Лимит на легионеров: через год заработает схема «8+17»?

Весьма вероятно, что с чемпионата-2020/21 клубы начнут жить по формуле «8+17», то есть, им будет разрешено иметь в заявке на сезон двух отечественных футболистов на каждого иностранца. Мы решили вспомнить, как менялись цифры и формат лимита на легионеров в России, а также оценили, насколько жесток наш лимит в сравнении с аналогичными ограничениями в других чемпионатах.

КАК МУТКО НЕ ДАЛ «СОЖРАТЬ» ЧЕРЧЕСОВА

Копий вокруг пресловутого лимита сломано уже великое множество. Самые радикальные противники ограничений на количество иностранцев в наших клубах во главе с Валерием Газзаевым не устают на каждом углу твердить о необходимости полной отмены всяких лимитов «без аннексий и контрибуций».

А прежний глава РФС Виталий Мутко, если не забыли, стойко оборонял элитный дивизион от продавливаемой боссами топ-клубов формулы «10+15», упирая на то, что до ЧМ-2018 никакие революционные перемены не нужны. Поскольку лишь соотношение «шесть плюс пять», то есть минимум пять россиян на поле, даст возможность главному тренеру сборной получить хоть какой-то выбор при формировании состава…

Как видим, Виталий Леонтьевич оказался прав. Ведь нещадно критикуемая команда Станислава Черчесова едва до полуфинала мирового первенства не добралась. И этот факт признает сам Черчесов, говоря о том, что его «сожрали бы», если бы не поддержка Мутко, которая в том числе заключалась в приверженности нынешнему лимиту.

ВЕЗДЕ КРОМЕ ШТАТОВ И ГОЛЛАНДИИ

Но вот чемпионат мира окончательно ушел в историю, и страсти вокруг числа легионеров в клубах РПЛ закипают вновь. Хорошо еще, что срок вносимых в лимит изменений – сезон-2020/21 – был определен заранее: ведь участникам нужно разобраться с долгосрочными контрактами, на которых находятся иностранные футболисты, и грамотно планировать новые соглашения, четко понимая, кого, когда и сколько можно себе позволить.

Сейчас наиболее часто встречающаяся в дискуссиях формула предусматривает восемь легионеров и 17 россиян в заявке на сезон, то есть, по сути, мало чем отличается от действующей пока схемы «6+5 на поле». Если новое руководство РФС во главе с Александром Дюковым именно таким образом реформирует лимит, то число иностранцев, имеющих право одновременно находиться на поле в составе одной команды, увеличится лишь на два человека. Обладателей же российских паспортов будет минимум трое. Не так уж мало – особенно в сравнении с тем, что могло бы быть, если бы законную силу обрела формула «10+15».

Отстаивая лояльный для российских игроков формат «6+5 на поле», Мутко не раз предлагал оппонентам обратиться к опыту ведущих национальных чемпионатов, в которых тоже существуют определенные ограничения. А они действительно есть везде. Ну, или почти везде. Исключение, пожалуй, составляют лишь американская MLS (где в большей степени стараются ограничить зарплаты, да и то с возможностью выхода из-под потолка) да голландская элитная лига, которая совершенно нетерпима к футболистам моложе 18 лет из стран, не входящих в ЕС. Понятное дело, такое ограничение серьезным не назовешь.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ БЫВАЕТ РАЗНЫМ

Вообще, принадлежность игроков к государствам, входящим в Европейский союз, – ключевой критерий для большинства футбольных топ-держав. При этом есть важный нюанс: согласно правилам УЕФА, Швейцария, Норвегия и Исландия считаются странами ЕС, хотя фактически в него не входят.

В испанской примере на поле в составе одной команды не могут находиться больше трех «нееэсовцев», во французской Лиге 1 число таковых не должно быть больше четырех, но – в заявке на матч. В итальянской серии А клубам запрещено в течение сезона приобретать более двух таких футболистов.

Английская премьер-лига запрещает выступать за местные клубы иностранцам не из стран ЕС без рабочей визы, которую выдают в зависимости от звездности конкретного футболиста и степени влиятельности клуба. Начиная с сезона-2010/11, в АПЛ ввели обязательное условие – наличие в заявке на сезон минимум восьми воспитанников британских футбольных академий. Доморощенным считается игрок, который был зарегистрирован в клубе из футбольной ассоциации Англии или Уэльса на протяжении трех полных сезонов до того момента, как ему исполнится 21 год. Национальность при этом не имеет значения.

Немецкая бундеслига берет простотой и практичностью, обязав каждый клуб заявлять на сезон не менее дюжины игроков с паспортом Германии. Остальные могут быть иностранцами и заполнять собой хоть всю заявку на конкретный матч.

ЮЖНОКОРЕЙСКОГО ВАРИАНТА НА ВАС НЕТ!

Любопытно, что даже в Бразилии, где классными исполнителями можно насытить не только все местные профессиональные клубы, но и команды окрестных и многих европейских стран, в высшем дивизионе допускается включение в заявку до пяти легионеров. Наверняка столь лояльный лимит принят с целью избавить бразильский футбол от варки в собственном котле и привнести в него национальный колорит лучших представителей других стран континента.

В высшем португальском дивизионе держат равнение на немцев – с той лишь разницей, что в заявке на сезон должно быть не 12, а 8 местных воспитанников. А вот бельгийцы в какой-то степени берут за основу британский вариант: правда, шесть юных воспитанников местных школ должны фигурировать в заявке каждого клуба не на сезон, а на матч.

Впрочем, все перечисленные варианты и рядом не стояли с южнокорейским лимитом, который считается самым жестким в мировом футболе. Каждая команда из этой страны имеет право заявить на сезон лишь трех иностранцев плюс еще одного азиата в качестве бонуса. При этом существует табу на приглашение в корейские клубы вратарей-легионеров. И, наконец, в заявку на игру обязательно должны быть внесены два местных игрока моложе 23 лет…

Так что прозрачно намекнем нашим радикал-реформаторам, что даже нынешний лимит в РПЛ вовсе не так страшен, как его малюют. А уж если примут формат «8+17», то и подавно. На фоне того, что действует в Южной Корее, все это детские шалости. Полная свобода для рабочей силы.