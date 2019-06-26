Лимит-2020/21: кому проблема, а кому семечки Разбираемся, по каким клубам премьер-лиги новый лимит ударил бы больнее всего, если бы выступил в силу уже с ближайшего сезона.

После судьбоносного решения исполкома РФС о схеме «8+17» многие в премьер-лиге будут вынуждены избавляться от лишней иностранной рабочей силы. И это не вопрос отдаленного будущего. Да, новый лимит вступает в силу только со следующего сезона. Но контракты-то с легионерами подписывались заранее, нередко – на несколько лет.

ПЕРЕБОР ЛЕГИОНЕРОВ

«ЗЕНИТ»

14 иностранцев на данный момент: Азмун, Барриос, Джорджевич, Дриусси, Иванович, Краневиттер, Мак, Маммана, Маркизио, Мевля, Нобоа, Ракицкий, Ригони, Эрнани

У чемпионов России очень серьезный перебор иностранцев в заявке. И лишь у троих – Кристиана Нобоа, Роберта Мака и Клаудио Маркизио – контракты заканчиваются летом 2020 года, то есть, накануне введения нового лимита. 11 человек невозможно втиснуть в рамки квоты из восьми позиций, а еще учтем, что летом состав «Зенита» обязательно будет укрепляться под Лигу чемпионов. Следовательно, еще три-пять качественных «варягов» вольются в состав. В этом случае менеджерам клуба предстоит проделать огромную работу, чтобы продать или отдать в аренду иностранцев, не имеющих постоянного места в составе. А таких людей может набраться от шести до восьми. Задачка для Александра Медведева…

«РОСТОВ»

14 легионеров: Бобен, Вилюш, Гацкан, Еременко, Зайнутдинов, Кьяртанссон, Норманн, Попов, Салетрос, Сигурдарсон, Р. Сигурдссон, Хаджикадунич, Шомуродов, Эзатолахи

В последнее время «Ростов» оптимизировал состав массовой отправкой легионеров в аренду, но это лишь откладывает решение проблемы. А она выглядит по-настоящему серьезной. Будущим летом закончатся контракты лишь у пяти иностранцев – Матии Бобена, Мацея Вилюша, Бахтиера Зайнутдинова, Рагнара Сигурдссона и Саида Эзатолахи. Значит, требуются более радикальные меры для соответствия новому формату.

«ЛОКОМОТИВ»

11 легионеров: Идову, Кварацхелия, Кверквелия, Крыховяк, Мурило, Рыбус, Фарфан, Фернандеш, Хеведес, Чорлука, Эдер

Вице-чемпионам страны тоже предстоит поломать голову, как уложиться в лимит. Нынешним летом они распрощались лишь с Тарасом Михаликом да Виталием Денисовым, возвращать же юного таланта Хвичу Кварацхелию из аренды в его родную Грузию, даже с учетом особенностей политической ситуации, «Локо» явно не намерен. При этом продлен контракт с Гжегожем Крыховяком и подписано соглашение с бразильцем Мурило. Даже если не удастся договориться о продлении отношений с Ману Фернандешем, все равно получается избыток зарубежной силы. Через год истекут сроки соглашений с Мацеем Рыбусом, Джефферсоном Фарфаном, Ведраном Чорлукой и Эдером, но их места наверняка займут не менее качественные футболисты из-за бугра. Значит, еще три-четыре кандидата «на выход» точно должны появиться.

«КРАСНОДАР»

11 легионеров: Вандерсон Масиэл, Вильена, Иван, Идрисси, Кайо, Классон, Намли, Олссон, Рамирес, Спайич, Фьолусон

«Быкам» сейчас простительно значительное превышение нового лимита: не каждый год дебютируешь в Лиге чемпионов! Поэтому уместна и «голландская колония» в Краснодаре, и использование на всю катушку исчезающих через год послаблений. На данный момент главное для Мурада Мусаева – вписать новичков в состав и наладить стабильную игру на два (а лучше – три) фронта. С «излишками производства» можно будет разобраться следующим летом.

«СПАРТАК»

10 легионеров: Адриано, Айртон, Ананидзе, Жиго, Зе Луиш, Мельгарехо, Э. Понсе, Роша, Фернандо, Ханни

Красно-белые давно пригрозили своим легионерам серьезной чисткой рядов. Правда, пока реально под нее никто не угодил – разве что Сальваторе Боккетти. Остальным предстоит вести ожесточенную борьбу за место в составе. Ведь одним иностранным новобранцем – Эсекиэлем Понсе – пополнение «Спартака» нынешним летом явно не ограничится. Значит, два-три-четыре легионера реально под дамокловым мечом «увольнения». Включая находящегося в аренде в родной Бразилии Педро Рошу.

«УФА»

10 легионеров: Бизяк, Ванек, Вомбергар, Игбун, Йокич, Карп, Неделчару, Пауревич, Табидзе, Тиль

Уфимцам сейчас приходится расхлебывать последствия своего не самого удачного дебюта в еврокубках в минувшем сезоне. Тогда по ходу отборочных раундов Лиги Европы команда усилилась несколькими легионерами (Ловро Бизяк, Андрес Вомбергар, Оливье Тиль), однако в групповой этап не пробилась, а затем и вовсе боролась за выживание в РПЛ. Теперь нужно бороться с раздутыми штатами иностранцев. Пока покинул «Уфу» лишь Веролюб Салатич, есть интерес со стороны «Ромы» к Йонуцу Неделчару. На данный момент клуб в новый лимит не укладывается, но через год проблема может отпасть сама собой – когда закончатся контракты у Онджея Ванека, Сильвестра Игбуна, Кэтэлина Карпа, Ивана Пауревича и Джемала Табидзе.

«АХМАТ»

9 легионеров: Вилькер, Бериша, Мбенг, Михаляк, Нижич, А. Понсе, Раванелли, Роши, Исмаэл

Грозненцы уже этим летом значительно облегчили себе задачу «вписывания» в реформированный лимит. Не были продлены контракты с Бекимом Балаем и Миладом Мохаммади, Родолфо завершил карьеру. Осталось освободить пару вакансий для потенциальных новичков из-за рубежа – и вопрос будет решен.

«УРАЛ»

9 легионеров: Араторе, Ароян, Аугустыняк, Бикфалви, Бумаль, Димитров, Кулаков, Страндберг, Эль-Кабир

Даже подписав полузащитника Рафала Аугустыняка из польской «Медзи», уральцы могут не беспокоиться: серьезного превышения лимита у них не предвидится. Ведь у нескольких иностранцев контракты истекают уже нынешним летом, а значит, есть возможность рассматривать различные варианты усиления состава.

«ТАМБОВ»

9 легионеров: Бенито, Галиулин, Дедечко, Секу Думбия, Кашчелан, Конате, Муниру, Мухаммед, Чуперка

Для дебютанта премьер-лиги главное – закрепиться в элите, поэтому небольшие превышения еще не вступившего в силу лимита не смертельны. Куда важнее не промахнуться в плане качества приглашаемых легионеров.

ТЮТЕЛЬКА В ТЮТЕЛЬКУ

ЦСКА

8 легионеров: Бекао, Бийол, Бистрович, Влашич, Н’Диайе, Нисимура, А. Сигурдссон, Х. Магнуссон

У армейцев, как всегда, все рассчитано с математической точностью. Уход Абеля Эрнандеса привел число легионеров к требуемой восьмерке. Правда, уже фактически на мази подписание хорватского защитника Звонимира Шарлии, но, во-первых, новый лимит пока еще не грянул, во-вторых, еще не факт, что ЦСКА удастся удержать Родриго Бекао, которого желают видеть в серии А.

НЕДОБОР

«АРСЕНАЛ»

7 легионеров: Александров, Альварес, Григалава, Кангва, Коне, Костадинов, Ожегович

«ДИНАМО»

7 легионеров: Кардозу, Ордец, Соу, Тетте, Черных, Шиманьски, Шунич

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

6 легионеров: Антон, Мияйлович, Рабиу, Рохель, Самарджич, Шейдаев

«ОРЕНБУРГ»

6 легионеров: Алвеш, Афонин, Бегич, Деспотович, Мишкич, Попович

«СОЧИ»

4 легионера: Альфред, Бахтияров, Лагатор, Миладинович

«РУБИН»

4 легионера: Данченко, В. Денисов, Уремович, Шекари