Алексей Сафонов: ЦСКА решил главную задачу, а Семин пошутил Известный футбольный агент прокомментировал последние трансферные новости, связанные с клубами РПЛ-2019/20.

«ГЛУШАКОВ ПОДОШЕЛ БЫ ЛЮБОМУ КЛУБУ РПЛ»

– Итак, Денис Глушаков ушел из «Спартака». Ваша реакция?

– Игрок он квалифицированный, работу найдет быстро. Уровень игры Глушакова позволяет выступать в любом клубе премьер-лиги. А то, что произошло у него со «Спартаком»… От любви до ненависти, как говорится, один шаг. В свое время в Луиша Фигу тоже свиные головы кидали, когда он перешел из «Барселоны» в «Реал». С фанатами всякое бывает. Но этот разрыв выгоден и «Спартаку», и Глушакову.

– Вы верите, что клуб заплатил сто миллионов рублей при расторжении контракта?

– А почему не верить? Где-нибудь в Европе ему могли и всю годовую зарплату компенсировать. Здесь же выплатили часть. Примерно такая сумма и получается.

– Глушаков и другой покинувший «Спартак» защитник-ветеран продолжат карьеру в «Сочи»?

– В длинный контракт Глушакова с сочинцами я не верю. Но на сезон или до зимнего перерыва с ним могут заключить соглашение. Вряд ли Денис будет предъявлять завышенные требования в этом случае. Основные деньги он и Комбаров получили в «Спартаке». На то, чтобы временно где-то перекантоваться, хватит. Но я бы не ограничивал круг претендентов на Глушакова. Это не только «Сочи», а почти любой клуб РПЛ.

«ПОЯВЛЕНИЕ В «ЛОКО» МУРИЛО УДИВИЛО»

– Давно ходят слухи о том, что «Спартак» подпишет контракт с аргентинским нападающим Эсекиэлем Понсе. Для красно-белых это усиление?

– Уверен, что его купят. Это дорогой, качественный футболист. Но не факт, что именно в «Спартаке» он себя проявит. Минувший сезон Понсе отыграл на правах аренды в Греции. Наш чемпионат сильно отличается, придется перестраиваться.

– В «Зенит» вернулась многочисленная колония арендованных. Что их ждет?

– Егор Бабурин – вратарь очень хорошего уровня. После ухода Юрия Лодыгина он способен навязать достойную конкуренцию Андрею Луневу. А остальные, тот же Миха Мевля, к примеру, наверняка опять разъедутся по арендам. Думаю, сначала «Зенит» расчистит свою заявку, а потом начнет делать приобретения.

– Кто точно покинет чемпионов России?

– Эльмир Набиуллин, Антон Заболотный, да много кто… А из потенциальных приобретений выделю Алексея Сутормина. Главное для Питера – в отличие от предыдущих сезонов, шараханья по тренеру закончились. У Сергея Семака серьезный кредит доверия. Он может в спокойном режиме отбирать новичков, кого-то отсеивать.

– У его коллеги из «Локомотива» Юрия Семина ситуация, как представляется, несколько иная. Клуб недавно приобрел бразильского защитника Мурило, а главный тренер сказал, что ничего о нем не знает. Бразилец даже не летит на первый сбор…

– Ну, это напоминает НХЛ. Когда генеральный менеджер покупает игроков, а потом ставит главного тренера перед фактом. Хочешь – работай с этим игроком, не хочешь – не работай… Меня, как и Семина, появление Мурило удивило. Но и слова опытного тренера не надо воспринимать буквально. Можно сказать, Семин слегка пошутил, отвечая на вопрос о новичке. Наверняка он все о бразильце знает. Мимо Юрия Палыча в клубе мышь не проскочит!

У меня информации по этому легионеру немного. Но то, что он входил в олимпийскую сборную Бразилии, о многом говорит. Вон, про Родриго Бекао мы тоже год назад мало знали, а как тот заиграл в ЦСКА! Мурило – это джокер, который может стрельнуть, а может, и нет. Бразильцы вообще народ своеобразный.

«АРМЕЙСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОПЯТЬ СРАБОТАЛ ИДЕАЛЬНО»

– Продолжает потихоньку перестраивать состав «Краснодар», которому скоро дебютировать в Лиге чемпионов…

– Руслан Камболов – нужное приобретение, учитывая травму Юрия Газинского. Двух новых иностранцев надо смотреть в матчах. А вернувшиеся из аренд Алексей Грицаенко и Илья Жигулев, скорее всего, транзитом опять куда-нибудь уедут. Амбициям нынешнего «Краснодара» они соответствуют.

– Зато Никола Влашич никуда не уедет из ЦСКА. С хорватом подписан пятилетний контракт, чего мало кто ждал, учитывая высокий спрос на полузащитника, который принадлежал «Эвертону».

– Да, менеджмент ЦСКА опять сработал выше всяких похвал. Армейцы решили главную задачу на это лето – сохранили своего лидера, вокруг которого можно строить команду. Не представляю, что бы делал Виктор Гончаренко, если бы Влашич ушел. А это был весьма реалистичный сценарий… Уверен, на этом селекция ЦСКА не закончена. Летом можно ждать два-три приобретения.

– На этой неделе «Динамо» подписало 26-летнего украинского защитника Ивана Ордеца. Теперь к нам поедут игроки с Украины? Ярослав Ракицкий весной очень помог «Зениту»…

– Ордец – добротный исполнитель, кандидатура которого возникла неслучайно. Уверен, Дмитрий Хохлов и Роман Орещук все тщательно обдумали. «Динамо» продолжает усиливаться, но команде обязательно нужен нападающий.

А насчет украинской тенденции… Футболисты едут туда, где им предлагают выгодные условия. Надо же кормить семьи. И если не получается попасть в Европу, то почему отказываться от России, где зарплаты больше, чем в «Шахтере»? А то, что Ордец теперь, как и Ракицкий, вряд ли сыграет за сборную Украины, не такая уж большая потеря.