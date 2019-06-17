Нижний пережил матч сборной, Лунев – дебошир, а Новосельцеву нужны только деньги. Анонс «ССФ»

ПИВО, ЖАРА И СКУЧАЮЩИЕ ДЕВУШКИ
Главный редактор «Советского спорта» отправился в Нижний Новгород на матч сборной России против Кипра и на себе прочувствовал, как город пережил игру нашей команды.
КАЖДЫЙ ГОД – НОВАЯ СБОРНАЯ
Наш обозреватель пытается объяснить, почему текущий момент сборной в корне отличается от ситуаций, создававших ее тренеру проблемы в клубной практике.
СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ: РАССЛАБОНА НЕ БЫЛО
В эксклюзивном интервью «ССФ» главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, преподнес ли Кипр сюрприз нашей команде, почему нельзя просто так взять и заменить Дзюбу и надо ли отмечать год после чемпионата мира.
ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНКУ! НОВЫЙ СЕЗОН НЕ ЗА ГОРАМИ
Не так много времени осталось до старта очередного сезона российской премьер-лиги. Полное расписание матчей, все соперники и даже финал Кубка России – с нашим красочным календарем вы не пропустите не одной игры!
ПАДУТ СТАРЫЕ РЕКОРДЫ
Станислав Черчесов провел свой 35-й матч во главе сборной России, а наш натурализованный бразильский вратарь оформил шестой «сухарь» в национальной команде. Кажется, тренер и игроки готовятся обновлять топ-цифры.
ТОМЕР САВОЙЯ: МЕНЯ БЕСПЛАТНО ВОЗИЛИ ТАКСИСТЫ!
Легендарный бразилец и звезда чемпионата мира в России Мистер Акуэнна рассказал в эксклюзивном интервью ССФ о снеге, российском гражданстве, девушках и, конечно, грандиозном футбольном празднике.
СКОЛЬКО СТОИЛИ ОЧКИ В РПЛ-2018/19? «ЗЕНИТУ» – ДОРОЖЕ ВСЕХ
Подводя итоги чемпионата, мы решили оценить, как клубы использовали имевшиеся в наличии ресурсы. Кстати, среди призеров самым эффективным оказался «Локомотив».
АЗАР, КОУТИНЬО И РОНАЛДУ. АНГЛИЧАНЕ УМЕЮТ ВЫГОДНО ПРОДАТЬ!
Английская премьер-лига умеет не только выращивать звезд, но и затем их выгодно продавать. Кто же они – самые выгодные трансферы АПЛ?
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