Платини в тюрьме, Украина – чемпион мира, а Азар – это «Крик». Анонс свежего «ССФ» - Советский спорт
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24 июня 2019 14:53Футбол

Платини в тюрьме, Украина – чемпион мира, а Азар – это «Крик». Анонс свежего «ССФ»

Во вторник, 25 июня появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

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ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022 ПРОВЕДУТ В РОССИИ?

Информация об аресте Мишеля Платини прозвучала для многих как гром среди ясного неба. Казалось, что отстраненные от власти экс-лидеры ФИФА и УЕФА будут тихо сидеть себе на пенсии, отказываясь от интервью и завидуя своим преемникам. Но не тут-то было!

УСИЛЕНИЕ ПЕРЕД ЕВРОКУБКАМИ

Трансферное окно в России длится очень долго – открылось11 июня и закроется только 2 сентября.Но участникам еврокубков надо поторопиться – пора схваток для большей части придет уже в августе. Какие требуются усиленияи какие позиции проблемны? Анализот «Советского спорта».

УКРАИНА – ЧЕМПИОН МИРА!

Мировое первенство U-20 сенсационно выиграли наши соседи. Этой победы мало кто ждал даже на родине триумфаторов. Тем интереснее разобраться в феномене успеха украинской молодёжки.

ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНУ! ПОЛНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА РФ-2019/20

Наш информативный и красочный календарь посвящен матчам РПЛ-2019/20. Кстати, Лига уже определилась с датами и временем первый восьми туров! Не пропустите не единого матча.

КРАСОЧНЫЙ, ФУТБОЛЬНЫЙ, ЖЕНСКИЙ!

В эти дни во Франции проходит восьмой чемпионат мира по футболу среди женщин. Титул чемпиона защищает сборная США, а сам турнир является отборочным на летние Олимпийские игры 2020 года. Впереди еще все самое интересное – раунд плей-офф, но уже сейчас этот чемпионат мира успел порадовать болельщиков разгромными победами

и турнирными интригами.

БЛЕЗ МАТЮИДИ: МОИМ СОТЫМ МАТЧЕМ ЗА СБОРНУЮ СТАНЕТ ФИНАЛ ЕВРО-2020

В 2017-м этот полузащитник сборной Франции перешелиз «ПСЖ» в «Ювентус» и сейчас, по его словам, чувствует себякак будто в тридцать лет, то есть помолодел на два года. Значит, еще играть и играть. Что он и собирается делать. Хотяв Турине приходится несладко,а после прихода Роналду, как он признается, вкалывать приходится еще больше.

АЗАР – ЭТО «КРИК», МБАППЕ – ЭТО «СОН»!

Переход Эдена Азара из «Челси» в «Реал» стал пока что самым дорогим трансфером этого лета. Бельгиец обошелся мадридцам в 115 миллионов долларов – примерно за столько же когда- то ушла с молотка знаменитая картина «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка. Мы решили составить другие пары «футболист – картина», исходя из сумм, за которые они были проданы, ограничившись трансферами последних двух лет.

20/06 08:00Хоккей
Всё в наших руках: у Кучерова – «Харт Трофи», у Василевского – «Везина»Российские игроки «Тампы-Бэй» Андрей Василевский и Никита Кучеров забрали самые престижные индивидуальные награды в НХЛ.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
23/06 20:00Теннис
Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса.
23/06 21:05Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
26/03 16:30Биатлон
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10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
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«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
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Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
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Больше игр, больше интригиЧемпионат России можно реформировать и без увеличения числа команд.
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