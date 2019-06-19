«Спартак» расстался с Глушаковым и дал ему много денег на дорогу

Итак, в «Спартаке» объявили о расторжении контракта с Денисом Глушаковым. Можно сколь угодно долго сетовать на то, что расставание затянулось, что всей этой ситуации, которая легла тенью и на клуб, и на теперь уже экс-капитана, и на часть болельщиков, и на менеджмент, не должно было быть. Можно вместе с пользователями социальных сетей иронизировать над тем, что после сегодняшнего объявления о расставании спасена судьба спартаковских абонементов на сезон (часть «болел», в том числе весьма авторитетных, заявляла о том, что с Глушаковым в составе не будет покупать «абики»). Таким образом, Глушаков – тот самый, что «ковал» победу в чемпионском 2017-м, стал имиджевой гирей на ногах, грузом, который хотелось скинуть.

Мне в связи с этим интересно немного иное. А именно условия расторжения. Никто из клубов не хотел покупать Глушакова за адекватные деньги. Вернее, за те деньги, которые «Спартак» считал бы адекватными. На деле – неадекватные. Мало того, что заработки в русском футболе резко пошли вниз (и это хорошо), так и экономика в целом испытывает не лучшие времена. Так что запросы, которые были 3-4 года назад, удовлетворять сегодня уже никто не будет. Да и скорая смена формата легионерского лимита тоже способствует снижению зарплат.

Да и вина лежит во многом на спартаковском менеджменте образца 2017 года, когда на чемпионских радостях Глушакову нарисовали в благодарность ослепительный трехлетний контракт почти (или не почти – информация разнится) с тремя миллионами евро в год.

Итак, «Ростов», «Крылья» и все прочие команды, слухи о которых ходили, Глушакова покупать не хотят. «Оренбург» готов позвать, но там работает главный антагонист Дениса – Марко Трабукки. Значит, опять не вариант.

Уходить из «Спартака» можно только в роли «свободного агента», когда никто не будет платить твоему клубу. По контракту оставался год. Три миллиона евро – это по сегодняшнему курсу чуть больше 200 миллионов с копейками. Отдавать в аренду, чтобы платить часть этой суммы – не вариант для «Спартака». По условиям расторжения контракта, можно сказать футболисту «до свидания» сегодня и заплатить половину оставшейся суммы. Но и 100 с копейками, как утверждают наши источники в «Спартаке», никто Глушакову не собирался. Слишком велика обида, слишком тяжек груз и слишком большие деньги. Объявлено, что клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному соглашению. Как правило, детали дополнительного соглашения к трудовому договору, на основании которого происходит расставание, никто не озвучивает и в прессу не сливает (Помню об этом по своему собственному опыту: когда шесть лет назад уходил с «Радио Спорт», тогдашнее начальство настояло, что платит мне только при условии: «Увольняемый работник обязуется не озвучивать в прессе подлинные обстоятельства своего ухода» плюс много других ограничений – думаю, что у Глушакова и «Спартака» их еще больше).

Спешу предположить, что где-то был достигнут компромисс – не сотка, но и не копейки. Все-таки футболисту теперь много алиментов платить. Наступил новый этап в его жизни.

Денис вывесил обращение к болельщикам. «Спартак» тоже нашел в себе силы сказать о бывшем капитане какие-то не самые негативные слова на сайте. От себя хотелось бы пожелать Глушакову, чтобы наступила реально новая точка отсчета в его жизни, которая полностью переформатирует и его футбол, и его отношение к игре, и вообще отношение людей к небесталанному футболисту. Ведь говорили когда-то, к примеру о Дзюбе, что кошельки ворует и с чужими женами спит, но смог же из всего этого вырасти чуть ли не в национального героя и всеобщего любимчика. Искренне хочу, чтобы и у Дениса было все точно так же.