Возвращение Реброва и велосипедист Понсе. «Спартак» разгромил «Сочи» - Советский спорт
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22 июня 2019 17:29ФутболФедоровский Александр

Возвращение Реброва и велосипедист Понсе. «Спартак» разгромил «Сочи»

«Советский спорт» о победе «Спартака» в первом контрольном матче.

Погодка в Москве в эти дни в буквальном смысле огонек. Изначально встреча против команды Александра Точилина была запланирована на 15:00, но решили все же отмучаться пораньше и начали в 11:00. Правда осталось непонятным что из этого лучше. Жара стояла остервенелая. Оптимальные варианты сыграть в полночь или в шесть утра были отметены сразу.

Без Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова поначалу было как-то одиноко. В адрес первого уже не отправишь оскорбления, не посмеешься над неточными навесами второго. Но «Спартак» довольно быстро прощупал мяч без недавно ушедших легенд и принялся разрывать оборону противника по центру.

Софьян Ханни считается, почему-то, игроком, который отчаянно не подходит «Спартаку». Хотя по-моему очевидно всем, что на позиции под нападающим у него получается гораздо лучше, нежели на левом фланге. Почему его ставили на фланг - это уже вопросы к двум последним тренерам «Спартака».

Вот и сегодня Софьян органично поддерживал выпады команды по центру, что вылилось в итоге в две голевые передачи - в первом тайме за «Спартак» отличились дважды Луис Адриано, а также Солтмурад Бакаев и Александр Ломовицкий.

Александр Максименко в первом тайме в полной мере ощутил себя шашлычком на гриле и изрядно прожарился без дела, Айртон слева не шибко поддерживал атаку и, казалось, частенько прихрамывал, в центре обороны Илья Кутепов и Илья Гапонов остались без нагрузки, а справа капитанил Андрей Ещенко.

В полузащите слева расположился Ломовицкий, справа Бакаев, в центре Фернандо, чуть выше Ханни и Джано Ананидзе, в нападении Адриано. Вот такой была расстановка «Спартака» в первом тайме, который завершился со счетом 4:0.

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После перерыва из стартового состава на поле у красно-белых остался дожариваться на солнышке только Гапонов, которого в середине тайма сменил Лоренсо Мельгарехо. Впервые после долгой паузы, связанной с травмой плеча на поле появился Артем Ребров и тут же едва не пропустил - один из выпадов «Сочи» завершился звонким попаданием в перекладину. Впрочем, уже позже ветеран выручил «Спартак» после выхода один на один, а пропустил лишь с пенальти, назначенный за фол со стороны Петрунина.

Зе Луиш, находящийся в стадии предпродажной подготовки достойно провел 45 минут, сумев заработать аж два пенальти, один из которых он реализовал сам, а со второй попыткой не справился Аяз Гулиев. И очень красивым получился гол Максима Глушенкова. Иван Игнатов совершил отбор в середине поля и тут же запустил мяч вперед, где Глушенков, классным ударом с левой ноги точно отправил мяч в правый угол. Победную точку в товарищеском матче поставил Георгий Мелкадзе.

Перед игрой и во время ее игроки активно занимались в тренажерном зале. Среди них были замечены Георгий Джикия и Самуэль Жиго - оба на поле так и не появились, как и аргентинский новичок команды Эсекьель Понсе, который усиленно наяривал на велотренажере, а затем внимательно наблюдал за игрой своей новой команды со скамейки запасных.

«Спартак» в хорошем настроении отправляется в Австрию, где уже в ближайшую среду сыграет против «Ростова» на межсезонном турнире.

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