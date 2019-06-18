«Тамбов» примет «Спартак» в Саранске из-за затопленного стадиона (видео) - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 июня 2019 22:00ФутболЗетилов Игорь

«Тамбов» примет «Спартак» в Саранске из-за затопленного стадиона (видео)

Многострадальный матч 3-го тура РПЛ «Тамбов» – «Спартак» будет сыгран в субботу 27 июля в Саранске на «Мордовия Арене».

«ВОЛГОГРАД АРЕНА» ПРОСТО УМЫЛАСЬ ЛЕТНИМ ДОЖДИЧКОМ

О варианте с Саранском во вторник 18 июня корреспонденту «Советского спорта», сообщил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков: «В Волгограде затопило арену. Даже не известно, где первые туры проведет клуб Футбольной национальной лиги «Ротор». Это ЧП! Поэтому мы будем играть в Саранске на «Мордовия Арене». ФК «Мордовия», как и «Ротор», выступающая в ФНЛ, готова переехать на искусственный газон стадиона «Старт». Скорее всего, и дальше продолжим играть в Саранске, пока не будет готов наш стадион».

Здесь все логично. Но вчера тот же Худяков заявлял, что «Тамбов» свой первый исторический домашний матч в премьер-лиге проведет в Волгограде на «Волгоград Арене»!

Что могло произойти за сутки? Да, в Волгограде прошел ливень. Мощный, но очень короткий. Такие летом в этих краях не редкость. Да, немного подтопило стадион. Но его часто заливает. По словам волгоградских коллег, арена построена второпях и с некоторыми недоработками. В прошлом году перед одним из матчей затопило весь (!) цокольный этаж, но встреча состоялась. А сейчас – до матча со «Спартаком» – больше месяца! Стадион тридцать раз успеет и снова «выкупаться», и высохнуть.

«Спартаку», к слову, разницы куда лететь нет. Команда передвигается чартером. Отличных гостиниц после чемпионата мира осталось достаточно и в Саранске, и в Волгограде.

«ТАМБОВ» НЕ ХОТЕЛ ЕХАТЬ В ВОЛГОГРАД?

По неофициальной информации, «Тамбов» сам не хотел ехать в Волгоград, поскольку расстояние до него – 517 км, а до Саранска – ровно на 100 км меньше. Если команда думает передвигаться на автобусе, то разница – почти 1,5 часа – немало.

Для тамбовских болельщиков расстояние тоже очень важно. Хотя, чтобы посмотреть матчи любимой команды, фанатам придется прилично помучиться. Автобус из Тамбова до Саранска и Волгограда идет примерно 9 часов. Правда, до Волгограда есть прямые рейсы, а до Саранска – нет, придется пересаживаться в Пензе или Ульяновске. Ночью, обычно, автобусы не ходят. Поэтому придется оставаться в городе ночевать. На самолете – дорого. К тому же, точно придется лететь через Москву, а путь займет не меньше 9 часов.

В ГОСТИ ЕДЕТ «СПАРТАК»

Все это очень важно. Но в гости к «Тамбову» едет «Спартак», самая популярная команда страны. Значит, в любой город, где пройдет игра приедут-прилетят-приплывут-приползут не меньше десяти тысяч верных красно-белых фанатов и рота журналистов.

За сутки, во время которых команда «играла» в Волгограде, два моих приятеля успели и авиабилеты купить, и гостиницу заказать. Теперь думают, как все вернуть с меньшими потерями.

В город-герой Волгоград, к слову, спартачам было ехать гораздо удобнее: десяток авиарейсов на любой вкус и кошелек, три поезда, два из которых очень правильные, поскольку едут ровно ночь. Можно обойтись и без отеля. Да и достопримечательностей в городе на Волге побольше. Одна Родина-мать на Мамаевом кургане чего стоит. Любой посетитель стадиона мимо нее не пройдет.

А в Саранск есть всего два самолета, которые прилетают очень неудобно для болельщиков – в 20.20 и 23.05. Чтобы посмотреть матч, нужно прибыть накануне. А улетают они в 20.50 и 5 часов утра. Придется куролесить или всю летнюю ночь, или почти сутки.

Поездов в столицу Мордовии из Москвы тоже два. Оба – ночные. Если нет билетов, – не беда. Можно взять до Рузаевки, до которой около 40 км. Мимо этого узлового центра идут многие поезда, следующие в Поволжье, на Урал и в Сибирь – около двух десятков.

Те, кто дотянет до последнего, конечно, рванут на своих автомобилях. Расстояние в 649 км опытный водитель преодолеет за 8-9 часов. Скоростных магистралей на пути очень мало.

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