Карпин против «Спартака»: наши топ-клубы начинают супертурнир - Советский спорт
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26 июня 2019 09:15ФутболБезъязычный Алексей

Карпин против «Спартака»: наши топ-клубы начинают супертурнир

Сегодня в австрийском Пеллау стартует представительный турнир с участием «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова». Рассказываем о главных интригах.

Зимой наши ведущие клубы уже проводили аналогичный товарищеский турнир. Он проходил не в Австрии, а в Катаре, и в нем, вместо «Краснодара» и ЦСКА, играли «Зенит» и «Локомотив» - будущие соперники по Суперкубку России, который должен состояться 6 июля в Москве на реконструированной арене «Динамо». Ну а победил зимой «Спартак» - причем по всем статьям, дав повод многим болельщикам и экспертам рассыпаться в комплиментах Олегу Кононову.

Что ж, дифирамбы оказались преждевременными. Контуры «романцевского футбола» весной не оформились во что-то по-настоящему эффективное. И сейчас Кононову приходится продолжать поиски. Без некоторых прежних лидеров. И уже с новичками. Главный из них - аргентинец Эсекиэль Понсе, который отправился в Австрию вместе с командой и может выйти на поле уже в стартовом матче против «Ростова».

Выступая за греческий АЕК, Понсе заработал себе прозвище Танк. Но в «танках» у Кононова и раньше дефицита не было. В этом качестве использовались и Луис Адриано, и Зе Луиш, почувствовавшие вкус голов в недавнем спарринге против «Сочи» (7:1). Другое дело, что при новом генеральном директоре Томасе Цорне красно-белые продолжают перестройку. И не факт, что тот же Адриано или Зе Луиш останутся в команде к старту в еврокубках. Так что возможный дебют Понсе и впрямь интригует. Начнет ли этот «танк», как в Греции, давить соперников с самого начала? Или процесс притирки займет время, которого, на самом деле, у Кононова нет?

Подтвержденный ранее контракт с главным тренером - лишь аванс. В «Спартаке» не умеют долго ждать.

ПОТЯНЕТ ЛИ КАРПИН НА «ПЯТЕРКУ»?

карпин

Ростовчане концовку прошлого сезона откровенно завалили, опустившись из еврокубковой зоны в нижнюю половину турнирной таблицы. И пока особых предпосылок к резкому рывку наверх не видно. Клуб переподписал контракты с рядом лидером, но при этом не сделал громких приобретений и потерял крайне важную для Валерия Карпина боевую единицу - ушедшего в «Динамо» Сергея Паршивлюка.

Не исключено, что состав «Ростов» скоро пополнит не полетевший со «Спартаком» в Пеллау Сальваторе Боккетти. Поговаривают и о варианте с воссоединением на берегах Дона Карпина с Денисом Глушаковым, который, как следует из его инстаграма, находится в активном поиске работы. Но все это, как говорится, вилами по воде писано. А «Ростов»-2019/20 мы увидим уже в среду - и это будет крайне любопытное зрелище.

Самое удивительное, что сами ростовчане, презентовавшие недавно очень стильную новую форму, преисполнены оптимизма. Так, Ивелин Попов заявил, что команда нацелена на пятерку. Аргументы болгарина просты: в распоряжении Карпина имеется 10 сборников, постоянно выступающих за свои национальные команды, и для РПЛ - это, дескать, серьезный уровень. Вот только кого «Ростов» собирается вытеснить из пятерки? У лидеров премьер-лиги сборников тоже пруд пруди. И селекционеры там работают не покладая рук.

КОГДА В ЦСКА ВЕРНЕТСЯ ФЕРНАНДЕС?

Армейцы вылетели в Австрию без Марио Фернандеса. И это - одна из главных интриг межсезонья. Возможно, русскому бразильцу действительно потребовался дополнительный отдых. Но не исключено, слухи о возможной продаже одного из лидеров ЦСКА имеют под собой реальную почву. А среди претендентов на Фернандеса, между прочим, упоминается и «Зенит», готовый ради Марио раскошелиться на приличную сумму. Вот это будет трансфер года!

В любом случае, клубу Евгения Гинера надо латать дыру в бюджете, образованную после выкупа у «Эвертона» Николы Влашича. Хорват, кстати, в Австрии тоже не сыграет. Он получил травму в матче за молодежную сборную и сейчас восстанавливается в Сплите. В лучшем случае Влашич вернется в основу к старту чемпионата, а пока мы сможем проверить готовность лидеров обновленного прошлым летом состава команды Виктора Гончаренко держать уровень сезона-2018/19.

Заодно матчи в Австрии станут персональным просмотром для потенциального новобранца ЦСКА - хорвата Звонимира Шарлии. У этого 22-летнего защитника нет такой прессы, как у Влашича, но мы же знаем, как селекционная служба красно-синих умеет попадать в яблочко. Вот и посмотрим, что это за Шарлия.

В общем и целом ЦСКА полетел на турнир в Австрию вот в таком настроении.

ПЕРЕЗАГРУЗИЛСЯ ЛИ «КРАСНОДАР»?

Из участников турнира в Австрии самые большие перемены претерпел краснодарский клуб. И для России это тревожный знак. Мы же хотим три клуба в групповом турнире Лиги чемпионов? А пробиваться туда «быкам» предстоит уже в августе. Если они затеяли глобальную перезагрузку, то завершать ее надо прямо сейчас. Потом будет поздно.

Во вторник ряд СМИ сообщили о том, что «Краснодар» получил отказ от «Сент-Этьена» по поводу продажи российскому клубу элитного нападающего Вахби Хазри. Нет, форварды «быкам», безусловно, не помешают. Но есть большие сомнения, что они потянут летом еще один масштабный трансфер. Ведь ранее уже были сделаны несколько значимых покупок, нацеленных компенсировать уход Маурисио Перейры и Шарля Каборе и травмы Юрия Газинского и Виктора Классона.

Самый любопытный новичок краснодарцев - Тонни Вилена, которого так не хотели отпускать из «Фейенорда». Он сыграет уже в Австрии. А вся перезагрузка команды Мурада Мусаева должна получиться «голландской». Ведь из чемпионата Голландии, помимо Вилены, на берега Кубани перебрались Юнес Намли и Уссам Идрисси.

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