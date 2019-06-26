Буффон захотел вернуться в «Ювентус». А другие суперкамбэки помните?

Год возвращения: 2019
Возраст: 41
«ПСЖ» ⇒ «Ювентус»
Карьера в этом клубе: 2011-2018 (чемпион Италии – 9, Кубок Италии – 4, Суперкубок Италии – 5)
Титулы после возвращения: ?
Год возвращения: 2014
Возраст: 36
«Галатасарай» ⇒ «Челси»
Карьера в этом клубе: 2004-2012 (чемпион Англии – 3, Кубок Англии – 4, Кубок лиги – 1, Суперкубок Англии – 2, Лига чемпионов – 1)
Титулы после возвращения: 2 (чемпион Англии – 1, Кубок лиги – 1)
Год возвращения: 2015
Возраст: 31
«Ювентус» ⇒ «Бока Хуниорс»
Карьера в этом клубе: 2001-2004 (чемпион Аргентины – 1, Кубок Либертадорес – 1, Южноамериканский кубок – 1, Интерконтинентальный кубок – 1)
Титулы после возвращения: 5 (чемпион Аргентины – 3, Кубок Аргентины – 1, Суперкубок Аргентины – 1)
Год возвращения: 2012
Возраст: 31
«Арсенал» ⇒ «Зенит»
Карьера в этом клубе: 1999-2009 (чемпион России – 1, Суперкубок России – 1, Кубок УЕФА – 1, Суперкубок УЕФА – 1)
Титулы после возвращения: 2 (чемпион России – 2)
Год возвращения: 1993
Возраст: 31
«Милан» ⇒ «Аякс»
Карьера в этом клубе: 1980-1987 (чемпион Голландии – 3, Кубок Голландии – 3, Кубок кубков – 1)
Титулы после возвращения: 5 (Лига чемпионов – 1, чемпион Голландии – 2, Суперкубок Голландии – 2)
Год возвращения: 1992
Возраст: 31
«Интер» ⇒ «Бавария»
Карьера в этом клубе: 1984-1988 (чемпион Германии – 3, Кубок Германии – 1, Суперкубок Германии – 1)
Титулы после возвращения: 10 (чемпион Германии – 4, Кубок Германии – 2, Кубок лиги – 3, Кубок УЕФА – 1)
Год возвращения: 1981
Возраст: 34
«Леванте» ⇒ «Аякс»
Карьера в этом клубе: 1964-1973 (чемпион Голландии – 6, Кубок Голландии – 4, Кубок чемпионов – 3, Интерконтинентальный кубок – 1)
Титулы после возвращения: 3 (чемпион Голландии – 2, Кубок Голландии – 1)