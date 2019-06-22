Паулу Соуза: Хочу, чтобы моя команда играла в поэтический футбол  

«ГЛАВНОЕ – АТАКА, НО И, ОБОРОНЯЯСЬ, МЫ ДОЛЖНЫ ГНУТЬ СВОЮ ЛИНИЮ»

– Во Флоренции (Паулу работал в «Фиорентине в 2015-17 годах – прим. ред.) вы хотели создать команду созвучную духу города. В Бордо – такая же цель?

– Такая же. Хотя условия разные. Для меня очень важно понять специфику города, страны, в какой футбол играют команды, какие соперники. Затем я пытаюсь сделать так, чтобы моя концепция футбола пришлась по вкусу местным болельщиков. Я хочу, чтобы болельщикам нравился стиль команды, чтобы они говорили: команда играет в «нашем» стиле. А для этого я должен понять, что это за город, что за люди в нем живут.

– Но есть ведь принципы, которых вы придерживаетесь, выстраивая игру команды.

– Есть два важных момента. Первое. Нужна сбалансированность игры. Второе. Моя команда должна команда играть первым номером. Потому что, считаю, в первую очередь, осваивая атакующие действия, игрок развивается, растет в тактическом плане, развивает свои аналитические способности. Что касается оборонительных действий, мы и здесь должны навязывать свою игру, нельзя позволить сопернику доминировать на поле, проводить свою линию. Значит, потеряв мяч, надо как можно быстрее его вернуть. Отбор мяча – это тоже коллективное действие, где каждый выполняет определенную роль. Но чтобы давать какие установки игрокам, я должен знать их возможности, иначе ничего не получится. То есть сначала нужно познакомиться, и потом очень деликатно двигать футболистов в нужном направлении, предлагая что-то новое.

– Когда вы появились в команде, первым делом представили своего помощника: «Вот Виктор, слушайте его, от него много зависит, чтобы мы довели процент владения мячом до нужной величины». Владение мячом – это действительно так важно?

– Только владея мячом, ты можешь строить нужную игру. Только владея мячом, игроки растут, учатся лучше ориентироваться в пространстве и времени. Поэтому мы работаем в первую очередь над организацией атаки, над тем, чтобы сделать ее более эффективной. Игра разбивается на этапы: начало атаки, ее организация, затем обострение, создание голевого момента, и последнее: взятие ворот. Для каждого этапа есть определенные правила, схемы – каждый игрок должен им следовать. Конечно, есть место и импровизации, каждый может по-своему действовать в какой-то ситуации, но главные принципы должны соблюдаться. .

«ДЕЛО НЕ В СХЕМАХ, ГЛАВНОЕ – ЧТОБЫ ИГРОКИ ДУМАЛИ НА ПОЛЕ»

– «Бордо» при вас играет по схеме 3-4-3, когда владеет мячом, и 4-4-2, когда обороняется. Объясните…

– Само слово «схема», по моему, это что-то такое… кондовое. Конечно, если смотреть на поле сверху, то можно увидеть в разные моменты разное расположение игроков, то есть разные «схемы». Но дело не в схемах, а в том, чтобы задействовать как можно большее – и в глубь, и в ширь – игровое пространство, и таким образом противодействовать прессингу соперника. Схема или, назовем иначе, расположение игроков должно быть таким, чтобы мы могли как можно быстрее дойти до ворот соперника. Хотя иногда стоит и замедлить развитие атаки. Это зависит от соперника. При обороне же меняем схему, чтобы как можно быстрее отобрать мяч. Поэтому в какой-то момент играе 4-2-3-1, в другой – 4-3-3, или же в три защитника – 3-4-3… Все зависит от ситуации.

– Иной раз мы видим, как центральный защитник Жюль Кунде вдруг без мяча делает забег по правому флангу… Но не все партнеры его понимают.

– Чтоб его понимали, и чтобы вообще было взаимопонимание в команде, надо, чтобы все врубились в принципы организации игры, чтобы было единство мысли и действия, чтобы игроки автоматически делали то, что нужно. Но чтобы освоить все это, нужно время. Кому-то, у кого более аналитические мозги, это удается быстрее.

– А вообще можно как-то развить игровое мышление футболиста?

– Конечно, можно. Каждый человек способен развивать свое мышление. Была бы голова на плечах. И было бы желание. Но если ты думаешь, что уже все знаешь, и незачем чему-то еще учиться – тогда все пропало! То есть все дело в отношении человека к работе. А мозг, его возможности просто бесконечные. Ну и конечно, чтобы развить игровое мышление, нужны определенные тренировки.

– Люсьен Фавр (тренер «Боруссии») как-то сказал, что «если игроки не умеют думать на поле, тут-то и корень всех проблем»…

– А как же без проблем! Проблемы игроков – это своего рода вызов. Вызов нам тренерам, значит, что-то не так в тренировочном процессе. Не так объяснили, не так показали. Но, конечно, чем более думающий футболист, тем легче для него освоить новое.

«ТУПЫЕ ЗАБРОСЫ ВПЕРЕД НАМ НЕ НУЖНЫ!»

– Когда ваша команда теряет мяч, схема меняется – какие тут задействованы механизмы?

– Есть два важных момента: схема как руководство для коллективного действия и собственно индивидуальные действия. Что касается последнего, здесь надо работать над тремя аспектами. Первое. Моментальная перестройка от атакующего действия к оборонительному. Это не так просто. Такой щелчок в голове. Затем нужно уметь правильно прессинговать, то есть знать, какую зону перекрывать, куда перемещаться. Ну и конечно, есть еще и чисто технические моменты, над которыми работаем – игра один в один, умение открыться, оторваться от опекуна и так далее.

– Отличительная черта ваших команд – будь то «Фиорентина» или «Бордо» – все игроки четко расставлены.

– Я уже говорил, игровое пространство должно быть как можно большим, в игру включаются игроки всех линий. И должно быть как можно больше вариантов взаимодействий между ними. Мяч должен легко перемещаться из зоны в зону. Если же команда сжимается, то в атаке ничего другого не остается, как только тупо пулять мяч вперед – за спину защитникам соперника. Это нам совсем не нужно! Нужно дорожить мячом. Но это пока ясно и понятно далеко не всем игрокам.

– Чтобы расширять игровое пространство играть, нужны «бровочники». Но, к примеру, Франсуа Камано (лучший бомбардир команды – забил 10 мячей) почему-то постоянно смещается в центр и вообще отходит назад.

– Если назад вынуждены возвращаться крайние нападающие, значит, недорабатывают крайние защитники. Раньше, насколько я знаю, в «Бордо» Франсуа здорово проявлял себя в контратаках, но без мяча вел себя пассивно, держал просто зону, экономил силы для рывка. Но так как он правша, а играл на левом крае, само собой смещался в центр. Но Франсуа игрок широкого профиля – может играть как в центре, так и на краях. Против «Нима» («Бордо» проиграл 1:2), мы его поставили на правый фланг и он отыграл неожиданно – неожиданно для себя, но не для нас тренеров – очень удачно. Имел три голевых момента. Так что моя задача как тренера – помочь игроку раскрыться с новой для него стороны.

В КОМАНДЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РОМАНТИКИ

– В вашей жизни и карьере большую роль сыграл Марчелло Липпи. Это так? Много переняли у него?

– Все мои тренера так или иначе повлияли на меня. Я родился в городке на севере Португалии, глубоко на континенте. Тогда как все большие города – на побережье. Бедная такая область, и я был мальчиком скромным, без особых претензий. Зато там у меня развилось умение созерцать, наблюдать. А ведь когда ты внимательно на что-то смотришь, ты анализируешь, принимаешь какие-то решения. Ты развиваешься, берешь лучшее от людей… И тогда тебе проще адаптироваться к разным обстоятельствам. В Италии, где в футболе придают огромное значение тактике, Липпи много для меня открыл, научил анализировать игру. Но главное все-таки – это оставаться самим собой.

– У вас несколько идеалистический взгляд на футбол, согласны?

– В принципе, согласен, даже не идеалистический, а, скажем так, поэтический. В футболе надо быть реалистом и здравомыслящим человеком, но все-таки в команде необходим кто-то с романтической жилкой – чтобы делать что-то неординарное. Но если романтиком может быть отдельный футболист, почему бы и всей команде не показывать романтический футбол? Все зависит от угла зрения на футбол, как вы читаете игру. Но можно играть в романтический футбол или прагматичный, главное, получать от игры удовольствие. Футбол – игра сильнейших эмоций: вы с мячом, соперник пытается отнять мяч, но вы все равно прорываетесь и забиваете. Вот поэзия футбола! Я хочу, чтобы моя команда играла в такой задорный, или, назовите, идеалистический футбол.

– Вы много путешествовали, работали в разных странах, это помогает лучше разбираться в характерах футболистов?

– Когда я закончил играть (в 2002-м), начал работать в сборной, причем на разных должностях… шесть лет ездил на тренерские семинары УЕФА. Это позволило увидеть разные страны, посмотреть, как там развивается футбол, вообще познакомиться в разными культурами. Когда юношей играл в «Бенфике», уже тогда понял, как важно футболисту знать, чем дышит местный народ, чтобы нормально общаться с людьми. Я был застенчивым пареньком, но надо было как-то переломить себя, стать более решительным. В «Бордо» же сейчас пытаюсь побыстрее освоить французский – чтобы не только общаться с игроками, но и вообще с жителями города.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАЖДУЮ ПАУЗУ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОМАНДОЙ

– Когда вы пришли в «Бордо» сразу ввели совместные завтраки и обеды… Это еще зачем?

– В моем арсенале есть многое чего! (Смеется). Когда хочешь достичь цели, мелочей не бывает. Во-первых, сделал это, чтобы игроки правильно питались, это очень важно – до нагрузки – одно меня, после – другое. Во-вторых, для общения, для того, чтобы рассказать о каких-то нюансах тренировки, зачем мы делаем то или иное упражнение. А ведь некоторые, позволить приезжать за пять минут до тренировки – так бы и делали!

– Португальские тренеры вообще отличаются научным подходом к работе, много говорят о так называемой «тактической периодизации». Что это такое?

– Объясняю. Вообще упражнения должны быть такими, чтобы одновременно росла техника игрока, его тактическое умение, воля (умение совершать сверхусилие) и физика. Что такое «тактическая периодизация»? Это значит, футболисты должны осмысленно делать каждое упражнение, чтобы потом повторить в разных игровых ситуациях. Именно такой подход нужен, чтобы развивать футбольный интеллект игрока. Почему-то думают, что «тактический» подход не нужен в работе над физикой. Я так не считаю. Мой опыт говорит, что анализ нужен даже в тренажерном зале. Конечно, у каждого свое видение тренировочного процесса, нет какого-то идеального. Главное, верить в себя и гнуть свою линию. И уметь четко и простыми словами объяснить свою концепцию.

– Футбол стремительно меняется, наука играет все большую роль, команды используют GPS, компьютеры, различные программы…

– Да, мелочей в футболе не бывает – все «идет в топку». Но ведь те же программы можно использовать по-разному. Мы создали наше собственное программное обеспечение, где моделируются разные игровые ситуации. Это не только и даже не столько статистика, а расшифровка действия. Мы разбираем действие по полочкам, объясняем, что сделано не так, почему передача не получилась, куда надо было переместиться и так далее. Существует много технологических инструментов. Взять, к примеру, GPS – с его помощью мы можем рассчитать, сколько нужно футболисту времени, чтобы восстановиться после рывка. Вот даже так! Мы даже можем видеть, как движение механически воздействует на суставы – это нужно для каких-то лечебных профилактических целей. Без всего этого не спланируешь правильно тренировочный процесс.

– Но начинается матч, и тут уже ваше влияние на игроков заканчивается…

– Я хотел бы и во время матча влиять на футболистов! (Смеется.) Используешь каждую паузу в игре, чтобы что-то подсказать игрокам. Но, конечно, главное делается на тренировках. Это проще. Мы можем просто остановить двухсторонку, что-то объяснить. А во время матча игроки должны думать только своей головой.