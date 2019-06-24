Денис Глушаков: В «Спартаке» меня предали. Не сейчас, раньше

– Денис, привет, как дела?
– Насыщенный день. Подустал чуть-чуть. Атмосфера пока непонятная. Что-то новое.
– Получается, ты без клуба впервые за всю карьеру?
– Видишь, зато тебе время уделяю.
– У нас 50 вопросов, погнали? Как тебя называет мама?
– Сына.
– Если бы имени Денис не существовало, какое бы ты себе выбрал?
– Савелий.
– Почему?
– Мне нравится. Благородное.
– Опиши себя тремя словами.
– Добрый, настоящий, улыбчивый.
– Назови три плюса жизни футболиста.
– Ты получаешь удовольствие от футбола. Это – адреналин, страсть, борьба, жажда. Второе – это заработок. И это просто кайф.
– Три минуса?
– Травмы. Есть негативный фон: сейчас я стал понимать, что это большие интриги.
– Что тебя в людях раздражает?
– Вранье.
– Как ты думаешь, что людей раздражает в тебе?
– То, что я говорю в лоб.
– Что тебя раздражает в самом себе?
– Наивность.
– Если бы ты мог что-то изменить в своей внешности по щелчку, что бы это было?
– Волос добавил бы.
– Насколько много?
– Чуть-чуть.
– Назови три вещи (явления, человека), которыми может гордиться Россия?
– Русский народ, женщины и чемпионат мира.
– Любимое ругательство?
– *ля. Коротко и ясно.
– Назови три любимых бренда одежды.
– Это будет реклама большая. Они не рассчитаются со мной. Ну ладно. Адидас.
– Это понятно, у тебя контракт. А что-нибудь модное?
– D&G. Переводится как Денис Глушаков, знаешь? И «Бриони».
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Познакомились с Женей @jmedvedevaj Скромная, обаятельная и блестящая спортсменка! Желаю тебе побед и удачи во всем👌💪#спорт #футбол #фигурноекатание #глушаков #медведева #repost #moscow #russia #sport
Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)
– Самая дорогая вещь в твоем гардеробе?
– Пиджак, наверное. Но давайте не будем народ будоражить. Сейчас начнется, вы ж знаете.
– Я тебя умоляю, ну все спокойно отвечают. Костюм 2-3 тысячи евро спокойно может стоить.
– Может и больше стоить, может и меньше.
– Сколько времени ты тратишь с утра на выбор шмоток?
– Я с вечера всегда готовлю все.
– Ты серьезно?
– Да.
– Самый крутой номер телефона у тебя в контактах?
– Динияр Билялетдинов.
– Какая песня у тебя играет в машине чаще всего?
– Нравится Шуфутинский «Отец». Или «Я молодой» (напевает).
– Первое, что ты себе купил, когда начал много зарабатывать?
– Я дом построил. В Миллерове. Машину, потом квартиру. Все по чуть-чуть.
– Расскажи о своей первой машине.
– В 2007 году я купил «Хонду Аккорд» и поехал на ней в Миллерово. Мама в шоковом состоянии была.
– Лучшие партнеры по команде за все время?
– Комбаровы и Шишкин.
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Полтора года в Академии тренерского мастерства прошли незаметно. Получил лицензию тренера категории А. Большое спасибо всем преподавателям. У нас была отличная группа! 👏После завершения карьеры будем добиваться успеха на новом поприще!#uefa #a #лицензия#академия #вшт @footballstudy.ru #футбол #группа #россия #глушаков #поздравляю #ребята 👋👍
Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)
– Лучший футболист, против которого ты когда-либо играл?
– Месси.
– Это матч Россия – Аргентина в Лужниках?
– Да. Туда же и Криштиану можно вписать.
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Спасибо болельщикам, что в не самую хорошую погоду заполнили стадион, отлично нас поддерживали и создали потрясающую атмосферу в легендарных Лужниках!🇷🇺#сборнаяроссии #футбол #лужники #болельщики #команда #игроки #Россия #аргентина #матч #история #fifaworldcup #worldcup2018 #worldcup #россия2018 #москва #russia #argentina #repost #messi #акинфеев #глушаков #сборнаяроссиипофутболу #стадион#top #luzhniki
Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)
– В вопросе Месси/Роналду ты выбираешь…
– Мне больше Месси нравится.
– Какой он на поле?
– Вроде стоит-стоит и… с места взрывается! Контроль мяча – сумасшедший. Мяч у него – будто на привязи.
– Назови тройку лучших российских футболистов 21-го века.
– Если пошутить, то Шишкин, Комбаров и Глушаков.
– А если серьезно?
– Аршавин, Лоськов и Цымбаларь.
– Не жалеешь, что вокруг тебя слишком много тайн и люди многое додумывают за тебя?
– Пусть додумывают.
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Обращение к болельщикам.#спартак#глушаков
Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)
– Если бы тебе сказали, что нужно взять на стрелку одного футболиста из «Спартака» – кто бы это был?
– Комбаров.
– Конечно, это слишком простой вопрос для тебя.
– Почему?
– Потому что Комбаров.
– Ну он кикбоксингом занимался. Что-то умеет.
– А ты?
– Тоже.
– Когда было последний раз?
– На Евро-2016.
– Это та история с очередными тайнами? Об штангу кто ударился?
– Бил одного, попал в другого. Так получается. Потому что Федя Смолов подтолкнул.
– Серьезно?
– Он хотел разнять. А получилось другое. По голове в итоге досталось Мамаеву.
– Традиционно. В последнее время все достается Мамаеву. А что ты не поделил с Широковым?
– Ну были конфликты какие-то. Так просто, разговоры ни о чем. Об игре, о жизни, о командах. Все накопилось. Ну мы с ним общаемся, в нормальных отношениях. Хотя он мне еще денег должен.
– За что?
– Поспорили. Он сказал, что «Спартак» не будет в тройке. А мы выиграли чемпионство вообще.
– На сколько вы поспорили?
– На 25 000 долларов.
– И он до сих пор…! Когда Паше Мамаеву от тебя тогда досталось, что ты сделал?
– Доктора позвали, чтоб бровь зашил.
– Что ты думаешь сейчас по поводу этой истории с Мамаевым и Кокориным? У тебя вроде был пост поддержки.
– У меня не было никаких постов. У меня своя история. Правда, постановочная. Какая у них – не знаю, а у меня постановочная точно. Кукловоды там водят.
– Нынешний «Спартак» тремя словами?
– Скандалы, интриги, расследования.
– Твоя любимая кричалка фанатов «Спартака».
– «Боже «Спартак» храни, дай ему сил, чтоб победил…»
– Опиши одним словом твой период карьеры в «Спартаке».
– Счастье.
– Твой любимый момент карьеры в «Спартаке»?
– Забор (на праздновании чемпионства – прим. ред.)
– Массимо Каррера – тремя словами?
– Давай не будем о нем вообще. Неинтересен просто даже.
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Хочу поблагодарить Массимо Каррера за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо!
Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)
– В 2017 году тебя все обожали. Сейчас многие хотели, чтобы ты ушел. Если бы можно было вернуть время назад, ты бы где-то поступил иначе?
– Нет. У меня нет вины там особо никакой. Если были ко мне какие-то вопросы, когда у нас был плохой результат, пришли бы на базу, предъявили бы. Я не скрывался ни от кого. Тренеру я говорил в лоб, за что он меня и не любил. Я ему был невыгоден. Вот и все.
– И ты ни о чем не жалеешь?
– Ни о чем. Потому что это все постановочное. Это просто рэкет.
– Но ты обещаешь, что ты расскажешь об этом?
– Я расскажу.
– Я, как и многие, не понимаю, почему ты так долго тянешь с этим рассказом.
– Бракоразводный процесс, в нем тоже замешаны люди. Что бы я ни говорил, все выворачивается в другую сторону.
– Сейчас из «Ромы» уходил Тотти с большим скандалом. Ему задавали вопрос, чувствует ли он, что его предали в команде. Тебе – тот же вопрос.
– На данный момент те, кто в клубе сейчас, – не предали. До этого – предали.
– Поехали дальше. ЦСКА или «Зенит»?
– Такие вопросы уже где-то были. И когда я с улыбкой говорил, что кого-то ненавижу, придирались потом. Поэтому этот вопрос отпадает.
– Дудь или Ургант?
– Пусть будет Дудь.
– Ты бы пошел к нему?
– Можно было бы сходить.
– Бузова или Полина Гагарина?
– Бузова, так как я больше Олю знаю со времен «Локомотива».
– «Игра престолов» или «Бригада»?
– «Бригада».
– «Железный человек» или «Человек-паук»?
– «Паук».
– Инстаграм или твиттер?
– Инстаграм.
– Whatsapp или телеграм?
– Whatsapp.
– Отдохнуть в Италии или в Сочи?
– В Сочи.
– Командный чат «Спартака». Когда бахнула новость о твоем уходе, что там написали?
– Там не чат, просто информация для команды. Расписание, какие-то общие вопросы. Ну все всё понимали прекрасно. Мы с Димой уже подводили народ к тому, что мы уйдем. Все приехали на базу – узнали.
– У тебя телефон разрывается сегодня.
– Да, предложения сыплются.
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🙆♂️#ищуработу #свободный #глушаков #футбол 😂
Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)
– Есть что-то конкретное?
– Ну конкретное… Общаемся, разговариваем.
– Последний сериал, который ты прям залпом посмотрел?
– «Тихий Дон».
– Из новых ничего не смотришь?
– А мне не до сериалов. У меня свой сериал крутится каждый день.
– Не думаешь снять?
– Если снять – он зайдет, думаю.
– Фильм, который заставил тебя плакать?
– Ну плакать – нет. А так «Однажды в Америке» мне нравится.
– Тебя легко вывести из себя?
– Да, очень. Моя слабость, наверное. Я вспыльчивый. но и отходчивый.
– Когда тебе было больше всего стыдно в жизни?
– Может за оскорбления. Вот за этот шум-гам.
– Ты бы хотел, чтоб всего этого не было?
– Не то чтоб не было…Ну было и было, дальше что? Ты думаешь, у других людей такого нет? Я думаю, есть у каждого.
– Ты перестал писать аудиосообщения и в таком количестве отправлять?
– Это было оправлено в стрессовом состоянии.
– Ты сейчас свободен и размышляешь над командами. Ты думал о Европе?
– Думал.
– Что у тебя с английским?
– Я вообще не разговариваю.
– Скажи хотя бы: «Привет, меня зовут Денис Глушаков».
– Хелло, май нейм из Денис. Нормально?
– Очень хорошо. Ты был скромным парнем в школе?
– Я был скромным, но хулиганом.
– Ты был скромным хулиганом? По-моему ничего не поменялось.
– Сейчас я не хулиган.
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Получаю первый трофей 😀1995 год. #Миллерово#ростовскаяобласть #Глушаков #repost #russia #спартак #москва #россия #архив #история#ростовнадону #ростоварена #дон#детство
Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)
– У нас откровенная программа, если ты не знал. В каком возрасте у тебя был первый секс?
– В 16 лет. Только я не помню, как выглядела эта девушка.
– А имя помнишь?
– Нет.
– В лагере где-то?
– Нет. «Ника»… На Варшавке…
– Ника? Имя?
– Нет. «Ника» – команда. Там интернат футбольный был. И девушка была.
– Тоже спортсменка?
– Нет. Там были старшие товарищи – они помогли.
– Что тебя заставляет смеяться?
– Я просто родился с улыбкой и все. Сама натягивается. Улыбаешься и все.
– Что у тебя на заставке в телефоне?
– Дети. Они всегда со мной. Были, есть и будут.
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Вечерок!! #душевный #отдых #дети #друзья #жизнь#получаюудовольствиеотжизни
Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)
– Что самое крутое в отцовстве?
– Когда к тебе подходит ребенок, обнимает, целует и говорит: «Папочка». Это расслабляет, сразу обо всем забываешь.
– Последняя философская тема, на которую ты рассуждал?
– Я в космос не заглядываю. Живу сегодняшним днем. Я не знаю, что будет завтра, через час или через 15 минут. Каждый ходит под богом.
– В спорте есть термин MVP – самый ценный игрок. Кого бы ты назвал самым ценным человеком на планете?
– Маму.
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МАМА,спасибо за жизнь! ❤️#деньрождения #спасибо #мама
Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)