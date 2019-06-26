Валерий Чухрий: Надо не лимит менять, а все руководство РПЛ

- Главный вопрос исполкома – лимит на легионеров в премьер-лиге. Формат «6+5» могут поменять на «8+17». Вы что об этом думаете?

- Моя позиция давно известна: что нужна отлаженная система подготовки резерва. Без развития детско-юношеского футбола все эти рассуждения о лимите не имеют особого смысла. Расширяй лимит - не расширяй, какая разница? При нынешней работе с молодежью все равно будем привлекать в сборную латиноамериканцев.

Перед чемпионатом мира я говорил об этом с вице-президентом РФС Никитой Павловичем Симоняном. Он соглашался. Но дело пока не сдвинулось с мертвой точки. Александр Дюков представил программу развития детско-юношеского футбола, но нужно до конца реализовать. Мы должны понять – одной академии «Краснодара» мало. Нужна система.

- Но если формат лимита не имеет значения, может, его вообще отменить?

- Нет, к этому пока не готовы. Как раз по той причине, о которой сказал. Ну, к чему мы тогда придем? Что клубы начнут пачками завозить легионеров из Южной Америки и Африки? А нашим куда деваться тогда?! За границей они никому не нужны. Пригласили одного Александра Головина. В серьезных чемпионатах больше никого нет. Вон, Артем Дзюба хотел уехать в Англию, но даже на него большого спроса нет.

- Не исключено, на исполкоме будет вскользь затронут вопрос увеличения количества матчей в чемпионате России. Не так давно клубы РПЛ почти единогласно проголосовали за расширение лиги до 18 команд. Однако РФС такую инициативу вроде бы не одобряет.

- Тут я полностью на стороне РФС. Клубов сильных и так не хватает на премьер-лигу, куда больше-то? «Анжи» еле как сезон доиграл, «Амкар» закрылся… Какое еще расширение, не могу понять? Чтобы болото увеличивать?

- Эта история показывает, что у главы РПЛ Сергея Прядкина с Дюковым нет единого мнения?

- Знаете, на мой взгляд, в РПЛ назрели перемены. Нужно менять руководство, как это произошло в РФС. И премьер-лигу лучше объединить с ФНЛ и ПФЛ. Тогда будет проще сколотить нормальный элитный дивизион.