Нижний пережил матч сборной, Лунев – дебошир, а Новосельцеву нужны только деньги. Анонс «ССФ» Во вторник, 18 июня появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

ПИВО, ЖАРА И СКУЧАЮЩИЕ ДЕВУШКИ

Главный редактор «Советского спорта» отправился в Нижний Новгород на матч сборной России против Кипра и на себе прочувствовал, как город пережил игру нашей команды.

КАЖДЫЙ ГОД – НОВАЯ СБОРНАЯ

Наш обозреватель пытается объяснить, почему текущий момент сборной в корне отличается от ситуаций, создававших ее тренеру проблемы в клубной практике.

СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ: РАССЛАБОНА НЕ БЫЛО

В эксклюзивном интервью «ССФ» главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, преподнес ли Кипр сюрприз нашей команде, почему нельзя просто так взять и заменить Дзюбу и надо ли отмечать год после чемпионата мира.

ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНКУ! НОВЫЙ СЕЗОН НЕ ЗА ГОРАМИ

Не так много времени осталось до старта очередного сезона российской премьер-лиги. Полное расписание матчей, все соперники и даже финал Кубка России – с нашим красочным календарем вы не пропустите не одной игры!

ПАДУТ СТАРЫЕ РЕКОРДЫ

Станислав Черчесов провел свой 35-й матч во главе сборной России, а наш натурализованный бразильский вратарь оформил шестой «сухарь» в национальной команде. Кажется, тренер и игроки готовятся обновлять топ-цифры.

ТОМЕР САВОЙЯ: МЕНЯ БЕСПЛАТНО ВОЗИЛИ ТАКСИСТЫ!

Легендарный бразилец и звезда чемпионата мира в России Мистер Акуэнна рассказал в эксклюзивном интервью ССФ о снеге, российском гражданстве, девушках и, конечно, грандиозном футбольном празднике.

СКОЛЬКО СТОИЛИ ОЧКИ В РПЛ-2018/19? «ЗЕНИТУ» – ДОРОЖЕ ВСЕХ

Подводя итоги чемпионата, мы решили оценить, как клубы использовали имевшиеся в наличии ресурсы. Кстати, среди призеров самым эффективным оказался «Локомотив».

АЗАР, КОУТИНЬО И РОНАЛДУ. АНГЛИЧАНЕ УМЕЮТ ВЫГОДНО ПРОДАТЬ!

Английская премьер-лига умеет не только выращивать звезд, но и затем их выгодно продавать. Кто же они – самые выгодные трансферы АПЛ?

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