Андрей Червиченко: 30 процентов легионеров покупаются, чтобы разворовать бюджет Бывший президент «Спартака» прокомментировал принятый на исполкоме РФС новый лимит на легионеров.

«7+18» БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ»

– «8+17» – прогрессивный формат лимита, как его уже называют?

– Я всегда за то, чтобы россиян было больше. Сейчас их должно быть 5 на поле, но при новом лимите, как ни странно, ситуация может для наших ребят и улучшиться. Ведь что такое восемь легионеров в заявке? Не больше четырех-пяти в игре. Двое могут быть травмированы, кто-то не в форме, кто-то в игру не вписался… Так что этот формат мне нравится.

Вот только наблюдая за трансферной политикой наших клубов, я не могу взять в толк – они вообще в курсе, что происходит? Вроде как давно говорили, что схема «8+17» вступит в силу с 2020 года. Так зачем же мы продолжаем накупать иностранцев и подписывать с ними длинные контракты?! Как потом будем отсекать «лишних»?

Вот, «Спартак» уже подписал Эсекиэля Понсе из «Ромы». И я слышал, клуб хочет взять еще пару-тройку легионеров. Но куда? Из них уже целая рота выстроилась. Потом придется рассовывать по арендам.

– При новом лимите конкуренция среди российских игроков вырастет?

– Да не в конкуренции дело! Иностранцев очень часто берут на таких условиях, что он в любом случае играет. Или чтобы денег украсть. Думаю, процентов 30 легионеров покупают именно с этой целью – разворовать клубный бюджет. И эти люди занимают на поле места наших ребят. Надо же их покупку как-то «отрабатывать»…

Была бы моя воля, я бы принял лимит «7+18» или даже «6+19». Пусть россияне больше играют, больше зарабатывают. По крайней мере, их деньги остаются в стране. А иностранец – что? Приехал, срубил деньжат и слинял обратно, зачастую наплевав на команду.

«ПРЯДКИН – КАК АНАСТАС МИКОЯН»

– «Спартак», как вы сказали, укрепляется иностранцами. При этом Денис Глушаков не может найти работу. Без клуба сейчас находится защитник сборной России Федор Кудряшов…

– Тут проблема личных запросов. Там, где Глушаков, спокойно не будет. А за сто тысяч он бегать не собирается… Но я уверен, Денис команду найдет легко. Просто ему предложат не такой большой контракт, как в «Спартаке». Лучше получать полмиллиона, чем вообще ничего. Ближе к началу чемпионата он обязательно с кем-нибудь договорится.

– На исполкоме мог обсуждаться вопрос о расширении премьер-лиги, но в итоговую повестку его не включили. Вы по-прежнему сторонник увеличения числа команд с 16 до 18?

– Я думаю, надо пробовать. Даже 20. В виде эксперимента. Ну, не пойдет – через пару сезонов откажемся, опять сократим. Не вижу здесь проблемы. Метод проб и ошибок – самый действенный.

– РПЛ была почти единогласно за расширение. Но, видимо, РФС эта идея не понравилась. Выходит, между Сергеем Прядкиным и Александром Дюковым нет нормального контакта?

– Да почему же? Сергей – очень интеллигентный человек. Он как Микоян. Помните? «Анастас Иванович, возьмите зонтик. – Да нет, я лучше между струйками пробегу».

Так и здесь. Не поверю, что Прядкин не сможет найти общего языка с президентом РФС. Думаю, просто вопрос о расширении – сырой. Вот его и не стали выносить на исполком. Кулуарная жизнь вообще разнообразная, насыщенная. Мы всего не знаем.