Страсти в детском футболе: как помочь частной школе и сохранить государственный интерес - Советский спорт
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19 июня 2019 17:23Футбол

Страсти в детском футболе: как помочь частной школе и сохранить государственный интерес

В начале этой недели бурную реакцию общественности вызвало интервью Леонида Слуцкого, рассказавшего о том, как обстоит ситуация в Волгограде с его детской футбольной школой.

Он раскритиковал федеральные стандарты занятий и признался, что рассчитывает на бесплатное предоставление футбольного поля в качестве базовой тренировочной площадки. На это одностороннее заявление именитого тренера ответили волгоградские власти и ветераны спорта.

В 2018 году во вновь созданную школу «Ротор» были переведены старшие воспитанники и несколько тренеров «Футбольной школа Леонида Слуцкого». Волгоградские спортивные чиновники, стоявшие у истоков создания спортшколы «Ротор», были удивлены и огорошены резкими словами нынешнего наставника голландского «Витесса». Для них отношения между волгоградским футбольным клубом и Леонидом Слуцким казались без штормов, но тут вдруг грянула гроза.

  • – Перед «объединением» у нас состоялся в этом кабинете разговор, мы с ним очень профессионально разговаривали, друг друга слышали и понимали, – говорит глава облспорткомитета Александр Глинянов. – Я-то вообще чётко представляю, что такое бюджет и что такое внебюджетные средства. У нас есть видение ситуации. Леонид Викторович, на мой взгляд, не пересекался в работе с бюджетными деньгами, поэтому он может и не знать всех тонкостей и нюансов. В моем понимании, частник - он должен им быть от начала и до конца. Все вспоминают «Краснодар», но Сергей Галицкий же не приходит: «Дайте мне поля!», он их построил, вложил свои деньги и это принадлежит ему.

Глинянов спорт комитет (1)Спортшкола «Ротор» при одноимённом футбольном клубе существует всего один год. В Волгограде возвращаются к истокам и воспитывают юных футболистов в духе былых побед по классической программе академий, по такой же программе тренировались и многие действующие футболисты российских клубов. Глава спорткомитета Волгоградской области Александр Глинянов, в чьем ведении находится школа «Ротор», не согласен с утверждением, что по существующим стандартам невозможно вырастить хороших футболистов, а успех ждёт только частные школы. В Волгограде за его долгую спортивную историю существует множество анти-примеров, когда частное владение ничем хорошим не закончилось. Многие спортивные сооружения, построенные государством, стали частными и теперь недоступны для использования спортсменами:

– ФК «Ротор» был именем нарицательным, – продолжает Глинянов. – И в 2014 году клуб оказался в критической ситуации 300 миллионов задолженности, даже название умудрились продать! К такому состоянию привели руководители, тогда им был Рохус Шох. А что стало с «Центральным» стадионом, когда он попал в частные руки? Разруха. Был и ныне действует бассейн «Искра», принадлежащий Виктору Авдиенко, спортивные базы Николая Чувальского и Владимира Горюнова всё это в прошлом государственные объекты. Сейчас попасть туда спортсменам из госучреждений или муниципальных секций невозможно нам такие цены предъявляют, что мы не в состоянии платить эти деньги.

Тренера Леонида Слуцкого в Волгограде уважают за его успехи и готовы всячески помогать его школе. Просьба о предоставлении бесплатной футбольной площадки для игр была услышана и взята на карандаш. Администрация региона рассматривает в качестве одного из вариантов стадион «Звезда» в Городище, на котором когда-то выступал сам Слуцкий в качестве игрока. В данный момент там идёт комплексная реконструкция, уже постелен газон на поле, осталось обновить трибуны и провести необходимые коммуникации. Взамен на такую любезность волгоградцы просят о взаимности ставить во главу угла «Ротор» и готовить футболистов, в первую очередь, для родного клуба. Леонид Викторович же продолжает настаивать, что собирается воспитывать талантливых мальчишек для сильных российских команд

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Мы с Леонидом на открытии его школы немного разошлись в видении, – говорит Александр Никитин, ветеран волгоградского «Ротора». Он на телевидении говорил, что эту школу открывает, чтобы готовить футболистов для «Краснодара», ЦСКА и других клубов. Мне стало обидно: а где же «Ротор» и Волгоград? Подумал, что после объединения школ он поменял своё мнение, но оно осталось таким же. Слуцкий пришёл к «Ротору» в трудное время , и Волгоград ему помог. И после этого по истечении небольшого времени заявлять такие вещи, что всё не так, всё неправильно… Если ты так думаешь, приезжай и разговаривай из Голландии хорошо говорить и рассказывать: там условия лучше и люди лучше живут наверняка. Я к Леониду с уважением отношусь, но это непорядочно по отношению к руководству области.

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В свою очередь председатель комитета физкультуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов открыт для диалога с именитым тренером и не понимает, почему Леонид Слуцкий изначально выбрал правильным освещение темы в СМИ, а не набрал его номер. «Я готов встретиться с Леонидом Викторовичем в прямом эфире или в иной любой форме. Мы с ним оба тренеры игровых видов спорта и хорошо понимаем друг друга. Будем говорить аргументировано. В такой встрече готов поучаствовать и гендиректор ФК «Ротор» Андрей Рекечинский», заявил глава Волгоградского облкомспорта.

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