Огненная Копа Америка приближается к плей-офф! Алексей Андронов о противоречиях турнира - Советский спорт
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23 июня 2019 07:27ФутболАндронов Алексей

Огненная Копа Америка приближается к плей-офф! Алексей Андронов о противоречиях турнира

Главное противоречие - между уровнем футбола (очень приличным) и посещаемостью игр. Они никудышная. Билеты дороги, и болельщики протестуют даже на матчах хозяев-бразильцев.

Дождется ли Бразилия?

46-е издание турнира призвано напомнить миру о чемпионате-2014, и дать бразильцам возможность победить дома. Но пока получается у организаторов не очень. Скорее, они напоминают всему миру о том, что даже тогда в Бразилии многие были против его проведения. Ну несерьезно на чемпионате континента собирать 13-14 тысяч зрителей.

Но до плей-офф осталось всего 4 матча, и скоро про пустые трибуны все забудут. Даже сейчас больше хочется говорить о футболе, который тут очень интересен.

Начнем с хозяев. Бразилия уже успела потерять очки, не обыграв Венесуэлу (2 ее гола отменил VAR), но это только разозлило команду Тите. Перуанцам досталось за все (5:0), и Бразилия уже в четвертьфинале. Он состоится в Порту-Алегри, и самым вероятным соперником будет Аргентина!

Лео и ребята

Команда Месси - а ее сейчас называют только так, - пока близка к тому, чтобы считаться командой-чудовищем. Как уже стало привычным, в состоянии пожара пребывает оборона. Опять не все ладно с вратарем. Месси и Агуэро будто впервые видят друг друга. Да и вся команда играет по принципу «отдай мяч Лео и посмотри, что он придумает».

По сути, Аргентина обязана была проигрывать дважды. Сначала ее задушили и затоптали колумбийцы (физически самая мощная команда на турнире), а затем переиграл Парагвай. Помог не забивший пенальти Дерлис Гонсалес. Теперь Аргентине (и спасибо за это Бразилии, уничтожившей перуанцев) нужно просто обыграть Катар в последнем туре.

Как обычно, на Копа Америка приезжают «гостевые» сборные. Считается, что это интереснее, чем привлекать Гайану или Суринам. Катар, которому в преддверии домашнего чемпионата мира (сейчас не будем обсуждать перспективы его переноса), нужна игровая практика - оказался очень неплох. Колумбия с ним мучилась дольше, чем с «Лео и ребятами». Но все же, кажется, обыграть эту сборную Аргентине по силам. Хотя новый тренер Лионель Скалони явно уступает таким монстрам, как Тите или Оскар Табарез - вылета на групповой стадии, при том, что в плей-офф попадают 8 команд из 12 - не поймет никто.

Но дальше? У Тите очень крепко сбитая и отлаженная команда. Да, она не блеснула на российском чемпионате мира, но она стала еще лучше и отлаженнее. Она действительно выглядит готовой победить дома. Последний Копа Америка Бразилия брала в 2007-м, а побеждала дома 30 лет назад.

Футбольная страна

Есть еще, как минимум один участник, не согласный отдавать титул хозяевам. Это Уругвай. Оскар Табарез - тренер, работающий со своей сборной дольше всех в мире. Он все настроил и отстроил. Он всегда играет 4-4-2, потому что для этого идеально подходят Луис Суарес и Эдинсон Кавани. У него сыгранная в клубе пара центральных защитников. У него действительно очень хорошая команда.

В Уругвае, кстати, особенно не развивают другие виды спорта. Футбол для них, двухкратных чемпионов мира (очевидцев этого с каждым днем все меньше на планете Земля) - фактически религия. «У каждой страны есть своя история, у Уругвая есть свой футбол» - говорил тренер уругвайцев Ондино Виера в 1966-м. Кстати, Уругваю принадлежит рекорд по количеству побед на Кубках Америки - у него их 15!

В принципе, Уругвай способен в одном матче переиграть кого угодно. Для начала - нужно сделать это с победителями двух последних турниров чилийцами. А ведь у Уругвая уже возникли проблемы с Японией (2:2), которая привезла сюда чуть ли не сплошь дебютантов, обкатывая команду к токийской Олимпиаде.

Команда на прощание?

Чили - команда, выступление которой на Копа Америка подавалось чуть ли не как последняя гастроль целого поколения. Действительно, новых игроков в чилийской команде почти не появляется. Она уже лет 5-6 играет практически бессменным составом. Это, кстати, и помешало ей попасть на ЧМ-2018 - играя летом каждый год (в том числе и на Кубке конфедераций), они просто элементарно устали.

Сейчас они уже квалифицировались в четвертьфинал, но пока непонятно, с какого места. Хватит ли сил команде, которую теперь возглавляет колумбийский тренер Рейнальдо Руэда - вот, пожалуй, главный вопрос.

Мощные колумбийцы

Кому сил должно хватить точно - Колумбии. Их теперь тренирует Карлуш Кейруш, и Колумбия уже не так зависима от Радамеля Фалькао. В двух победных играх обязательно забивал Дуван Сапата - и делал это в концовках, когда Колумбия начинала всерьез задавливать соперника физикой. Сыграют колумбийцы в 1/4 финала, по видимости, либо с Чили, либо с Уругваем.

Последняя интрига на турнире осталась для сборной Перу. Она уже закончила выступления в группе, и теперь ждет определения своей судьбы. Представить себе, что Аргентина не выиграет у Катара - могут немногие. А вот невыигрыш Японии у Эквадора куда как более реален. Если же карты сойдутся не в пользу перуанцев - винить они смогут только сами себя. Нельзя было так разваливаться против Бразилии, и нужно было дожать так любимую здесь VAR Венесуэлу (и в матче с Перу были отменены два мяча в ее ворота).

В любом случае, старейший турнир сборных на планете оправдывает ожидания от футбола. И совсем скоро войдет в стадию решающих игр.

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