Денис Глушаков: В «Спартаке» меня предали. Не сейчас, раньше - Советский спорт
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24 июня 2019 20:45Футбол

Денис Глушаков: В «Спартаке» меня предали. Не сейчас, раньше

Бывший капитан красно-белых дал интервью Карену Адамяну для его проекта в ютубе «Макарена». Вот стенограмма этого разговора, который проходит в формате 50 вопросов для звезды.

«Я ГОВОРЮ В ЛОБ»

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– Денис, привет, как дела?
– Насыщенный день. Подустал чуть-чуть. Атмосфера пока непонятная. Что-то новое.

– Получается, ты без клуба впервые за всю карьеру?
– Видишь, зато тебе время уделяю.

– У нас 50 вопросов, погнали? Как тебя называет мама?
– Сына.

– Если бы имени Денис не существовало, какое бы ты себе выбрал?
– Савелий.

– Почему?
– Мне нравится. Благородное.

– Опиши себя тремя словами.
– Добрый, настоящий, улыбчивый.

– Назови три плюса жизни футболиста.
– Ты получаешь удовольствие от футбола. Это – адреналин, страсть, борьба, жажда. Второе – это заработок. И это просто кайф.

– Три минуса?
– Травмы. Есть негативный фон: сейчас я стал понимать, что это большие интриги.

– Что тебя в людях раздражает?
– Вранье.

– Как ты думаешь, что людей раздражает в тебе?
– То, что я говорю в лоб.

– Что тебя раздражает в самом себе?
– Наивность.

– Если бы ты мог что-то изменить в своей внешности по щелчку, что бы это было?
– Волос добавил бы.

– Насколько много?
– Чуть-чуть.

– Назови три вещи (явления, человека), которыми может гордиться Россия?
– Русский народ, женщины и чемпионат мира.

– Любимое ругательство?
– *ля. Коротко и ясно.

– Назови три любимых бренда одежды.
– Это будет реклама большая. Они не рассчитаются со мной. Ну ладно. Адидас.

– Это понятно, у тебя контракт. А что-нибудь модное?
– D&G. Переводится как Денис Глушаков, знаешь? И «Бриони».

– Самая дорогая вещь в твоем гардеробе?
– Пиджак, наверное. Но давайте не будем народ будоражить. Сейчас начнется, вы ж знаете.

– Я тебя умоляю, ну все спокойно отвечают. Костюм 2-3 тысячи евро спокойно может стоить.
– Может и больше стоить, может и меньше.

– Сколько времени ты тратишь с утра на выбор шмоток?
– Я с вечера всегда готовлю все.

– Ты серьезно?
– Да.

– Самый крутой номер телефона у тебя в контактах?
– Динияр Билялетдинов.

– Какая песня у тебя играет в машине чаще всего?
– Нравится Шуфутинский «Отец». Или «Я молодой» (напевает).

– Первое, что ты себе купил, когда начал много зарабатывать?
– Я дом построил. В Миллерове. Машину, потом квартиру. Все по чуть-чуть.

– Расскажи о своей первой машине.
– В 2007 году я купил «Хонду Аккорд» и поехал на ней в Миллерово. Мама в шоковом состоянии была.

– Лучшие партнеры по команде за все время?
– Комбаровы и Шишкин.

«ШИРОКОВ МНЕ ДОЛЖЕН 25 000 ДОЛЛАРОВ»

– Лучший футболист, против которого ты когда-либо играл?
– Месси.

– Это матч Россия – Аргентина в Лужниках?
– Да. Туда же и Криштиану можно вписать.

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Спасибо болельщикам, что в не самую хорошую погоду заполнили стадион, отлично нас поддерживали и создали потрясающую атмосферу в легендарных Лужниках!🇷🇺#сборнаяроссии #футбол #лужники #болельщики #команда #игроки #Россия #аргентина #матч #история #fifaworldcup #worldcup2018 #worldcup #россия2018 #москва #russia #argentina #repost #messi #акинфеев #глушаков #сборнаяроссиипофутболу #стадион#top #luzhniki

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

– В вопросе Месси/Роналду ты выбираешь…
– Мне больше Месси нравится.

– Какой он на поле?
– Вроде стоит-стоит и… с места взрывается! Контроль мяча – сумасшедший. Мяч у него – будто на привязи.

– Назови тройку лучших российских футболистов 21-го века.
– Если пошутить, то Шишкин, Комбаров и Глушаков.

– А если серьезно?
– Аршавин, Лоськов и Цымбаларь.

– Не жалеешь, что вокруг тебя слишком много тайн и люди многое додумывают за тебя?
– Пусть додумывают.

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Обращение к болельщикам.#спартак#глушаков

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

– Если бы тебе сказали, что нужно взять на стрелку одного футболиста из «Спартака» – кто бы это был?
– Комбаров.

– Конечно, это слишком простой вопрос для тебя.
– Почему?

– Потому что Комбаров.
– Ну он кикбоксингом занимался. Что-то умеет.

– А ты?
– Тоже.

– Когда было последний раз?
– На Евро-2016.

– Это та история с очередными тайнами? Об штангу кто ударился?
– Бил одного, попал в другого. Так получается. Потому что Федя Смолов подтолкнул.

– Серьезно?
– Он хотел разнять. А получилось другое. По голове в итоге досталось Мамаеву.

– Традиционно. В последнее время все достается Мамаеву. А что ты не поделил с Широковым?
– Ну были конфликты какие-то. Так просто, разговоры ни о чем. Об игре, о жизни, о командах. Все накопилось. Ну мы с ним общаемся, в нормальных отношениях. Хотя он мне еще денег должен.

– За что?
– Поспорили. Он сказал, что «Спартак» не будет в тройке. А мы выиграли чемпионство вообще.

– На сколько вы поспорили?
– На 25 000 долларов.

– И он до сих пор…! Когда Паше Мамаеву от тебя тогда досталось, что ты сделал?
– Доктора позвали, чтоб бровь зашил.

– Что ты думаешь сейчас по поводу этой истории с Мамаевым и Кокориным? У тебя вроде был пост поддержки.
– У меня не было никаких постов. У меня своя история. Правда, постановочная. Какая у них – не знаю, а у меня постановочная точно. Кукловоды там водят.

«КАРРЕРА? ОН МНЕ НЕИНТЕРЕСЕН»

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– Нынешний «Спартак» тремя словами?
– Скандалы, интриги, расследования.

– Твоя любимая кричалка фанатов «Спартака».
– «Боже «Спартак» храни, дай ему сил, чтоб победил…»

– Опиши одним словом твой период карьеры в «Спартаке».
– Счастье.

– Твой любимый момент карьеры в «Спартаке»?
– Забор (на праздновании чемпионства – прим. ред.)

– Массимо Каррера – тремя словами?
– Давай не будем о нем вообще. Неинтересен просто даже.

– В 2017 году тебя все обожали. Сейчас многие хотели, чтобы ты ушел. Если бы можно было вернуть время назад, ты бы где-то поступил иначе?
– Нет. У меня нет вины там особо никакой. Если были ко мне какие-то вопросы, когда у нас был плохой результат, пришли бы на базу, предъявили бы. Я не скрывался ни от кого. Тренеру я говорил в лоб, за что он меня и не любил. Я ему был невыгоден. Вот и все.

– И ты ни о чем не жалеешь?
– Ни о чем. Потому что это все постановочное. Это просто рэкет.

– Но ты обещаешь, что ты расскажешь об этом?
– Я расскажу.

– Я, как и многие, не понимаю, почему ты так долго тянешь с этим рассказом.
– Бракоразводный процесс, в нем тоже замешаны люди. Что бы я ни говорил, все выворачивается в другую сторону.

– Сейчас из «Ромы» уходил Тотти с большим скандалом. Ему задавали вопрос, чувствует ли он, что его предали в команде. Тебе – тот же вопрос.
– На данный момент те, кто в клубе сейчас, – не предали. До этого – предали.

«ЕСЛИ ПРО МЕНЯ СНЯТЬ СЕРИАЛ, ОН ЗАЙДЕТ»

– Поехали дальше. ЦСКА или «Зенит»?
– Такие вопросы уже где-то были. И когда я с улыбкой говорил, что кого-то ненавижу, придирались потом. Поэтому этот вопрос отпадает.

– Дудь или Ургант?
– Пусть будет Дудь.

– Ты бы пошел к нему?
– Можно было бы сходить.

– Бузова или Полина Гагарина?
– Бузова, так как я больше Олю знаю со времен «Локомотива».

– «Игра престолов» или «Бригада»?
– «Бригада».

– «Железный человек» или «Человек-паук»?
– «Паук».

– Инстаграм или твиттер?
– Инстаграм.

– Whatsapp или телеграм?
– Whatsapp.

– Отдохнуть в Италии или в Сочи?
– В Сочи.

– Командный чат «Спартака». Когда бахнула новость о твоем уходе, что там написали?
– Там не чат, просто информация для команды. Расписание, какие-то общие вопросы. Ну все всё понимали прекрасно. Мы с Димой уже подводили народ к тому, что мы уйдем. Все приехали на базу – узнали.

У тебя телефон разрывается сегодня.
– Да, предложения сыплются.

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🙆‍♂️#ищуработу #свободный #глушаков #футбол 😂

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

– Есть что-то конкретное?
– Ну конкретное… Общаемся, разговариваем.

– Последний сериал, который ты прям залпом посмотрел?
– «Тихий Дон».

– Из новых ничего не смотришь?
– А мне не до сериалов. У меня свой сериал крутится каждый день.

– Не думаешь снять?
– Если снять – он зайдет, думаю.

– Фильм, который заставил тебя плакать?
– Ну плакать – нет. А так «Однажды в Америке» мне нравится.

– Тебя легко вывести из себя?
– Да, очень. Моя слабость, наверное. Я вспыльчивый. но и отходчивый.

– Когда тебе было больше всего стыдно в жизни?
– Может за оскорбления. Вот за этот шум-гам.

– Ты бы хотел, чтоб всего этого не было?
– Не то чтоб не было…Ну было и было, дальше что? Ты думаешь, у других людей такого нет? Я думаю, есть у каждого.

– Ты перестал писать аудиосообщения и в таком количестве отправлять?
– Это было оправлено в стрессовом состоянии.

– Ты сейчас свободен и размышляешь над командами. Ты думал о Европе?
– Думал.

– Что у тебя с английским?
– Я вообще не разговариваю.

– Скажи хотя бы: «Привет, меня зовут Денис Глушаков».
– Хелло, май нейм из Денис. Нормально?

– Очень хорошо. Ты был скромным парнем в школе?
– Я был скромным, но хулиганом.

– Ты был скромным хулиганом? По-моему ничего не поменялось.
– Сейчас я не хулиган.

«САМЫЙ ЦЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК – МАМА»

– У нас откровенная программа, если ты не знал. В каком возрасте у тебя был первый секс?
– В 16 лет. Только я не помню, как выглядела эта девушка.

– А имя помнишь?
– Нет.

– В лагере где-то?
– Нет. «Ника»… На Варшавке…

– Ника? Имя?
– Нет. «Ника» – команда. Там интернат футбольный был. И девушка была.

– Тоже спортсменка?
– Нет. Там были старшие товарищи – они помогли.

– Что тебя заставляет смеяться?
– Я просто родился с улыбкой и все. Сама натягивается. Улыбаешься и все.

– Что у тебя на заставке в телефоне?
– Дети. Они всегда со мной. Были, есть и будут.

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Вечерок!! #душевный #отдых #дети #друзья #жизнь#получаюудовольствиеотжизни

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

– Что самое крутое в отцовстве?
– Когда к тебе подходит ребенок, обнимает, целует и говорит: «Папочка». Это расслабляет, сразу обо всем забываешь.

– Последняя философская тема, на которую ты рассуждал?
– Я в космос не заглядываю. Живу сегодняшним днем. Я не знаю, что будет завтра, через час или через 15 минут. Каждый ходит под богом.

– В спорте есть термин MVP – самый ценный игрок. Кого бы ты назвал самым ценным человеком на планете?
– Маму.

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МАМА,спасибо за жизнь! ❤️#деньрождения #спасибо #мама

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

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