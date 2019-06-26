«Хотите добить наш футбол?» Жесткий спор в чате редакции на тему лимита

Игорь Зетилов: Исполком РФС утвердил лимит на легионеров по системе 8+17, начиная с сезона-2020/21. Официальная информация.

Виталий Славин: 17 легов????? Зачем они вообще нужны???

Игорь Зетилов: Восемь! Соберись, Виталий!

Виталий Славин: Спс. Успокоил))) То есть трое русских всё-таки на изумрудный прямоугольник выйдут. Ура!

Артем Зибрак: Отличное решение!

Виталий Славин: Отличное решение – ноль легов. Как при СССР.

Артем Зибрак: В твиттере, кстати, многие называют это решение ужесточением и утверждают, что теперь цены на россиян вырастут еще сильнее. Сам не согласен, но, может, вам эта мысль пригодится.

Алексей Андронов: Правильно называют. Глупое решение. Никто не видит ничего далее своего носа. У нас НЕТ столько игроков-россиян.

Виталий Славин: Так их никогда и не будет, если им не дают играть левые леги! Баскетбольный ЦСКА навсегда убили. Теперь хотите наш корявый футбол добить окончательно? Я болел в детстве за ЦСКА Белова и Жармухамедова, Андреева и Ерёмина, Едешко и Тараканова. А зачем мне нынешний ЦСКА, когда он берет Евролигу с двумя русскими очками?

Алексей Андронов: Простой вопрос - шашечки или ехать? В «Монреаль Канадиенс» когда-то тоже только канадцы играли.

Виталий Славин: Лично мне - только шашечки. Мне даром не нужны победы чужих. Лучше тогда НБА смотреть. А по поводу Монреаля, так бобров в НХЛ по-прежнему больше всех. И между прочим у них в молодежных лигах не просто жесточайший лимит на легов, но ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ еврокиперов!

Алексей Андронов: В молодежных - да. Это логично. Во взрослых это просто глупо. В НБА процент иностранцев ниже, чем в НХЛ. Тогда лучше смотреть НФЛ - там их 10 на всю лигу :)

Виталий Славин: И что, что ниже??? К чему это - вообще не понял. А чем наш ущербный футбол отличается от молодежных лиг??? Я понимаю у нас играли бы Месси и Роналду, Неймар и Пеле с Марадоной! Это да. «Битлов» все любят. Но мне даром не нужны левые леги, которые перекрывают кислород нашим корявым футболистам. Но они свои. Кто-то из них может когда-то научится играть. Но он НИКОГДА не научится если будет сидеть на скамейке. Пример - баскетбольный ЦСКА.

Алексей Андронов: Курбанов научился как раз, так что это плохой пример. Левые легионеры никому не нужны. Но кому не нравился Вагнер Лав?

Виталий Славин: Против таких как Вагнер ничего не имею против. Равно как Карвальо и бегунка защитника натурализованного. Но таких единицы!!! Вот, а чем сермяга!!! Лимит три лега оптимально было бы.

Виталий Славин: Один Курбанов значит всё-таки научился!!!! Ха-ха-ха-ха. Прекрасное достижение!!!! Это он два русских очка в финале Евролиги добыл? Ура!!! Мои аплодисменты!!!

Алексей Андронов: Он добыл гораздо больше и был одним из ключевых факторов победы, особенно в защите.

Виталий Славин: Это я понял? Кто ещё???

Алексей Андронов: Надо не ограничения вводить, а своих игроков растить. Как это делает Галицкий. И тогда вопрос лимита отомрет сам собой. Кстати, подготовка хоккеистов в Канаде - отличный тому пример

Виталий Славин: Ха-ха-ха. Как их растить если наш молодой изначально уступает взрослому легу. Он никогда не выиграет у него конкуренцию априори. Это же очевидно!

Алексей Андронов: А когда олухов заваливают миллионами только потому, что они через раз попадают по мячу, и имеют русский паспорт - получается Кокорин.

Виталий Славин: Так я о том и говорю. Наш футболу надо делать как в молодежных лигах Канады, где жесточайшие квоты на легов.

Алексей Андронов: Посмотри на ЦСКА и Краснодар. Сколько там наших молодых играет? Там работает конвейер по подготовке своих.

Виталий Славин: Ха-ха-ха. Какой же это конвейер, который запретил еврокиперов! С другой стороны, даже этот конвейер не может обойтись без ограничений. Как же нам своих футболеров готовить, если они изначально лузеры? Я сто раз писал, что госденьги из футбола и хоккея надо убрать. Иначе это воровство на левых легах и на кривоногих аборигенах никогда не закончится! Это тоже ведь очевидно!

Виталий Славин: Введите потолок зарплат, кто мешает???

Алексей Андронов: КХЛ уже вводила ;)

Виталий Славин: И что? СКА уже разогнал подкоманды.

Алексей Андронов: Теперь его место занял ЦСКА ;)

Виталий Славин: Я вообще-то про потолок зарплат, как в НХЛ.

Алексей Андронов: Это невозможно в России. Ни в каком виде спорта.

Виталий Славин: А почему у швейцарцев это не утопия? У них ВСЕГДА был лимит на легов!!! При этом они приглашают мировых звёзд типа Быкова и Хомутова, а не подазборных бродяг с инопаспортом.

Алексей Андронов: Баскетбольный Цска тоже ;) Я про потолок говорю утопия. В хоккее нет еврокубков, поэтому каждая лига устанавливает свои правила. А здесь мы с лимитом, но играем с сборными мира.

Виталий Славин: Если наш футбол коммерческий проект, то какого хрена он сосет деньги из госмонополий и бюджета?

Алексей Андронов: Согласен, это давно пора прекратить. И не только в футболе.

Виталий Славин: Ещё раз, я про потолок зарплат как в НХЛ. Эту КХЛ я сто раз говорил давно пора разогнать!!?

Алексей Андронов: Это утопия. Как и НБА с НФЛ. У нас другой мир.

Виталий Славин: Вот и хорошо. В этом первопричина всех этих зарплат идиотских и лимитов.

Алексей Андронов: Совершенно верно! Но это тема другого разговора.

Виталий Славин: Да нет, именного этого. Если бы наш роснедофут был полностью частной лавкой, как в Англии, никто бы не имел ему права что-то указывать. Типа сколько должно быть легов. А пока он сосет госбюджет, придется подчиняться минспорта.

Алексей Андронов: Правильно.

Виталий Славин: Ну и чего тут спорить)))) Я же и говорю, все очевидно!!!

Алексей Безъязычный: Где баскетболбный ЦСКА погиб? Виталий, ну невозможно уже. Ты в СССР болел за ЦСКА не в Евролиге, где команда регулярно проигрывала, а в чемпионате СССР, где было несколько команд уровня Евролиги. Вот и вся разница, сейчас Лига ВТБ, конечно, слабее. При этом ЦСКА все равно всех побеждал в чемпионате СССР, за исключением периода, когда попер Жальгирис.

Виталий Славин: Ха-ха-ха. Не надо!!! Помню шапку на первой полосе Совспорта когда ЦСКА в финале Лиги чемпионов обыграл Милан!!! По-моему со счётом 68-65 или 68-66. Влад Домрачев поправит.

Алексей Безъязычный: Последний раз советский ЦСКА играл в финале Евролиги в 1973 году. И я сомневаюсь, что этот матч вообще в стране показывали.

Виталий Славин: Конечно не показывали. Я это просто помню.

Алексей Безъязычный: Тогда даже Гомельский на финалы не ездил (был невыездной). И вообще еврокубки баскетбольные мало кого интересовали. Сергей Белов был играющим тренером в гостевых матчах.

Виталий Славин: Но я был счастлив той победе ЦСКА, а сейчас мне этот дурдом даром не нужен. Как и большинству болельщиков. ЦСКА не может набрать 5000 болел в свой зальчик, а когда бодались с Жальгирисом в Лужниках, люди ночью в очередях стояли!

Виталий Славин: Спасибо за внимание. Ухожу.

Алексей Андронов: ЦСКА Регулярно 8-10 тыщ собирает, что за чушь?

Виталий Славин: На матчах ВТБ-лиги?

Алексей Андронов: Нет, на Евролиге. ВТБ никому не интересна, и там зал 3500 по-моему.

Виталий Славин: Так о том и речь!

Алексей Андронов: Речь о том, что главный турнир - Евролига. Где такие же сборные мира. И где ЦСКА очень успешен.

Виталий Славин: Это все распрекрасно! Но почему этот феноменальный ЦСКА никому не нужен в своем чемпионате?

Виталий Славин: На «Барселону» и Месси дома всегда полный стадион, что ЛЧ, что национальный чемпионат. Вот я о чем!

Алексей Андронов: Странно сравнивать футбол и баскетбол

Виталий Славин: Дело в принципе

Алексей Безъязычный: Проблема нашего баскетбола - в том, что у ЦСКА бюджет всегда в несколько раз больше, чем у любого из конкурентов. Было бы несколько клубов уровня ЦСКА, получился бы офигенный чемпионат и с россиянами (которых не так и мало), и с легионерами.

Виталий Славин: Леш, так именно это я и пытаюсь до вас довести битые пару часов))))

Алексей Безъязычный: Выиграть Евролигу только россиянами НЕВОЗМОЖНО. Это было доказано и в СССР, где великий ЦСКА все равно проигрывал итальянцам, испанцам, израильтянам с легионерами. Ну и южкам, которые тогда не делились на сербов, хорватов и македонцев. Кстати, где сейчас великие югославские клубы? правильно, там.

Виталий Славин: А я разве это отрицаю? Но лично для меня - повторяю - лично для меня ЦСКА с одним русским неприемлем. По сути этот ЦСКА так же убил свой чемпионат, как тихоновский ЦСКА хоккейный чемпионат в 80-х годах. Вот в чем сермяга. Убили интересе к национальному чемпионату, убили интерес к хоккею. Даже на первый приезд клубов НХЛ в СССР не смогли собрать полные Лужники. Вот я о чем!!!!

Алексей Безъязычный: Да почему ЦСКА-то убил? Если бы у других клубов, где русских больше, были бы нормальные легионеры, они бы этот ЦСКА победили. Что ЦСКА может сделать? Отказаться от бюджета? Или профинансировать конкурентов? Они собирают состав, чтобы выигрывать Евролигу. Один русский у них был отнюдь не всегда. Да и щас он не один на самом деле. То, что Вороцевич сдулся - это проблема Воронцевича. Боломбой - русский и должен прогрессировать. Условный Кулагин мог бы сейчас играть в ЦСКА, а не за Краснодар. Но играет там, и в этом нет ничего плохого...

Алексей Безъязычный: И, кстати, я пропустил начало разговора. Виталий, к чему тут футбольный лимит? Сейчас-то легионеров станет меньше, радоваться надо. При старой формуле в каждой команде было по 10-12 человек иностранцев. Сейчас станет по 8. Русским в лююом случае лучше. Только где взять столько русских? Вот это вопрос.

Алексей Андронов: Не в каждой. У ЦСКА нет 8. Больше 8 - только в половине клубов. В Зените 14

Алексей Безъязычный: Ну не в каждой. Но в любом случае число легионеров в РПЛ сократится существенно.

Виталий Славин: Ура. Наконец-то «Зенит» почистят!

Алексей Безъязычный: И вообще, новый лимит лучше хотя бы потому, что не надо считать людей на поле. Большего маразма придумать невозможно.