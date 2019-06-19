Между Мбаппе и Роналду - пропасть в 134 миллиона

ЭТО НЕ «ТРАНСФЕРМАРКТ»

Обычно журналисты и болельщики, оценивая стоимость игроков, отталкиваются от данных авторитетного портала Transfermarkt. Однако ученые швейцарской обсерватории в своих исследованиях используют большее количество параметров. Поэтому и оценка получается более достоверной. В расчет принимаются и возраст игрока, и срок его действующего контракта, и оценочная платежеспособность потенциальных покупателей, и история аналогичных сделок.

На выходе мы получаем сумму, за которую данный клуб в данный момент готов продать данного игрока. Рейтинг швейцарских ученых, как показывает практика, ближе к действительности, чем «трансфермарктовский». В качестве самого свежего примера можно привести переход Эдена Азара из «Челси» в «Реал». Transfermarkt включал бельгийца в пятерку самых дорогих футболистов планеты с ценником в 150 миллионов евро. Швейцарцы поместили новичка мадридцев лишь на 19-ю строчку. И 120 млн в их рейтинге объективнее отражали реальную сумму трансфера Азара.

В то же время занимающий у «трансфермарктовцев» 11-е место Джейдон Санчо в швейцарском рейтинге входит в пятерку. Ему присвоены не 100 миллионов, а почти 160! И это походит на правду. Вряд ли дортмундская «Боруссия» легко расстанется с одним из самых перспективных тинейджеров, цена на которого продолжит расти. Вот и получается, что 19-летний Санчо стоит примерно столько же, сколько великий Месси, продолжающий в 31 год дешеветь. Аргентинец у швейцарцев «тянет» всего на 167 млн евро, тогда как вероятный будущий гегемон мирового футбола Килиан Мбаппе оценивается в 252 миллиона! И никто не удивится, если «Реал» купит у «ПСЖ» суперфранцуза за такую сумму.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ТОП-100

ВОТ ЭТО «ЛИВЕРПУЛЬ»!

Ну а где там Роналду? На скромном 20-м месте, отставая от Мбаппе на 134 миллиона. Форвард «Ювентуса» подешевел настолько, что уже не является даже самым дорогим португальским футболистом. Это звание теперь закреплено за полузащитником «Ман Сити» Бернарду Силвой (136 млн, на 18 больше, чем у Криштиану). И клубная принадлежность этого португальца весьма характерна для рейтинга. В Топ-100 самых дорогих игроков вошли 10 представителей команды Пепа Гвардиолы. Больше - 11 - имеет только «Ливерпуль», что подчеркивает справедливость завоеванного «красными» титула лучшего клуба Европы.

Только вдумайтесь: если составить символическую сборную самых дорогих футболистов по позициям, в нее войдут аж шесть игроков «Ливерпуля»! Вратарь Алиссон (107,5 млн), правый защитник Трент Александер-Арнолд (130,2), центральный защитник Вирджил ван Дейк (112,1), левый защитник Эндрю Робертсон (88,3), атакующий полузащитник Садио Мане (157,8) и нападающий Мохамед Салах (219,6). Такую вот банду селекционеры британского клуба собрали за последние годы Юргену Клоппу. Ну как с таким составом было не выиграть Лигу чемпионов? На очереди - АПЛ-2019/20?

Не исключено. Но именно в Англии обойти всех сложнее всего. Здесь сосредоточены самые дорогие футболисты. В Топ-100 представлены 10 клубов АПЛ в лице 47 игроков. У испанцев в сотне всего 24 «полпреда», распределенные между пятью клубами. Особенно удручает позиция «Реала», который пока явно не закупился по-настоящему. А, скажем, «ПСЖ» отрядил в Топ-100 столько же человек (4), сколько «Наполи» или «Челси». Так не являются ли ожидания от парижан завышенными? Хваленый Неймар, между прочим, с которым катарские шейхи вот-вот разорвут контракт, в швейцарском рейтинге отнюдь не в лидерах (17-е место). За спиной Мбаппе - пропасть.

ФРАНЦУЗЫ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Наконец, рейтинг достаточно объективно отражает расстановку сил и тенденции в турнирах сборных. Самое большое представительство в Топ-100 - у чемпионов мира французов (15). Самый дорогой из итальянцев (Лоренсо Инсинье) котируется под № 53. Из восьми испанцев ни один не входит в тридцатку. А Колумбия, которая еще несколько лет назад располагала группой очень дорогих футболистов, осталась с одним. И это не Хамес Родригес, не Радамель Фалькао, а Давинсон Санчес из «Тоттенхэма» (66,4 млн).

К сожалению, швейцарские ученые не предоставили данные по чемпионату России. Но ясно, что ни один представитель РПЛ в Топ-100 не входит. Что же касается двух наших легионеров в ведущих лигах - Дениса Черышева из «Валенсии» и Александра Головина из «Монако», то на первого цена немного упала (до 18 млн), а на второго возросла (до 35 млн), несмотря на заверения некоторых зарубежных экспертов, что трансфер россиянина из ЦСКА прошлым летом оказался самым провальным во Франции.

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ САМЫХ ДОРОГИХ ИГРОКОВ