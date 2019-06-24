Денис Глушаков: В «Спартаке» меня предали. Не сейчас, раньше Бывший капитан красно-белых дал интервью Карену Адамяну для его проекта в ютубе «Макарена». Вот стенограмма этого разговора, который проходит в формате 50 вопросов для звезды.

«Я ГОВОРЮ В ЛОБ»

– Денис, привет, как дела?

– Насыщенный день. Подустал чуть-чуть. Атмосфера пока непонятная. Что-то новое.

– Получается, ты без клуба впервые за всю карьеру?

– Видишь, зато тебе время уделяю.

– У нас 50 вопросов, погнали? Как тебя называет мама?

– Сына.

– Если бы имени Денис не существовало, какое бы ты себе выбрал?

– Савелий.

– Почему?

– Мне нравится. Благородное.

– Опиши себя тремя словами.

– Добрый, настоящий, улыбчивый.

– Назови три плюса жизни футболиста.

– Ты получаешь удовольствие от футбола. Это – адреналин, страсть, борьба, жажда. Второе – это заработок. И это просто кайф.

– Три минуса?

– Травмы. Есть негативный фон: сейчас я стал понимать, что это большие интриги.

– Что тебя в людях раздражает?

– Вранье.

– Как ты думаешь, что людей раздражает в тебе?

– То, что я говорю в лоб.

– Что тебя раздражает в самом себе?

– Наивность.

– Если бы ты мог что-то изменить в своей внешности по щелчку, что бы это было?

– Волос добавил бы.

– Насколько много?

– Чуть-чуть.

– Назови три вещи (явления, человека), которыми может гордиться Россия?

– Русский народ, женщины и чемпионат мира.

– Любимое ругательство?

– *ля. Коротко и ясно.

– Назови три любимых бренда одежды.

– Это будет реклама большая. Они не рассчитаются со мной. Ну ладно. Адидас.

– Это понятно, у тебя контракт. А что-нибудь модное?

– D&G. Переводится как Денис Глушаков, знаешь? И «Бриони».

– Самая дорогая вещь в твоем гардеробе?

– Пиджак, наверное. Но давайте не будем народ будоражить. Сейчас начнется, вы ж знаете.

– Я тебя умоляю, ну все спокойно отвечают. Костюм 2-3 тысячи евро спокойно может стоить.

– Может и больше стоить, может и меньше.

– Сколько времени ты тратишь с утра на выбор шмоток?

– Я с вечера всегда готовлю все.

– Ты серьезно?

– Да.

– Самый крутой номер телефона у тебя в контактах?

– Динияр Билялетдинов.

– Какая песня у тебя играет в машине чаще всего?

– Нравится Шуфутинский «Отец». Или «Я молодой» (напевает).

– Первое, что ты себе купил, когда начал много зарабатывать?

– Я дом построил. В Миллерове. Машину, потом квартиру. Все по чуть-чуть.

– Расскажи о своей первой машине.

– В 2007 году я купил «Хонду Аккорд» и поехал на ней в Миллерово. Мама в шоковом состоянии была.

– Лучшие партнеры по команде за все время?

– Комбаровы и Шишкин.

«ШИРОКОВ МНЕ ДОЛЖЕН 25 000 ДОЛЛАРОВ»

– Лучший футболист, против которого ты когда-либо играл?

– Месси.

– Это матч Россия – Аргентина в Лужниках?

– Да. Туда же и Криштиану можно вписать.

– В вопросе Месси/Роналду ты выбираешь…

– Мне больше Месси нравится.

– Какой он на поле?

– Вроде стоит-стоит и… с места взрывается! Контроль мяча – сумасшедший. Мяч у него – будто на привязи.

– Назови тройку лучших российских футболистов 21-го века.

– Если пошутить, то Шишкин, Комбаров и Глушаков.

– А если серьезно?

– Аршавин, Лоськов и Цымбаларь.

– Не жалеешь, что вокруг тебя слишком много тайн и люди многое додумывают за тебя?

– Пусть додумывают.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Обращение к болельщикам.#спартак#глушаков Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) 19 Июн 2019 в 3:44 PDT

– Если бы тебе сказали, что нужно взять на стрелку одного футболиста из «Спартака» – кто бы это был?

– Комбаров.

– Конечно, это слишком простой вопрос для тебя.

– Почему?

– Потому что Комбаров.

– Ну он кикбоксингом занимался. Что-то умеет.

– А ты?

– Тоже.

– Когда было последний раз?

– На Евро-2016.

– Это та история с очередными тайнами? Об штангу кто ударился?

– Бил одного, попал в другого. Так получается. Потому что Федя Смолов подтолкнул.

– Серьезно?

– Он хотел разнять. А получилось другое. По голове в итоге досталось Мамаеву.

– Традиционно. В последнее время все достается Мамаеву. А что ты не поделил с Широковым?

– Ну были конфликты какие-то. Так просто, разговоры ни о чем. Об игре, о жизни, о командах. Все накопилось. Ну мы с ним общаемся, в нормальных отношениях. Хотя он мне еще денег должен.

– За что?

– Поспорили. Он сказал, что «Спартак» не будет в тройке. А мы выиграли чемпионство вообще.

– На сколько вы поспорили?

– На 25 000 долларов.

– И он до сих пор…! Когда Паше Мамаеву от тебя тогда досталось, что ты сделал?

– Доктора позвали, чтоб бровь зашил.

– Что ты думаешь сейчас по поводу этой истории с Мамаевым и Кокориным? У тебя вроде был пост поддержки.

– У меня не было никаких постов. У меня своя история. Правда, постановочная. Какая у них – не знаю, а у меня постановочная точно. Кукловоды там водят.

«КАРРЕРА? ОН МНЕ НЕИНТЕРЕСЕН»

– Нынешний «Спартак» тремя словами?

– Скандалы, интриги, расследования.

– Твоя любимая кричалка фанатов «Спартака».

– «Боже «Спартак» храни, дай ему сил, чтоб победил…»

– Опиши одним словом твой период карьеры в «Спартаке».

– Счастье.

– Твой любимый момент карьеры в «Спартаке»?

– Забор (на праздновании чемпионства – прим. ред.)

– Массимо Каррера – тремя словами?

– Давай не будем о нем вообще. Неинтересен просто даже.

– В 2017 году тебя все обожали. Сейчас многие хотели, чтобы ты ушел. Если бы можно было вернуть время назад, ты бы где-то поступил иначе?

– Нет. У меня нет вины там особо никакой. Если были ко мне какие-то вопросы, когда у нас был плохой результат, пришли бы на базу, предъявили бы. Я не скрывался ни от кого. Тренеру я говорил в лоб, за что он меня и не любил. Я ему был невыгоден. Вот и все.

– И ты ни о чем не жалеешь?

– Ни о чем. Потому что это все постановочное. Это просто рэкет.

– Но ты обещаешь, что ты расскажешь об этом?

– Я расскажу.

– Я, как и многие, не понимаю, почему ты так долго тянешь с этим рассказом.

– Бракоразводный процесс, в нем тоже замешаны люди. Что бы я ни говорил, все выворачивается в другую сторону.

– Сейчас из «Ромы» уходил Тотти с большим скандалом. Ему задавали вопрос, чувствует ли он, что его предали в команде. Тебе – тот же вопрос.

– На данный момент те, кто в клубе сейчас, – не предали. До этого – предали.

«ЕСЛИ ПРО МЕНЯ СНЯТЬ СЕРИАЛ, ОН ЗАЙДЕТ»

– Поехали дальше. ЦСКА или «Зенит»?

– Такие вопросы уже где-то были. И когда я с улыбкой говорил, что кого-то ненавижу, придирались потом. Поэтому этот вопрос отпадает.

– Дудь или Ургант?

– Пусть будет Дудь.

– Ты бы пошел к нему?

– Можно было бы сходить.

– Бузова или Полина Гагарина?

– Бузова, так как я больше Олю знаю со времен «Локомотива».

– «Игра престолов» или «Бригада»?

– «Бригада».

– «Железный человек» или «Человек-паук»?

– «Паук».

– Инстаграм или твиттер?

– Инстаграм.

– Whatsapp или телеграм?

– Whatsapp.

– Отдохнуть в Италии или в Сочи?

– В Сочи.

– Командный чат «Спартака». Когда бахнула новость о твоем уходе, что там написали?

– Там не чат, просто информация для команды. Расписание, какие-то общие вопросы. Ну все всё понимали прекрасно. Мы с Димой уже подводили народ к тому, что мы уйдем. Все приехали на базу – узнали.

– У тебя телефон разрывается сегодня.

– Да, предложения сыплются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🙆‍♂️#ищуработу #свободный #глушаков #футбол 😂 Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) 24 Июн 2019 в 3:54 PDT

– Есть что-то конкретное?

– Ну конкретное… Общаемся, разговариваем.

– Последний сериал, который ты прям залпом посмотрел?

– «Тихий Дон».

– Из новых ничего не смотришь?

– А мне не до сериалов. У меня свой сериал крутится каждый день.

– Не думаешь снять?

– Если снять – он зайдет, думаю.

– Фильм, который заставил тебя плакать?

– Ну плакать – нет. А так «Однажды в Америке» мне нравится.

– Тебя легко вывести из себя?

– Да, очень. Моя слабость, наверное. Я вспыльчивый. но и отходчивый.

– Когда тебе было больше всего стыдно в жизни?

– Может за оскорбления. Вот за этот шум-гам.

– Ты бы хотел, чтоб всего этого не было?

– Не то чтоб не было…Ну было и было, дальше что? Ты думаешь, у других людей такого нет? Я думаю, есть у каждого.

– Ты перестал писать аудиосообщения и в таком количестве отправлять?

– Это было оправлено в стрессовом состоянии.

– Ты сейчас свободен и размышляешь над командами. Ты думал о Европе?

– Думал.

– Что у тебя с английским?

– Я вообще не разговариваю.

– Скажи хотя бы: «Привет, меня зовут Денис Глушаков».

– Хелло, май нейм из Денис. Нормально?

– Очень хорошо. Ты был скромным парнем в школе?

– Я был скромным, но хулиганом.

– Ты был скромным хулиганом? По-моему ничего не поменялось.

– Сейчас я не хулиган.

«САМЫЙ ЦЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК – МАМА»

– У нас откровенная программа, если ты не знал. В каком возрасте у тебя был первый секс?

– В 16 лет. Только я не помню, как выглядела эта девушка.

– А имя помнишь?

– Нет.

– В лагере где-то?

– Нет. «Ника»… На Варшавке…

– Ника? Имя?

– Нет. «Ника» – команда. Там интернат футбольный был. И девушка была.

– Тоже спортсменка?

– Нет. Там были старшие товарищи – они помогли.

– Что тебя заставляет смеяться?

– Я просто родился с улыбкой и все. Сама натягивается. Улыбаешься и все.

– Что у тебя на заставке в телефоне?

– Дети. Они всегда со мной. Были, есть и будут.

– Что самое крутое в отцовстве?

– Когда к тебе подходит ребенок, обнимает, целует и говорит: «Папочка». Это расслабляет, сразу обо всем забываешь.

– Последняя философская тема, на которую ты рассуждал?

– Я в космос не заглядываю. Живу сегодняшним днем. Я не знаю, что будет завтра, через час или через 15 минут. Каждый ходит под богом.

– В спорте есть термин MVP – самый ценный игрок. Кого бы ты назвал самым ценным человеком на планете?

– Маму.