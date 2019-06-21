Мирча Луческу: Дзюба и Лунев звали на чемпионский парад, а «Зенит» – нет Один из самых успешных (32 титула) тренеров Восточной Европы, бывший наставник «Зенита» и «Шахтера» поделился планами на будущее и прокомментировал актуальные события, связанные с РПЛ.

«ПОСЛЕДНИЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ БЫЛ СЛАБЕЕ ПРЕДЫДУЩИХ»

– Как вы, мистер? Отдыхаете от футбола после февральского расставания со сборной Турции? – вопрос 73-летнему Луческу, который, напомним, еще в 2017 году возглавлял «Зенит».

– Мой контракт действовал до начала августа, но я решил, что по отношению к следующему тренеру будет неправильно начать цикл и передавать команду уже по ходу. Мы поговорили с президентом федерации, и я убедил его, что лучше досрочно разорвать соглашение. Свою работу я сделал, создал новую команду: в недавнем победном матче европейской квалификации с чемпионами мира французами в составе было семь игроков, которых я привлек в сборную.

– К уходу на пенсию не склоняетесь?

– Мне постоянно поступают предложения. «Бешикташ» вот предлагал контракт, но я не стал браться за команду, у которой много финансовых проблем, долги перед игроками. Пока завершать карьеру не собираюсь, но готов браться только за серьезный проект с амбициями. Физически и ментально нахожусь в хорошей форме и не хотел бы завершать свою успешную карьеру неудачей. Меня не интересует сумма личного контракта, только цели клуба, которые с моим опытом можно достичь. Хочу побеждать! Если подходящего варианта не найдется, без проблем закончу.

– Почему не заехали в Санкт-Петербург на чемпионский парад «Зенита», хотя вроде бы собирались?

– Так они меня не пригласили! Игроки звали, а от руководства приглашения не пришло. Но это не проблема. Я очень рад за «Зенит», за Сергея Семака, за футболистов и персонал команды, с кем знаком. Они сделали большую работу, хотя мне кажется, что последний чемпионат России по уровню был слабее предыдущих. Мало звезд. ЦСКА затеял перестройку поколений с уходом Березуцких, Вернблума, Натхо, Игнашевича. Только Акинфеев остался. «Локомотив» никого не купил после чемпионства и не стал сильнее. «Спартак» все борется со своими внутренними проблемами. Отсюда и неудачные выступления в Европе ваших клубов – а это главный критерий силы чемпионата. Два года назад все ведущие команды были хороши. Плюс «Ростов» и «Рубин». Сейчас такого нет.

– А кто из зенитовцев вас звал на парад?

– Дзюба и Лунев. Отличные ребята. В Лунева вообще никто не верил до меня, пока я не позвал его в «Зенит». У него к 26 годам не набиралось и 10 матчей в высшем дивизионе.

«ПРИ МУТКО «ЗЕНИТ» 16 РАЗ СУДИЛИ МОСКВИЧИ – НЕМЫСЛИМО!»

– Слышали историю, в которую Лунев влип после недавних матчей сборных?

– Нет. Что случилось?

– Повздорил с сотрудниками авиакомпании, попал в полицию. Тесты показали, что был не совсем трезв.

– Ничего себе. Жаль, что с таким хорошим человеком и вратарем такое случилось. Но подобное бывает в спорте и в футболе. Может, расстроился, что в сборной не играл. Но его же не наказали?

– Заплатил небольшой штраф, а санкций со стороны клуба вроде бы не последовало.

– Лунев – профессионал. Уверен в нем. Он сделает правильные выводы.

– Вы сказали, что были рады золоту «Зениту». Но, видимо, больше счастья вам принесло первое в истории чемпионство ПАОКа в Греции?

– Конечно (смеется). Успехи детей очень важны для родителей. Рэзван проделал отличную работу за два года, выиграл чемпионат и Кубок. И еще в прошлом сезоне также мог забрать золото, если бы с ПАОКа не сняли очки ни за что. Теперь же они и вовсе не проиграли ни одной встречи в чемпионате. Фантастический показатель для европейского футбола.

– Но ценнее, наверное, впервые в истории обойти традиционных фаворитов – «Олимпиакос» и «Панатинаикос». Это вам хорошо известно по временам, когда ваш «Шахтер» прерывал гегемонию киевского «Динамо» на Украине.

– Да-да (смеется). И я много рассказывал Рэзвану о тех событиях. Тогда на Украине нам удалось поменять многое внутри футбола, сейчас что-то подобное получилось в Греции. Салоникам невероятно сложно противостоять афинским грандам. Кстати, с моим «Зенитом» происходило примерно то же самое. Вспомните мое противостояние с Виталием Мутко. Наши матчи 16 раз обслуживали судьи из Москвы – это просто недопустимо!

Судьи же тренируются на тех же стадионах, что и игроки, могут ходить в те же рестораны, соответственно быть в более дружеских отношениях, чем с другими командами. Поэтому я и протестовал. У вас огромная страна, найдите арбитров в других городах. И «Зенит» потерял столько очков из-за ошибок арбитров. Если вернуть их – легко бы выиграли чемпионат. Да еще и «Спартаку» так везло, что они вырвали столько побед на последних минутах. Хотя они были гораздо сильнее, чем сейчас.

«ФУРСЕНКО ПОСТОЯННО ОБЩАЛСЯ С ИГРОКАМИ ЗА СПИНОЙ У МЕНЯ»

– «Зениту» просто не хватило поддержки руководства, чтобы сломать систему, как это удалось сейчас владельцу ПАОКа Ивану Саввиди?

– Ладно поддержка – лишь бы не мешали. А в «Зените» Сергей Фурсенко, которого еще не назначили президентом, уже с апреля взял дела под контроль, постоянно появлялся на базе, расчищал под себя пространство – убрали спортивного директора, врача, других сотрудников… Фурсенко постоянно общался с игроками в обход меня. А мы ведь боролись за титул, за Лигу чемпионов. Он много раз звал пообедать в ресторан «Бруно», убеждал, что хочет строить новый, молодой «Зенит» со мной, что очень меня ценит за Тимощука, который в свое время перешел в Питер из моего «Шахтера» и сильно помог. А на деле оказалось, что уже договорился обо всем с Роберто Манчини. Разве это корректно?

– Вам, наверное, будет приятно слышать, что Михаил Кержаков назвал вас лучшим тренером в карьере, отметив, что вы даже к матчу на Кубок с клубом низшей лиги «Тамбовом» готовились самым тщательным образом.

– Вы не представляете, сколько игроков благодарят меня за предоставленный шанс. Привлечение молодежи к работе с первой командой всегда было моим кредо. Для молодых очень важно выходить хотя бы на 15 минут и даже просто тренироваться, чтобы понять уровень, к которому надо стремиться. Это гораздо лучше, чем постоянно играть в молодежке или в аренде.

Посмотрите на сборную Турции! Челик Зеки сейчас во второй команде Франции «Лилле», а я приглашал его из второго турецкого дивизиона. Мериха Демираля я нашел во второй португальской лиге, а сейчас он в Италии и скоро перейдет в «Ювентус». А ему 20 лет. Хороших игроков полно в любой стране. Надо верить в них, рисковать!

Просто этот путь сложнее, чем покупать уже готовых. Я же старался строить будущее. Возьмите Украину. В сборной сейчас семь игроков, которых я подпускал к основе «Шахтера»: Пятов, Караваев, Кривцов, Зинченко, Матвиенко, Малиновский, Коваленко, Степаненко. Система работает. Причем вне зависимости от страны. И они все говорят: «Спасибо, Мистер».

«ПОНСЕ В «СПАРТАКЕ» МОЖЕТ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ, А МОЖЕТ ПОКАЗАТЬ НОЛЬ»

– Поделитесь мнением о еще одном молодом футболисте – 22-летнем бомбардире АЕКа Эсекиэле Понсе, который выступал за афинскую команду на правах аренды из «Ромы». Он вроде бы переходит в «Спартак».

– Переехать в чемпионат России – не проблема. Проблема – заиграть в нем. Понсе хорош и талантлив, но я не могу предсказать, что с ним произойдет в премьер-лиге. Другая система подготовки, другой стиль игры. В конце концов мы не знаем, какие цели будет ставить «Спартак». Бороться за золото или за первую четверку? Результат же не зависит от одного игрока, дело в коллективе в целом. Но Понсе точно хороший нападающий.

– В «Спартаке» же есть прекрасно знакомый вам форвард – Луис Адриано. Понсе не сильнее?

– Такие оценки давать не готов. У них будут сборы, товарищеские матчи, которые и сформируют состав. «Спартак» вообще повалился, так как не купил никого на замену Квинси Промесу. Голландец был очень важен для команды. Им надо обязательно брать игрока такого же уровня. И Адриано, и Зе Луиш очень многое потеряли без Промеса. Некому было отдать последний пас. Фернандо без такого партнера тоже сбавил.

– По классу Понсе соответствует такому уровню?

– Может стать звездой, а может показать ноль. Он же приходит из чемпионата Греции. Не из «Шахтера» или «Милана». АЕК совсем другое дело. У Понсе есть качества, потенциал, но 20 голов в Греции ничего не значат. Впрочем, «Спартак» наверняка все взвесил. Однако давать прогнозы на чемпионат России – неблагодарное дело. Столько нюансов… Чтобы быть успешным, нужно не только уметь играть, но и обладать крепким характером. Погода, длительные перелеты, часовые пояса, сама игра. Не каждый сможет адаптироваться, но переход в Россию из Греции для Понсе точно шаг вперед.