Ильи. Я совсем не помню своего первого свидания с Цымбаларем на стадионе, ведь время было такое, как бы сказать, в определенной степени унылое для спартаковского болельщика. Заключалось оно в том, что драли всех подряд и просто ждали осенних еврокубков – вот там будет интересно.

Поэтому когда его вместе с Юрием Никифоровым в одной упаковке из Одессы привезли, ну для меня это как-то осталось не особенно замеченным. Привезли и привезли. Хуже точно не будет.

Юра, конечно, персонаж, достойный отдельной публикации.

Так вот, возвращаясь к нарезкам голов Ильи, я понимаю, что видел, конечно, не все, но очень многие живьем. Ну, понятно, что «Реалу» дома. Как и «Русенборгу». Да много их было. «Жемчужина», КАМАЗ, «Тюмень» – это все вообще не в счет.

Довелось насладиться его издевательством над болгарским «Литексом». Кстати, билет с того матча у меня сохранен и я считаю его одним из самых красивых по дизайну на тот момент – кто-то не пожалел денежку, хотя это была всего лишь квалификация к Лиге чемпионов.

билет

Не новость, что Цымбаларю не всегда хватало скорости, особенно это бросалось в глаза в Лиге чемпионов и в матчах против всякой нечисти вроде «Интера». В большинстве случаев про это забывалось тут же с его ударом и с его контролем мяча и разными хитрыми штучками. Игрок касания, игрок паузы.

Его же не назовешь чистой десяткой, он игру «Спартака» не особенно разводил, в этом смысле тот же Пятницкий выглядел покруче, однако Цымбаларь имел страшное свойство: от него почти никогда никто не знал, что ждать. Он мог ударить, мог тащить мяч куда-то в лес и увести за собой толпу спотыкающихся нелепых людей и утопить их там в болоте, мог пропустить мяч, мог не бить по пустым воротам – это было хуже всего, но уже, как правило, против Уралмаша и им подобным. Куражился человек на поле.

Голевая передача на Карпина в матче против Франции – вот это прямо очень его. Ну как такое забудешь?

Он с нами.

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