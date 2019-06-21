Осторожный и взвешенный оптимизм

По роду журналистской деятельности иногда приходится общаться с чиновниками, функционерами не только ради интервью, не только ради получения той или иной информации, но и просто по душам. Говорил тут с одним старожилом РФС – точнее, старожилкой, уж простите мне этот феминитив. Говорю:

- Ну, как у тебя дела при новом начальнике?

- Я в диком восторге. Получаю огромное удовольствие от того, что пришел знающий и интеллигентный человек.

Я списал все эти восторги на женскую составляющую натуры своей собеседницы. Мол, мы-то, прожженные и циничные журналисты, должны всегда фигу в кармане держать.

Но сегодня утром состоялась встреча главы РФС Александра Дюкова с главными редакторами ряда спортивных изданий. Прошла она в формате «off the records», то есть присутствующие могли задать абсолютно любой вопрос и получить честный ответ, но без последующих публикаций. Цель подобных мероприятий – установление личных контактов, переключение из фиги в кармане на режим доверия. И вы знаете… может, даже неловко в этом признаться… но я проникся за эти полтора часа глубокой человеческой симпатией по отношению к Александру Валерьевичу. Вот хотите верьте - хотите нет, но встречался в подобном формате много раз с разными людьми, но только сейчас испытываю оптимизм.

Причем собеседник не обещал никаких невыполнимых прожектов, не говорил, как один из давних его предшественников, что в ближайшие годы мы станем чемпионами мира – напротив, проявлял совершенно оправданную осторожность и рассудительность. Честно говорил о тех проблемах, которые и за 5, и за 10 лет не решишь. Но меня поразила даже не эта адекватность. Я увидел человека, глубоко погруженного в тему. В течение немалого времени глава РФС по памяти оперировал цифрами, вязанными с различными показателями игры – ускорения, преодоленные дистанции и т.п. Причем в применении и к стандартам европейского (в частности, английского) футбола, и к футболу отечественному.

Не буду здесь делиться подробными «ахами» да «охами», потому что хорошо знаю свою собственную реакцию, когда читаю чьи-либо тексты, выдержанные в подобной модальности (мол, и этот журналист «продался»), а привести в качестве аргументации сейчас фактуру не позволяет оговоренный формат встречи. Но повторюсь: после этого разговора осторожного и взвешенного оптимизма у меня прибавилось, уж поверьте.