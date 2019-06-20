Элин, Джулия, Аслани: красотки женского футбольного чемпионата мира - Советский спорт
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20 июня 2019 19:33ФутболАвгустин Александр

Элин, Джулия, Аслани: красотки женского футбольного чемпионата мира

Представляем горячую пятерку самых красивых футболисток – участниц чемпионата мира, который сейчас проходит во Франции.

Элин Рубенссон

Полузащитница клуба «Гётеборг» и женской сборной Швеции. Четырехкратная чемпионка Швеции. Серебряный призер летних олимпийских игр 2016. Состоит в отношения с шведским защитником «Мальмё» Филипом Стенстрёмом
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Джулия Гвинн

Полузащитница «Баварии» и сборной Германии. Одна из самых юных участниц минувшего первенства. Забила в первом матче группового турнира в ворота сборной Китая.

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Аслани Косоваре

Шведская футболистка косоварского происхождения. Серебряный призер олимпиады. Часто сравнивают с именитым шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем, за схожее балканское происхождение.
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Вивиан Мидема

Нападающая лондонского «Арсенала» и сборной Голландии. В свое время выступала за мюнхенскую «Баварию», стала двукратной чемпионкой Германии. Победительница Чемпионата Европы-2017
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Эжени Ле Сомер

Нападающая клуба «Олимпик» из Лиона и сборной Франции. Победительница женской Лиги Чемпионов УЕФА 2011 и 2012 года.

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