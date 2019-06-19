Настоящий капитан или похороны? Кто сегодня покинул «Спартак» - Советский спорт
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19 июня 2019 20:31ФутболФедоровский Александр

Настоящий капитан или похороны? Кто сегодня покинул «Спартак»

Душевная колонка нашего автора посвящена не только Денису Глушакову, но и Дмитрию Комбарову. «Спартак» расстался с ними оптом.

Вот и «Спартак» не побоялся и в один день в разящем стиле распрощался с Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым. Где же улыбки на лицах счастливых спартаковских болельщиков? Я что-то не пойму, опять все недовольны что ли?! Ну вы блин даете...

ЗАПОМИНАЕТСЯ ПОСЛЕДНЕЕ

Да, хуже всех приходится тем, кто мыслит вот примерно такой категорией, что прописана выше. Для них существует только Глушаков «поздний», а следовательно подлежит сожжению. А что было раньше, то стерто ластиком. А что там было-то вообще?

Сейчас уже довольно трудно это вспоминать, но ведь в «Локомотиве» Денис начинал на позиции атакующего полузащитника и выглядел очень неплохо. С хорошим рывком, с ударом. Все это было словно в другой жизни, но было же. Однако в силу того, что весь футбол как-то вот постепенно устремился в сторону полной универсализации, то в какой-то момент на Дениса были возложены дополнительные функции на поле. И вот тут он слегка затрещал. Не сразу, конечно.

Вспоминая вопли фанатов о том, что Глушаков «слил» Карреру, никак нельзя не упомянуть тот факт, что еще во времена работы Славена Билича в «Локомотиве» именно Глушаков имел честь сообщить миру, что хорватскому тренеру не хватает характера. Это никак не подтверждает или опровергает тот или иной тренерский «слив», но о фигуре личности игрока представление уже имеется и оно, как бы помягче сказать, не совсем здоровое.

ОН ИГРАЕТ НА ПОХОРОНАХ И СВАДЬБАХ

Вся наша жизнь - одно из двух. Кажется так это звучало у «Машины Времени»? И ведь это хорошо подходит к Денису. Один дурачок сказал про «похороны» после умопомрачительного гола «Амкару», а все остальные подхватили, и это стало чуть ли не официальным «погонялом» игрока. Но со словами стоит быть чуть осторожнее, разве нет? Ведь все же рядом. Да, в тот момент «похороны» случились не только в матче, но и в последствии и с самим «Амкаром», а «Спартак» в итоге сыграл свадьбу с чемпионством, которого не было ровно сто шесть лет, а потом? Ну а потом пошло вот оно, то самое, что помнят, в большинстве своем все.

В ПОСЛЕДНЮЮ ОСЕНЬ

Ни строчки, ни вздоха? Это ж ДДТ! Оказывается, Юрий Юлианович эту красоту про Дениса исполнил! Ну что же, маэстро все знал наперед. Что с него, с живого классика рока, взять?

Думаю, что никто не станет спорить: чемпионская осень была лучшей в карьере Глушакова. Я подчеркиваю, именно осень. Чемпион у нас с некоторых пор определяться стал весной, так что тот самый чемпионский сезон надо было довести до фактической победы. Так вот уже весной Глушаков выглядел слабее себя осеннего. Идеальный сезон из игроков «Спартака» провел тогда Роман Зобнин, чего про Глушакова нельзя было сказать при всем желании.

С БУТЫЛКОЙ НА ЗАБОРЕ

Это последний позитивный образ Глушакова в «Спартаке». Дальше пошли такие уже образы, хоть всех святых выноси, а они нам еще пригодятся. Крокодил отчаянно не ловился и не рос кокос. По разносолу оскорблений в социальных сетях Глушаков, есть подозрение, уже давно занесен в красную книгу, потому что ну таких слов просто раньше не существовало. Все-таки наш народ, когда в гневе - это невероятно творческая сила. Ну, если конечно дело не касается родных и близких - тут уже перебор.

Глушаков играл все хуже и хуже, и непонятно зачем был нужен, то есть понятно, конечно - у человека же контракт. Было ясно еще год назад, что его время в «Спартаке» заканчивается. Уйди сразу после чемпионского сезона, глядишь и памятник где-нибудь на пустыре изваяли или пили «Миллеровку», играли на гитаре песню про «Похороны «Амкара» возле «стены Глушакова»... душевно.

Но он остался. И для одних остался капитаном чемпионского «Спартака», а для других «изделием номер 8». Никаких полутонов.

ПРОЩАЛЬНАЯ ПЕСНЬ О ДМИТРИЕ НАВЕСОВЕ

Не успела остыть сковородка Твиттера после объявления об уходе Глушакова, как поставили разогревать новую порцию варева: «Спартак» расстается с Дмитрием Комбаровым. Час расставания пробил и далее по тексту.

Кстати, а вы помните, что когда в «Спартаке» работал Валерий Карпин, он на несколько матчей (по вынужденной причине) ставил Комбарова в середину поля. И получалось очень даже неплохо! Да, он конечно игрок фланговый, но главная его беда, как и Глушакова, и вообще многих других наших игроков заключалась в том, что они не смогли стать универсалами даже не местном, российском уровне.

Если от Глушакова требовалось забивать и убирать ненужный мусор в опорной зоне, то от Комбарова качественно защищаться и точно навешивать в голову с левого фланга, носясь по нему без остановки.

Я уже слышу, как вы хохочете от сочетания «качественно защищаться» и «Комбаров» в интимной близости друг от друга. Да, я тоже смеюсь. Разумеется, Дмитрий ни разу не научился отбирать мяч. Что он умел как никто - это обозначать борьбу, имитировать отбор. Часто с печальными последствиями для «Спартака», ну и с последующей гневной реакцией торсиды.

Но и хорошего было много. Если мне не изменяет память, то Комбаров всего раз в своей карьере в «Спартаке» не забил пенальти, а исполнял он их довольно часто и делал это уверенно. Мог бы и чаще забивать со штрафных - удар позволял это делать, однако складывалось так, что как правило в команде было кому пробить штрафной и без него.

И раз уж у нас по тексту идет лейтмотивом тема про то самое последнее, которое запоминается лучше всего, я просто напомню, кто вынес мяч из пустых ворот в домашнем матче «Спартака» против испанской «Севильи».

Это было круто, это было героически, это просто было и точка!

Жизнь продолжается. 32 года - для футбола это пока еще не старость. Нам остается лишь немного подождать и мы узнаем где продолжат карьеру Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров.

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