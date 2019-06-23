Больше игр, больше интриги Чемпионат России можно реформировать и без увеличения числа команд.

«Советский спорт» пытается предположить, какой могла бы быть система розыгрыша, если стоит задача увеличить число игр

Тема увеличения числа команд в российской премьер-лиге взорвалась как гром среди ясного неба. Все стали обсуждать, за счет чего произойдет это увеличение. Разумеется, если станет команд не 16, а 18, то вроде как без вариантов – только за счет ФНЛ. Поговаривают, что была еще одна фантасмагоричная версия про присоединение каких-то соседей из-за рубежа, но анализировать это, наверное, нет никакой особой нужды.

Между тем, как стало известно «Советскому спорту», во главу угла ставится исключительно один тезис: увеличение числа матчей внутри сезона. И увеличение числа команд – это лишь один вариант.

Пока в РФС и РПЛ идет обсуждение вопроса. Окончательное решение не принято. Когда будет принято – мы не знаем. Есть информация, подтверждаемая на самом верху, что рассматривается пять вариантов изменения формата. Больше никаких деталей наружу не просачивается.

«Советский спорт» попытался предположить, какие это могут быть варианты.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ: ПОДЕЛИТЬСЯ НА ДВЕ РАВНЫЕ ПОЛОВИНЫ И ПРОВЕСТИ ВТОРОЙ ЭТАП (37 матчей)

Всем памятен «переходный» чемпионат образца 2011/2012 годов. Тогда для перехода с системы розыгрыша «весна – осень» на «осень – весна» надо было продлить турнир – сделать его из годового полуторагодовым. То есть на количество матчей внутри года это сильно не повлияло (за полтора года сыграли 44 вместо обычных для года 30), но был один немаловажный нюанс, который всем хорошо запомнился: практически ушло такое понятие, как проходные матчи. После традиционных двух кругов команды поделились на две восьмерки. На первом этапе было принципиально зацепиться за восьмерку элитную. На втором этапе (два круга для 1-8 мест и два круга для 9-16 мест с сохранением набранных очков) – цепляться за еврокубковые места (для «верхних») или бороться за спасение (для «нижних»). «Болота» в таблице не было.

О том чемпионате часто вспоминают и сама идея с делением на две половинки (равные или неравные) очень симпатична. Вот только 14 матчей точно не добавить в календарь. Можно было бы найти решение – делать дополнительный однокруговой турнир. Это удлинило бы календарь на 7 туров. Правда, тут немного пострадал бы спортивный интерес – в последнем круге клубы провели бы неравное число матчей в гостях и дома.

ВАРИАНТ ВТОРОЙ: ПОДЕЛИТЬСЯ НА НЕРАВНЫЕ ГРУППЫ И ПРОВЕСТИ ВТОРОЙ ЭТАП (38 матчей)

Деление на группы в 7 и 9 клубов решило бы упомянутую проблему (неодинаковое число игр дома и в гостях), но создало бы снова неравные для всех условия: в каждом туре одна команда пропускала бы игру. Таким образом, в последнем туре тоже кто-то не играл бы – и как тут, в таком случае, быть? Впрочем, многие сборные в отборочных циклах так и играют (в тех группах, где по пять команд) и вроде никто не жалуется. В таком случае команды провели по 36 или по 38 матчей. С учетом, что речь идет о том, чтобы увеличилось число игр для «элиты», логично было бы делиться на группы с 1 по 9-е места и с 10-го по 16-е. Тогда «верхние» играли бы по 38 матчей в год.

ВАРИАНТ ТРЕТИЙ: ПРОВЕСТИ ВТОРОЙ ЭТАП ТОЛЬКО ДЛЯ ПОПАВШИХ В ЕВРОКУБКИ (40 матчей)

Аналоги этому варианту есть в некоторых странах. Условно это могло бы в применении к России выглядеть следующим образом: два гладких круга определяют шестерку лидеров, которая уже разыгрывает в два круга между собой, кто идет в Лигу чемпионов, а кто – в Лигу Европы. Правда, тут есть сразу две «непонятки»: в Лигу Европы попадает еще и победитель кубка страны – что делать с ним? Тоже подключать? Плюс количество команд от страны в еврокубках – вещь тоже переменная. И каждый раз мы будем менять эту формулу? Логика тут не очень прослеживается.

ВАРИАНТ ЧЕТВЕРТЫЙ: ПЛЕЙ-ОФФ (до 36 матчей)

Самый радикальный вариант и самый непредсказуемый. После двух кругов начинаются стыковые матчи. Если предположить, что задействованы будут первые восемь мест и проводить матчи они станут попарно – дома и в гостях, то мы получим классическую схему с четвертьфиналами, полуфиналами и финалом. Не исключены и варианты, когда чемпионом будет становиться команда из середины таблицы, которая в последнюю секунду заскочит в плей-офф. В хоккее такие исходы давно никого не удивляют.

Нижняя половина могла бы определить вылетающих из премьер-лиги таким же способом.

ВАРИАНТ ПЯТЫЙ: ПРОСТО ДОБАВИТЬ ДВЕ КОМАНДЫ (34 матча)

Ну, и наверное, не стоит отвергать вариант, который сразу же был озвучен, как только появилась информация об увеличении числа матчей – просто добавить две команды, подтянув их из ФНЛ. Никаких вторых этапов, никаких плей-офф. Просто в круге не 15 туров, а 17 – вот тебе и 4 дополнительных матча. Правда, не очень понятно, как в таком случае избавиться от разрастающегося немотивированного «болота». И вряд ли укреплению мастерства нашей футбольной «элиты» помогут дополнительные матчи с какой-нибудь «Балтикой», «Мордовией» или «Ротором». Стадионы, построенные к чемпионату мира, мы бы подтянули, а вот уровень мастерства – точно вряд ли.

ВАРИАНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ: НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ, ОСТАВИТЬ ВСЁ КАК ЕСТЬ (30 матчей)

Очень часто возникающий исход. Сейчас все изучат варианты, придут к выводу, что 36, 38 или 40 матчей – это нереально много, что их просто некуда вставить в календаре, и все рискует остаться как есть. Даже продвинутые европейские лиги ушли в свое время от 22 клубов в «элите», потому что матчей приходилось играть чересчур много. Большинство играют 34 или 38 матчей. Найти вариант, при котором мы получали то же количество, было бы можно. При этом мы все равно отставали бы в количестве игр от европейских «топов», потому что вылетаем на ранних стадиях еврокубков – значит, за сезон играем все равно меньше.

ЕЩЕ ВАРИАНТЫ

Можно было бы предположить еще какие-то производные варианты от описанных – когда 16 команд играли бы всего один «плоский» круг, а потом происходило бы деление. Но играть бы пришлось тогда не два коротких круга потом (это вообще привело бы к уменьшению числа матчей, значит невыполнению поставленной задачи – одна из газет на прошлой неделе как раз привела ошибочно подобный вариант), а три. Дерби ЦСКА – «Спартак» или матчи «Зенита» со «Спартаком» игрались бы при таком раскладе четырежды в год.

КОГДА БУДЕТ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ?

Вот этого мы точно не знаем. В среду, 26 июня соберется исполком РФС, но по нашей информации, из радикальных, резонансных изменений там будет обсуждаться только одна реформа: давно анонсированное изменение формулы лимита: с 6+5 на поле на 8+17 в заявке команды. Таким образом, в списке стран, где лимитируется не заявка, а состав на поле – Украина, Россия, Китай – станет на одну страну меньше. Официально об изменении формулы проведения турнира пока не заявлялось – какое-то время потребуется для анализа всех плюсов и минусов всех рассматриваемых вариантов.