Андрей Червиченко: Всегда называл Глушакова заблудившимся в лабиринте

«КЛУБ ПОСЧИТАЛ, ЧТО ОДНА БЕДА ЛУЧШЕ ДВУХ»

– То, что Глушаков уйдет, было понятно. Вопрос – за сколько. Денис – парень опытный, с кондачка его не возьмешь. Нужно заплатить. А держать в команде – себе дороже. Глушаков спокойно отсидел бы на скамейке до конца своего контракта, создавая не совсем здоровую обстановку. Клуб посчитал, что одна беда лучше двух. И заплатил.

– А почему Глушаков не играл бы? Неужели он настолько плох? Или все дело в конфликте с болельщиками?

– Да он уже второй год не тянет. В чемпионском сезоне ему сопутствовала удача, а потом было совсем грустно. И в состав он перестал попадать по футбольным причинам, а не из-за интриг. Ему давно пора было уходить… При этом он сохранил свои деньги, молодец. Люди, которые подписывали с ним такой долгий контракт, должны были посчитать все риски. Раз подписали, надо откупаться.

– Почему Глушаков так стремительно утратил свои сильные игровые качества?

– Во-первых, возраст. Во-вторых, он никогда не соответствовал пиару вокруг себя. По самоотдаче был хорош, но креатива в его игре не было. Это не созидатель. Глушаков много отдает назад, его Рауль Рианчо даже назвал курицей без головы… А я его всегда называл заблудившимся в лабиринте.

Денис часто бежал с мячом неизвестно куда и зачем. Многие его удары больше подходили для регби – потому что летели на пять-восемь метров выше ворот. В чемпионском сезоне все залетело. Но ни до, ни после ничего подобного не было… Это говорит, что тот сезон стал счастливым стечением обстоятельств. Такое случается практически у любого футболиста. Точно так же Сергей Семак в свое время переходил из ЦСКА в «ПСЖ». Хотя, на самом-то деле, предпосылок не было.

«РУКОВОДИТЕЛИ «СПАРТАКА» УВЕРЕНЫ, ЧТО ДУРАКОВ СРЕДИ НИХ НЕТ»

– Вроде бы «Спартак» при расторжении контракта компенсировал Глушакову сто миллионов рублей. Верите?

– Если должны были заплатить такую сумму – значит заплатили. Условия контракта надо выполнять. В «Спартаке» же трансферные решения принимает целая группа специалистов. И они уверены, что дураков среди них нет.

– Болельщики теперь пойдут на стадион? Ситуация стабилизируется?

– Думаю, это притянуто за уши – что посещаемость матчей «Спартака» упала из-за Глушакова. Конечно, всегда есть группа придурков, которая придумывает себе идею и с ней носится. Но нормальным людям интриги вокруг Глушакова и Массимо Карреры точно до одного места. Они хотят видеть классную игру любимой команды, а не тонуть в этом грязном болоте.

– Продажа абонементов сейчас идет даже хуже, чем в прошлом сезоне.

– Так не надо так задирать цену! У меня есть друг, который раньше покупал абонементы. Он говорит, что билеты дорожают. Но как такое может быть, если результаты команды падают? Где логика?! Мы же не в сладкие годы живем. Вокруг все катится вниз, и люди считают каждую копейку. «Спартак» это почему-то не учитывает.

«В СОСТАВЕ КРАСНО-БЕЛЫХ ТРИ-ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА СООТВЕТСТВУЮТ ВЫСОКИМ АМБИЦИЯМ»

– Как думаете, Глушаков продолжит карьеру в «Сочи»?

– Думаю, да. Команде сейчас нужен опытный костяк, амбициозные ребята, которые хотят доказать, что их рано списали. Посмотрите, как играли бывшие спартаковцы в «Крыльях Советов», в «Арсенале». Были лидерами своих клубов… Если «Сочи» соберет пять-шесть таких ветеранов, это будет правильное решение.

– Контракт со «Спартаком» расторг и Дмитрий Комбаров. Это взаимосвязано?

– Они дружат. И с ними надо было расставаться деликатно, контракты-то у обоих большие. Просто так за дверь не выставишь. И Комбаров тоже высоким амбициям клуба уже не соответствует. Собственно, так можно сказать практически про весь текущий состав за исключением трех-четырех футболистов.

– В их число входит Зе Луиш, которого вот-вот продадут в «Порту»?

– Нет, конечно. Высокий уровень – это Роман Зобнин, Александр Селихов, Николай Рассказов, который мне очень нравится. Есть еще молодежь на подходе. А опытных можно почти всех продавать. Серьезных задач с ними не решишь.

– А Георгий Джикия тоже не соответствует чемпионским амбициям?

– Про Джикию забыл. Он соответствует. Но таких игроков должно быть одиннадцать. Но есть и другая проблема. Многие хорошие игроки, попадая в «Спартак», угасают. Так было с Аязом Гулиевым, с Александром Ташаевым… Список можно продолжать. Почему так происходит – вопрос менеджерам и тренерам.

– Вы включили в свой список Селихова. Но если «Спартак» купит у «Локомотива» Гилерме, то Александр наверняка сядет на скамейку.

– Гилерме – хороший вратарь, но Селихов лучше. Правда, травмируется слишком часто.