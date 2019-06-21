Мирча Луческу: Дзюба и Лунев звали на чемпионский парад, а «Зенит» – нет - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 июня 2019 08:00ФутболАртамонов Антон

Мирча Луческу: Дзюба и Лунев звали на чемпионский парад, а «Зенит» – нет

Один из самых успешных (32 титула) тренеров Восточной Европы, бывший наставник «Зенита» и «Шахтера» поделился планами на будущее и прокомментировал актуальные события, связанные с РПЛ.

«ПОСЛЕДНИЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ БЫЛ СЛАБЕЕ ПРЕДЫДУЩИХ»

1789

– Как вы, мистер? Отдыхаете от футбола после февральского расставания со сборной Турции? – вопрос 73-летнему Луческу, который, напомним, еще в 2017 году возглавлял «Зенит».
– Мой контракт действовал до начала августа, но я решил, что по отношению к следующему тренеру будет неправильно начать цикл и передавать команду уже по ходу. Мы поговорили с президентом федерации, и я убедил его, что лучше досрочно разорвать соглашение. Свою работу я сделал, создал новую команду: в недавнем победном матче европейской квалификации с чемпионами мира французами в составе было семь игроков, которых я привлек в сборную.

– К уходу на пенсию не склоняетесь?
– Мне постоянно поступают предложения. «Бешикташ» вот предлагал контракт, но я не стал браться за команду, у которой много финансовых проблем, долги перед игроками. Пока завершать карьеру не собираюсь, но готов браться только за серьезный проект с амбициями. Физически и ментально нахожусь в хорошей форме и не хотел бы завершать свою успешную карьеру неудачей. Меня не интересует сумма личного контракта, только цели клуба, которые с моим опытом можно достичь. Хочу побеждать! Если подходящего варианта не найдется, без проблем закончу.

– Почему не заехали в Санкт-Петербург на чемпионский парад «Зенита», хотя вроде бы собирались?
– Так они меня не пригласили! Игроки звали, а от руководства приглашения не пришло. Но это не проблема. Я очень рад за «Зенит», за Сергея Семака, за футболистов и персонал команды, с кем знаком. Они сделали большую работу, хотя мне кажется, что последний чемпионат России по уровню был слабее предыдущих. Мало звезд. ЦСКА затеял перестройку поколений с уходом Березуцких, Вернблума, Натхо, Игнашевича. Только Акинфеев остался. «Локомотив» никого не купил после чемпионства и не стал сильнее. «Спартак» все борется со своими внутренними проблемами. Отсюда и неудачные выступления в Европе ваших клубов – а это главный критерий силы чемпионата. Два года назад все ведущие команды были хороши. Плюс «Ростов» и «Рубин». Сейчас такого нет.

– А кто из зенитовцев вас звал на парад?
Дзюба и Лунев. Отличные ребята. В Лунева вообще никто не верил до меня, пока я не позвал его в «Зенит». У него к 26 годам не набиралось и 10 матчей в высшем дивизионе.

«ПРИ МУТКО «ЗЕНИТ» 16 РАЗ СУДИЛИ МОСКВИЧИ – НЕМЫСЛИМО!»

1963467veax

– Слышали историю, в которую Лунев влип после недавних матчей сборных?
– Нет. Что случилось?

– Повздорил с сотрудниками авиакомпании, попал в полицию. Тесты показали, что был не совсем трезв.
– Ничего себе. Жаль, что с таким хорошим человеком и вратарем такое случилось. Но подобное бывает в спорте и в футболе. Может, расстроился, что в сборной не играл. Но его же не наказали?

– Заплатил небольшой штраф, а санкций со стороны клуба вроде бы не последовало.
– Лунев – профессионал. Уверен в нем. Он сделает правильные выводы.

– Вы сказали, что были рады золоту «Зениту». Но, видимо, больше счастья вам принесло первое в истории чемпионство ПАОКа в Греции?
– Конечно (смеется). Успехи детей очень важны для родителей. Рэзван проделал отличную работу за два года, выиграл чемпионат и Кубок. И еще в прошлом сезоне также мог забрать золото, если бы с ПАОКа не сняли очки ни за что. Теперь же они и вовсе не проиграли ни одной встречи в чемпионате. Фантастический показатель для европейского футбола.

– Но ценнее, наверное, впервые в истории обойти традиционных фаворитов – «Олимпиакос» и «Панатинаикос». Это вам хорошо известно по временам, когда ваш «Шахтер» прерывал гегемонию киевского «Динамо» на Украине.
– Да-да (смеется). И я много рассказывал Рэзвану о тех событиях. Тогда на Украине нам удалось поменять многое внутри футбола, сейчас что-то подобное получилось в Греции. Салоникам невероятно сложно противостоять афинским грандам. Кстати, с моим «Зенитом» происходило примерно то же самое. Вспомните мое противостояние с Виталием Мутко. Наши матчи 16 раз обслуживали судьи из Москвы – это просто недопустимо!

Судьи же тренируются на тех же стадионах, что и игроки, могут ходить в те же рестораны, соответственно быть в более дружеских отношениях, чем с другими командами. Поэтому я и протестовал. У вас огромная страна, найдите арбитров в других городах. И «Зенит» потерял столько очков из-за ошибок арбитров. Если вернуть их – легко бы выиграли чемпионат. Да еще и «Спартаку» так везло, что они вырвали столько побед на последних минутах. Хотя они были гораздо сильнее, чем сейчас.

«ФУРСЕНКО ПОСТОЯННО ОБЩАЛСЯ С ИГРОКАМИ ЗА СПИНОЙ У МЕНЯ»

209534A

– «Зениту» просто не хватило поддержки руководства, чтобы сломать систему, как это удалось сейчас владельцу ПАОКа Ивану Саввиди?
– Ладно поддержка – лишь бы не мешали. А в «Зените» Сергей Фурсенко, которого еще не назначили президентом, уже с апреля взял дела под контроль, постоянно появлялся на базе, расчищал под себя пространство – убрали спортивного директора, врача, других сотрудников… Фурсенко постоянно общался с игроками в обход меня. А мы ведь боролись за титул, за Лигу чемпионов. Он много раз звал пообедать в ресторан «Бруно», убеждал, что хочет строить новый, молодой «Зенит» со мной, что очень меня ценит за Тимощука, который в свое время перешел в Питер из моего «Шахтера» и сильно помог. А на деле оказалось, что уже договорился обо всем с Роберто Манчини. Разве это корректно?

– Вам, наверное, будет приятно слышать, что Михаил Кержаков назвал вас лучшим тренером в карьере, отметив, что вы даже к матчу на Кубок с клубом низшей лиги «Тамбовом» готовились самым тщательным образом.
– Вы не представляете, сколько игроков благодарят меня за предоставленный шанс. Привлечение молодежи к работе с первой командой всегда было моим кредо. Для молодых очень важно выходить хотя бы на 15 минут и даже просто тренироваться, чтобы понять уровень, к которому надо стремиться. Это гораздо лучше, чем постоянно играть в молодежке или в аренде.

Посмотрите на сборную Турции! Челик Зеки сейчас во второй команде Франции «Лилле», а я приглашал его из второго турецкого дивизиона. Мериха Демираля я нашел во второй португальской лиге, а сейчас он в Италии и скоро перейдет в «Ювентус». А ему 20 лет. Хороших игроков полно в любой стране. Надо верить в них, рисковать!

Просто этот путь сложнее, чем покупать уже готовых. Я же старался строить будущее. Возьмите Украину. В сборной сейчас семь игроков, которых я подпускал к основе «Шахтера»: Пятов, Караваев, Кривцов, Зинченко, Матвиенко, Малиновский, Коваленко, Степаненко. Система работает. Причем вне зависимости от страны. И они все говорят: «Спасибо, Мистер».

«ПОНСЕ В «СПАРТАКЕ» МОЖЕТ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ, А МОЖЕТ ПОКАЗАТЬ НОЛЬ»

imago38883457h

– Поделитесь мнением о еще одном молодом футболисте – 22-летнем бомбардире АЕКа Эсекиэле Понсе, который выступал за афинскую команду на правах аренды из «Ромы». Он вроде бы переходит в «Спартак».
– Переехать в чемпионат России – не проблема. Проблема – заиграть в нем. Понсе хорош и талантлив, но я не могу предсказать, что с ним произойдет в премьер-лиге. Другая система подготовки, другой стиль игры. В конце концов мы не знаем, какие цели будет ставить «Спартак». Бороться за золото или за первую четверку? Результат же не зависит от одного игрока, дело в коллективе в целом. Но Понсе точно хороший нападающий.

– В «Спартаке» же есть прекрасно знакомый вам форвард – Луис Адриано. Понсе не сильнее?
– Такие оценки давать не готов. У них будут сборы, товарищеские матчи, которые и сформируют состав. «Спартак» вообще повалился, так как не купил никого на замену Квинси Промесу. Голландец был очень важен для команды. Им надо обязательно брать игрока такого же уровня. И Адриано, и Зе Луиш очень многое потеряли без Промеса. Некому было отдать последний пас. Фернандо без такого партнера тоже сбавил.

– По классу Понсе соответствует такому уровню?
– Может стать звездой, а может показать ноль. Он же приходит из чемпионата Греции. Не из «Шахтера» или «Милана». АЕК совсем другое дело. У Понсе есть качества, потенциал, но 20 голов в Греции ничего не значат. Впрочем, «Спартак» наверняка все взвесил. Однако давать прогнозы на чемпионат России – неблагодарное дело. Столько нюансов… Чтобы быть успешным, нужно не только уметь играть, но и обладать крепким характером. Погода, длительные перелеты, часовые пояса, сама игра. Не каждый сможет адаптироваться, но переход в Россию из Греции для Понсе точно шаг вперед.

19/06 12:08Хоккей
Кучеров получит «Харт», а Василевский – «Везину»? Шансы россиян на личные призы в НХЛВ Лас-Вегасе 19 июня состоится церемония вручения индивидуальных наград НХЛ. У россиян большие шансы уехать из столицы казино не с пустыми руками.
19/06 10:21Хоккей
Перегонит ли Мозякин Гретцки? На что способны аксакалы КХЛЗнаменитый словацкий защитник Здено Хара, игравший в финале Кубка Стэнли со сломанной челюстью, не намерен завершать карьеру.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
15/06 11:00Хоккей
Настоящий индеец! Кто привел «Сент-Луис» к победе (это сказка!)А самое удивительное то, что тренер встал у руля команды, когда она была на последнем месте в НХЛ.
20/06 08:00Хоккей
Всё в наших руках: у Кучерова – «Харт Трофи», у Василевского – «Везина»Российские игроки «Тампы-Бэй» Андрей Василевский и Никита Кучеров забрали самые престижные индивидуальные награды в НХЛ.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
19/06 19:30Футбол
«Президенту «Крузейро» сейчас достается: продали Мурило в «Локо» по цене банана»«Локомотив» на пять лет подписал 22-летнего бразильского защитника Мурило, но главный тренер команды Юрий Семин честно признался, что не видел этого парня в деле и не взял его на первый сбор.
18/06 20:00Хоккей
Арсений Соколов и опустевший дом. Почему дети спортсменов самые несчастныеПосле кровавой резни ребенка, подозреваемого в убийстве, отпустили на свободу.
19/06 17:23Футбол
Страсти в детском футболе: как помочь частной школе и сохранить государственный интересВ начале этой недели бурную реакцию общественности вызвало интервью Леонида Слуцкого, рассказавшего о том, как обстоит ситуация в Волгограде с его детской футбольной школой.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
20/06 12:30Футбол
Алексей Сафонов: Семин про Мурило? Да он пошутил!Известный футбольный агент прокомментировал последние трансферные новости, связанные с клубами РПЛ-2019/20.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
19/06 17:10Футбол
Андрей Червиченко: Всегда называл Глушакова заблудившимся в лабиринтеБывший президент красно-белых не удивлен уходу Глушакова из «Спартака».
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
20/06 19:30Футбол
Элин, Джулия, Аслани: красотки женского футбольного чемпионата мираПредставляем горячую пятерку самых красивых футболисток – участниц чемпионата мира, который сейчас проходит во Франции.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
17/06 20:26Теннис
Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.
20/06 20:10Теннис
Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
19/06 20:30Футбол
Настоящий капитан или похороны? Кто сегодня покинул «Спартак»Душевная колонка нашего автора посвящена не только Денису Глушакову, но и Дмитрию Комбарову. «Спартак» расстался с ними оптом.
07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
Новости
01:54 Футбол Широков – о проведении финала ЛЧ: У Питера единственный конкурент – «Альянц Арена»
01:38 Футбол Мусаев – о матче «Чайкой»: Игра проходила на фоне больших нагрузок. Даже утром мы тренировались
01:22 Футбол Хамес Родригес: «Наполи» – великий клуб, но сейчас я думаю о Кубке Америки
01:04 Футбол «Депортиво» обыграл «Мальорку» в первом матче за выход в примеру
00:50 Футбол Ерохин – о Лиге чемпионов: Цель «Зенита» – выход из группы
00:33 Футбол «Спартак» предложил Бруме два млн евро за сезон
00:19 Футбол Сборная Германии разгромила команду Сербии на молодежном Евро
00:03 Футбол Шаронов: Отчет об ошибках в матче с «Нефтехимиком» игроки «Рубина» получат на втором сборе
23:45 Футбол Агент: «Спартак» предложил 15 млн евро за полузащитника «Лейпцига»
23:26 Футбол Бензема опубликовал фотографию с Неймаром
23:15 Футбол Мирча Луческу: Понсе может стать звездой, а может показать ноль
23:05 Футбол Во Франции сообщили, что «Зенит» хочет вернуть Паредеса из «ПСЖ»
22:56 Фехтование Российские саблистки выиграли золото на чемпионате Европы
22:33 Баскетбол Базаревич просмотрит 15 баскетболистов для основного состава сборной России
22:30 Футбол Мирча Луческу: Фурсенко постоянно общался с игроками в обход меня
22:12 Футбол «Ростов» обыграл 13-ю команду ПФЛ благодаря дублю Сигурдарсона
22:03 Футбол Мирча Луческу: Дзюба и Лунев звали на чемпионский парад, а от руководства приглашения не пришло
21:54 Футбол Рауль возглавил вторую команду «Реала»
21:38 Бокс Гуламирян стал следующим соперником Дениса Лебедева
21:14 Футбол «Ростов» может приобрести Боккетти
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика