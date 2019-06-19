Rammstein и День железнодорожника - засады календаря РПЛ

А мы решили разобрать проблемы календаря РПЛ-2019/20, летний отрезок которого был сверстан во вторник.

ДЕРБИ ПОНЕДЕЛЬНИКА

На официальном сайте премьер-лиги опубликован подробный - с конкретными днями и часами - график восьми стартовых туров. С учетом участия наших клубов в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. И, по традиции, именно еврокубковые «бонусы» вносят сумятицу.

Туры с 4-го по 8-й можно назвать настоящим минным полем, поскольку они перемежаются с двумя решающими раундами ЛЧ и ЛЕ, где какая-то из наших команд рискует «подорваться». Поэтому назначение главного дерби страны «Спартак» - ЦСКА на шестой тур (19 августа, вечер понедельника) изначально ставит соперников в неравные условия. В данном случае в невыгодном положении оказались красно-белые, участвующие в квалификации Лиги Европы.

Но представьте, если бы «Спартак» в заключительном туре РПЛ-2018/19 победил в гостях «Оренбург» и сохранил четвертое место. Тогда проходить сито квалификации ЛЕ пришлось бы армейцам, и именно они оказались бы перед необходимостью играть дерби в режиме «через три дня на четвертый».

Впрочем, применительно к дальнейшему календарю-2019/20 «Спартак» и ЦСКА находятся примерно в равных условиях. Так как оба ограничатся участием во втором по значимости еврокубке, то четверг станет для них одним из основных игровых дней. И многие матчи с участием красно-белых и красно-синих будут выноситься на понедельник. Возможно, и дерби второго круга….

ДВЕ НЕУВЯЗОЧКИ

Впрочем, оставим в покое главное дерби страны - перейдем к настоящим накладкам, которые с еврокубками никак не связаны. О двух мы уже писали, едва стал известен проект календаря. Первая: матч 4-го тура «Зенит» - «Краснодар» назначен на 21.30 воскресенья, 3 августа, спустя сутки (!) после того, как на «Газпром Арене» пройдет концерт группы Rammstein. Хорошо, хоть не с разницей в два-три часа...

Вторая неувязочка, которую, кстати, еще можно исправить, связана с домашним матчем дебютанта РПЛ «Сочи». В 11-м туре южане принимают «Ахмат» в последний сентябрьский уик-энд, когда стадион «Фишт» окажется в гуще событий очередного этапа «Формулы-1» (гоночная трасса проложена как раз вокруг арены). Но поскольку точное расписание осенних туров еще не утверждено, вполне реально поменять кругами матчи сочинцев и грозненцев. Время есть…

А «ЛОКОМОТИВ» СПРОСИЛИ ?

Как тут не вспомнить, что президент РПЛ Сергей Прядкин после обнародования проекта календаря не без гордости отмечал, что ни одна другая национальная лига не учитывает пожелания клубов в такой степени. Но тогда возникает вопрос не только по Питеру и Сочи. Почему поединок 4-го тура между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» пройдет в Самаре?

Эту игру назначили на первый уик-энд августа, когда в стране отмечается День железнодорожника. А «Локо» традиционно играет «праздничные» матчи на своей арене в Черкизове. Неужели на сей раз от команды Юрия Семина не поступало просьб провести в этом туре домашнюю встречу? Или их просто забыли спросить?..

Наверняка есть претензии к календарю и у «Краснодара», которому в августе придется совмещать битвы в отборочных раундах Лиги чемпионов с топ-поединками в РПЛ против «Зенита» и «Локомотива». Даже при беглом взгляде на расписание бросается в глаза возросшее по сравнению с прошлыми сезонами количество «дублей» - когда одной команде приходится проводить два матча подряд дома или на выезде.

А как вам две подряд игры в один день в Москве? Работать с повышенной нагрузкой столичной полиции придется 21 июля («Локомотив» - «Тамбов», «Динамо» - «Рубин») и 11 августа («Локомотив» - «Урал», ЦСКА - «Сочи»).

В общем, составление календаря РПЛ - дело неблагодарное. Уж если молодые ученые Высшей школы экономики не сумели просчитать всех рисков и избежать проколов…