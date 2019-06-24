Платини в тюрьме, Украина – чемпион мира, а Азар – это «Крик». Анонс свежего «ССФ» Во вторник, 25 июня появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022 ПРОВЕДУТ В РОССИИ?

Информация об аресте Мишеля Платини прозвучала для многих как гром среди ясного неба. Казалось, что отстраненные от власти экс-лидеры ФИФА и УЕФА будут тихо сидеть себе на пенсии, отказываясь от интервью и завидуя своим преемникам. Но не тут-то было!

УСИЛЕНИЕ ПЕРЕД ЕВРОКУБКАМИ

Трансферное окно в России длится очень долго – открылось 11 июня и закроется только 2 сентября. Но участникам еврокубков надо поторопиться – пора схваток для большей части придет уже в августе. Какие требуются усиления и какие позиции проблемны? Анализ от «Советского спорта».

УКРАИНА – ЧЕМПИОН МИРА!

Мировое первенство U-20 сенсационно выиграли наши соседи. Этой победы мало кто ждал даже на родине триумфаторов. Тем интереснее разобраться в феномене успеха украинской молодёжки.

ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНУ! ПОЛНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА РФ-2019/20

Наш информативный и красочный календарь посвящен матчам РПЛ-2019/20. Кстати, Лига уже определилась с датами и временем первый восьми туров! Не пропустите не единого матча.

КРАСОЧНЫЙ, ФУТБОЛЬНЫЙ, ЖЕНСКИЙ!

В эти дни во Франции проходит восьмой чемпионат мира по футболу среди женщин. Титул чемпиона защищает сборная США, а сам турнир является отборочным на летние Олимпийские игры 2020 года. Впереди еще все самое интересное – раунд плей-офф, но уже сейчас этот чемпионат мира успел порадовать болельщиков разгромными победами

и турнирными интригами.

БЛЕЗ МАТЮИДИ: МОИМ СОТЫМ МАТЧЕМ ЗА СБОРНУЮ СТАНЕТ ФИНАЛ ЕВРО-2020

В 2017-м этот полузащитник сборной Франции перешел из «ПСЖ» в «Ювентус» и сейчас, по его словам, чувствует себя как будто в тридцать лет, то есть помолодел на два года. Значит, еще играть и играть. Что он и собирается делать. Хотя в Турине приходится несладко, а после прихода Роналду, как он признается, вкалывать приходится еще больше.

АЗАР – ЭТО «КРИК», МБАППЕ – ЭТО «СОН»!

Переход Эдена Азара из «Челси» в «Реал» стал пока что самым дорогим трансфером этого лета. Бельгиец обошелся мадридцам в 115 миллионов долларов – примерно за столько же когда- то ушла с молотка знаменитая картина «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка. Мы решили составить другие пары «футболист – картина», исходя из сумм, за которые они были проданы, ограничившись трансферами последних двух лет.