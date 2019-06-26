Павел Колобков: Лимит на легионеров «8+17» – прогрессивное решение

– Павел Анатольевич, приняли новый лимит на легионеров «8+17»?
– Да, и я считаю это прогрессивным решением. Это повышает конкуренцию. На каждую позицию на поле будут претендовать и российские футболисты. Мы были в постоянном контакте с руководителями РФС при обсуждении. Проголосовали единогласно, значит вопрос был проработан очень хорошо.
– С какого сезона он будет действовать?
– Сейчас предложение поступит в Министерство спорта, мы должны выпустить соответствующий приказ и зарегистрировать его в Министерстве юстиции.
– Получается, с сезона-2020/21?
– Да.
– Какие еще вопросы рассматривались?
– Меняется вся структура проведения соревнований. Появилась молодежная лига, а также U-19, U-17 и U-15. В молодежном турнире будут играть именно молодые ребята. Были вопросы и по работе с болельщиками. Мне нравится подход нового руководства РФС. Все изменения обоснованны.
– Обсуждали возможное расширение премьер-лиги?
– Этот вопрос изучается. Все, конечно, заинтересованы в том, чтобы наши футболисты играли как можно чаще. Игровой практики много у тех команд, кто регулярно выступает в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Остальные играют мало.
– Россия в ближайшие годы будет претендовать на проведение крупных международных турниров?
– РФС подал заявку на проведение чемпионата мира по пляжному футболу. Такие предложения от разных федераций Правительство РФ рассматривает ежеквартально.
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