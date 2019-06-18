За что задержали Платини и как это поможет Месси - Советский спорт
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18 июня 2019 18:31ФутболМощенко Захар

За что задержали Платини и как это поможет Месси

Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини задержали во Франции по старому делу о коррупции. Рассказываем, когда и с чего все началось и к чему может привести.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПАДЕНИЯ

В деле сладкой парочки Йозеф Блаттер – Платини вскрываются новые подробности. Последствия могут быть самыми громкими. Вплоть до реального тюремного срока бывшему капитану сборной Франции 1980-х и даже переноса ЧМ-2022 из Катара в другую страну!

Но для начала восстановим хронологию событий, имеющих прямое отношение к выборам ближневосточного государства в качестве организатора следующего чемпионата мира. Как известно, Планити сыграл в этих выборах особую роль.

1998 год. Платини назначили одним из двух директоров оргкомитета ЧМ-1998 во Франции.

2002 год. Платини вошел в состав исполкомов ФИФА и УЕФА.

Январь 2007 года. Платини избрали президентом УЕФА. Спустя четыре года, 11 марта 2011-го, его полномочия в качестве главы европейского футбола будут продлены на новый срок.

2 декабря 2010 года. На очередной сессии ФИФА в Цюрихе были выбраны страны-хозяйки двух чемпионатов мира. Турнир 2018 года достался России (главным конкурентом считалась Англия), а 2022-го - Катару (опередил США, Австралию, Японию и Южную Корею).

Ноябрь 2014 года. Британские СМИ обвинили Платини в том, что за поддержку российской заявки француз получил в подарок картину Пабло Пикассо.

24 марта 2015 года. Очередные выборы президента УЕФА сохранили за Платини должность на третий срок.

29 июля 2015 года. Платини официально выдвинул свою кандидатуру на выборы главы ФИФА, которые должны были состояться в феврале 2016-го.

8 октября 2015 года. Платини отстранили от должности президента УЕФА решением арбитражной палаты комитета ФИФА по этике сроком на 90 дней.

20 октября 2015 года. Исполком ФИФА отстранил Платини от должности куратора ЧМ-2018.

18 ноября 2015 года. Апелляционный комитет ФИФА отклонил апелляции президента ФИФА Блаттера и Платини на отстранение от футбольной деятельности.

21 ноября 2015 года. Следственная палата комитета ФИФА по этике завершила расследование в отношении Блаттера и Платини и передала окончательные отчеты с просьбами о санкциях в отношении обоих в арбитражную палату ФИФА, которая в свою очередь возбудила новые расследования в отношении двух крупнейших фигур мирового футбола.

21 декабря 2015 года. Комитет ФИФА по этике принял решение об отстранении Блаттера и Платини на восемь лет от футбольной деятельности. Расследование установило, что швейцарцем был санкционирован перевод 2 миллионов швейцарских франков (1,3 млн евро) на имя француза.

Май 2016 года. Срок отлучения опального главы УЕФА от футбола был сокращен до четырех лет.

14 сентября 2016 года. Платини официально покинул пост президента УЕФА.

18 июня 2019 года. Платини был задержан в пригороде Парижа. Ему предъявили обвинение в участии в коррупционных схемах, в частности, фальсификации результатов выборов страны-хозяйки ЧМ-2022 в пользу Катара…

«АВТОГОЛ» С ПОДАЧИ САРКОЗИ

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Отметим, что после победы России и Катара на выборах 2010-го основным средоточием недовольства стала Великобритания. Еще бы: англичане всерьез рассчитывали заполучить ЧМ-2018! Поэтому стали палить из всех орудий по Платини и за Катар-2022. Именно в британских СМИ появились разоблачающие статьи о том, что бывший член исполкома Мохаммед Бин Хаммам не пожалел пяти миллионов долларов, чтобы умаслить своих коллег из ФИФА и уговорить их отдать свои голоса арабам на выборах.

Но на родине Платини тоже не жаловали. В 2016 году финансовая прокуратура Франции инициировала расследование в связи с вероятными фактами коррупции. Следователи выяснили, что незадолго до декабрьской сессии 2010 года в Цюрихе Платини встречался с представителями федерации футбола Катара. Причем встреча эта якобы состоялась… по просьбе тогдашнего президента страны Николя Саркози.

Видимо, именно по этой причине в свежих сводках о задержании Платини фигурирует Клод Гуант, возглавлявший предвыборный штаб Саркози. Французские информагентства также сообщают, что взятый под стражу Платини будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантере. И, по всей вероятности, встретит здесь свой 64-й день рождения – в пятницу, 21 июня.

ФИФА, к слову, откликнулась на задержание экс-главы европейского футбола не совсем внятным комментарием. И в то же время выразила готовность сотрудничать с властями любой страны мира, где проводятся расследования…

ХОРОШИЕ НОВОСТИ ДЛЯ МЕССИ?

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Оставим за компетентными органами право определить степень вины Платини и меру его ответственности. Лучше попытаемся предсказать чисто футбольные последствия вновь разгоревшегося скандала.

Не секрет, что проведение чемпионата мира в Катаре с самого момента оглашения итогов выборов жутко раздражало боссов ведущих европейских клубов и лиг. Ведь из-за кошмарной жары (до плюс 45-50 градусов) в летний период в этой стране было решено сдвинуть сроки ЧМ-2022 на ноябрь-декабрь. А это значит, что устоявшиеся календари национальных чемпионатов и еврокубков в сезоне-2022/23 просто полетят в тартарары. В турнирах придется делать минимум полуторамесячную паузу, что в Европе мало кого устраивает со всех точек зрения.

И вот теперь, если показания, которые дает сейчас Платини, подтвердят факты коррупции при выборах, у противников проекта «Катар-2022» появятся сильнейшие козыри, чтобы пролоббировать перенос турнира в другое, более приспособленное для традиционного «летнего» чемпионата мира место. Скажем, ФИФА может в экстренном порядке передать права США, Канаде и Мексике, которые должны принять ЧМ-2026.

Этот вариант выглядит вполне приемлемым, поскольку две североамериканские державы располагают всей необходимой футбольной инфраструктурой, чему в немалой степени способствовал как мировой чемпионат 1994 года, так и стремительно набирающий ныне обороты и популярность чемпионат MLS.

Кстати, Мексике однажды уже приходилось выступать в роли «пожарного спасателя». ЧМ-1986 первоначально должен был пройти в Колумбии, однако южноамериканская страна не справлялась с подготовкой, и ФИФА вовремя приняла решение отдать тот турнир мексиканцам. Которые ранее выступали в качестве организаторов в 1970-м.

Кто точно должен быть двумя руками за подобное развитие событий, так это Аргентина. В 1986-м именно сборная этой страны завоевала титул, позволив Диего Марадоне вступить в клан великих персон футбольного мира. Если в 2022 году аргентинцы снова по максимуму используют «фактор переноса», то, возможно, Лионелю Месси стоит повременить с расставанием с национальной сборной. И потерпеть еще каких-то два с половиной годика…

Впрочем, пока точку в «деле Платини» ставить рано. Ждем новых сообщений из Франции. Но, похоже, час расплаты для трехкратного обладателя «Золотого мяча» и его друзей из Катара близится.

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