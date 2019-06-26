Лимит-2020/21: кому проблема, а кому семечки - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 июня 2019 20:00ФутболМощенко Захар

Лимит-2020/21: кому проблема, а кому семечки

Разбираемся, по каким клубам премьер-лиги новый лимит ударил бы больнее всего, если бы выступил в силу уже с ближайшего сезона.

После судьбоносного решения исполкома РФС о схеме «8+17» многие в премьер-лиге будут вынуждены избавляться от лишней иностранной рабочей силы. И это не вопрос отдаленного будущего. Да, новый лимит вступает в силу только со следующего сезона. Но контракты-то с легионерами подписывались заранее, нередко – на несколько лет.

ПЕРЕБОР ЛЕГИОНЕРОВ

217

«ЗЕНИТ»

14 иностранцев на данный момент: Азмун, Барриос, Джорджевич, Дриусси, Иванович, Краневиттер, Мак, Маммана, Маркизио, Мевля, Нобоа, Ракицкий, Ригони, Эрнани

У чемпионов России очень серьезный перебор иностранцев в заявке. И лишь у троих – Кристиана Нобоа, Роберта Мака и Клаудио Маркизио – контракты заканчиваются летом 2020 года, то есть, накануне введения нового лимита. 11 человек невозможно втиснуть в рамки квоты из восьми позиций, а еще учтем, что летом состав «Зенита» обязательно будет укрепляться под Лигу чемпионов. Следовательно, еще три-пять качественных «варягов» вольются в состав. В этом случае менеджерам клуба предстоит проделать огромную работу, чтобы продать или отдать в аренду иностранцев, не имеющих постоянного места в составе. А таких людей может набраться от шести до восьми. Задачка для Александра Медведева

«РОСТОВ»

14 легионеров: Бобен, Вилюш, Гацкан, Еременко, Зайнутдинов, Кьяртанссон, Норманн, Попов, Салетрос, Сигурдарсон, Р. Сигурдссон, Хаджикадунич, Шомуродов, Эзатолахи

В последнее время «Ростов» оптимизировал состав массовой отправкой легионеров в аренду, но это лишь откладывает решение проблемы. А она выглядит по-настоящему серьезной. Будущим летом закончатся контракты лишь у пяти иностранцев – Матии Бобена, Мацея Вилюша, Бахтиера Зайнутдинова, Рагнара Сигурдссона и Саида Эзатолахи. Значит, требуются более радикальные меры для соответствия новому формату.

«ЛОКОМОТИВ»

11 легионеров: Идову, Кварацхелия, Кверквелия, Крыховяк, Мурило, Рыбус, Фарфан, Фернандеш, Хеведес, Чорлука, Эдер

Вице-чемпионам страны тоже предстоит поломать голову, как уложиться в лимит. Нынешним летом они распрощались лишь с Тарасом Михаликом да Виталием Денисовым, возвращать же юного таланта Хвичу Кварацхелию из аренды в его родную Грузию, даже с учетом особенностей политической ситуации, «Локо» явно не намерен. При этом продлен контракт с Гжегожем Крыховяком и подписано соглашение с бразильцем Мурило. Даже если не удастся договориться о продлении отношений с Ману Фернандешем, все равно получается избыток зарубежной силы. Через год истекут сроки соглашений с Мацеем Рыбусом, Джефферсоном Фарфаном, Ведраном Чорлукой и Эдером, но их места наверняка займут не менее качественные футболисты из-за бугра. Значит, еще три-четыре кандидата «на выход» точно должны появиться.

«КРАСНОДАР»

11 легионеров: Вандерсон Масиэл, Вильена, Иван, Идрисси, Кайо, Классон, Намли, Олссон, Рамирес, Спайич, Фьолусон

«Быкам» сейчас простительно значительное превышение нового лимита: не каждый год дебютируешь в Лиге чемпионов! Поэтому уместна и «голландская колония» в Краснодаре, и использование на всю катушку исчезающих через год послаблений. На данный момент главное для Мурада Мусаева – вписать новичков в состав и наладить стабильную игру на два (а лучше – три) фронта. С «излишками производства» можно будет разобраться следующим летом.

«СПАРТАК»

10 легионеров: Адриано, Айртон, Ананидзе, Жиго, Зе Луиш, Мельгарехо, Э. Понсе, Роша, Фернандо, Ханни

Красно-белые давно пригрозили своим легионерам серьезной чисткой рядов. Правда, пока реально под нее никто не угодил – разве что Сальваторе Боккетти. Остальным предстоит вести ожесточенную борьбу за место в составе. Ведь одним иностранным новобранцем – Эсекиэлем Понсе – пополнение «Спартака» нынешним летом явно не ограничится. Значит, два-три-четыре легионера реально под дамокловым мечом «увольнения». Включая находящегося в аренде в родной Бразилии Педро Рошу.

«УФА»

10 легионеров: Бизяк, Ванек, Вомбергар, Игбун, Йокич, Карп, Неделчару, Пауревич, Табидзе, Тиль

Уфимцам сейчас приходится расхлебывать последствия своего не самого удачного дебюта в еврокубках в минувшем сезоне. Тогда по ходу отборочных раундов Лиги Европы команда усилилась несколькими легионерами (Ловро Бизяк, Андрес Вомбергар, Оливье Тиль), однако в групповой этап не пробилась, а затем и вовсе боролась за выживание в РПЛ. Теперь нужно бороться с раздутыми штатами иностранцев. Пока покинул «Уфу» лишь Веролюб Салатич, есть интерес со стороны «Ромы» к Йонуцу Неделчару. На данный момент клуб в новый лимит не укладывается, но через год проблема может отпасть сама собой – когда закончатся контракты у Онджея Ванека, Сильвестра Игбуна, Кэтэлина Карпа, Ивана Пауревича и Джемала Табидзе.

«АХМАТ»

9 легионеров: Вилькер, Бериша, Мбенг, Михаляк, Нижич, А. Понсе, Раванелли, Роши, Исмаэл

Грозненцы уже этим летом значительно облегчили себе задачу «вписывания» в реформированный лимит. Не были продлены контракты с Бекимом Балаем и Миладом Мохаммади, Родолфо завершил карьеру. Осталось освободить пару вакансий для потенциальных новичков из-за рубежа – и вопрос будет решен.

«УРАЛ»

9 легионеров: Араторе, Ароян, Аугустыняк, Бикфалви, Бумаль, Димитров, Кулаков, Страндберг, Эль-Кабир

Даже подписав полузащитника Рафала Аугустыняка из польской «Медзи», уральцы могут не беспокоиться: серьезного превышения лимита у них не предвидится. Ведь у нескольких иностранцев контракты истекают уже нынешним летом, а значит, есть возможность рассматривать различные варианты усиления состава.

«ТАМБОВ»

9 легионеров: Бенито, Галиулин, Дедечко, Секу Думбия, Кашчелан, Конате, Муниру, Мухаммед, Чуперка

Для дебютанта премьер-лиги главное – закрепиться в элите, поэтому небольшие превышения еще не вступившего в силу лимита не смертельны. Куда важнее не промахнуться в плане качества приглашаемых легионеров.

ТЮТЕЛЬКА В ТЮТЕЛЬКУ

13

ЦСКА

8 легионеров: Бекао, Бийол, Бистрович, Влашич, Н’Диайе, Нисимура, А. Сигурдссон, Х. Магнуссон

У армейцев, как всегда, все рассчитано с математической точностью. Уход Абеля Эрнандеса привел число легионеров к требуемой восьмерке. Правда, уже фактически на мази подписание хорватского защитника Звонимира Шарлии, но, во-первых, новый лимит пока еще не грянул, во-вторых, еще не факт, что ЦСКА удастся удержать Родриго Бекао, которого желают видеть в серии А.

НЕДОБОР

U3jahDsCk7c

«АРСЕНАЛ»

7 легионеров: Александров, Альварес, Григалава, Кангва, Коне, Костадинов, Ожегович

«ДИНАМО»

7 легионеров: Кардозу, Ордец, Соу, Тетте, Черных, Шиманьски, Шунич

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

6 легионеров: Антон, Мияйлович, Рабиу, Рохель, Самарджич, Шейдаев

«ОРЕНБУРГ»

6 легионеров: Алвеш, Афонин, Бегич, Деспотович, Мишкич, Попович

«СОЧИ»

4 легионера: Альфред, Бахтияров, Лагатор, Миладинович

«РУБИН»

4 легионера: Данченко, В. Денисов, Уремович, Шекари

16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
26/06 19:00Футбол
«Ростов» – «Спартак» – 2:0. ОнлайнТекстовая трансляция контрольного матча.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
26/06 16:30Футбол
Дзюба – лучший, лимит – «8+17». Что решили на Исполкоме РФСВ Доме футбола завершилось заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза, в работе которого принимал участие Министр спорта РФ Павел Колобков.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
26/06 09:00Футбол
Валерий Чухрий: Надо не лимит менять, а все руководство РПЛБывший глава московского офиса ФИФА поделился ожиданиями от сегодняшнего заседания исполкома РФС.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
19/06 18:30Теннис
Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4.
24/06 17:00Хоккей
Рано говорить о перспективах Подколзина в НХЛ. Пусть проявит себя в СКАРоссиянину многое придется доказать в КХЛ.
25/06 18:30Хоккей
Хватит хоккею кормить циничных барыг из МОК! Жесткая колонка СлавинаНаш обозреватель реагирует на заявление комиссара НХЛ Гари Беттмэна и считает, что обновленный Кубок мира вполне способен заменить Олимпийские игры.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
23/06 20:00Теннис
Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
25/06 10:00Хоккей
Рекордное с 2003 года число россиян на драфте – эхо триумфа сборной в Квебеке!Хоккейный круговорот в России: выигрывает сборная, больше мальчишек идут в хоккей. Больше выбор у детских тренеров, больше талантов для НХЛ и сборной.
20/06 20:10Теннис
Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
26/06 09:15Футбол
Карпин против «Спартака»: наши топ-клубы начинают супертурнирСегодня в австрийском Пеллау стартует представительный турнир с участием «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова». Рассказываем о главных интригах.
14/06 14:33Бокс
Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.
Новости
20:30 Хоккей СКА в следующем сезоне будет играть на площадке канадского формата
20:23 Футбол «Чертаново» разгромил «Шеффилд», забив семь безответных мячей
20:09 Футбол Виейра вошел в список кандидатов на пост главного тренера «Ньюкасла»
20:00 Футбол Нигерия обыграла сборную Гвинеи и гарантировала себе выход в 1/8 финала КАН
19:56 Футбол Глава пресс-службы «Анжи»: Нам дали лицензию на участие в ПФЛ
19:53 Футбол Агент Романьоли рассказал, как состоялся трансфер итальянца в «Спартак»
19:53 Футбол «Ростов» – «Спартак». Видео голов
19:47 Футбол Марко Трабукки: О Романьоли никогда раньше не слышал
19:42 Футбол Владимир Быстров: Отменять лимит в нашей стране – бессмысленно
19:38 Хоккей Владислав Третьяк: Изменение разметки направлено на повышение зрелищности
19:30 Футбол Кроос заявил, что никогда не примет предложения от китайских, американских и катарских клубов
19:26 Футбол Олег Кононов: Понсе выйдет во втором тайме матча с «Ростовом»
19:01 Пляжный футбол Сборная России проиграла Италии и лишилась шансов на выход в полуфинал Европейских игр
18:49 Футбол «Порту» заинтересовался японским полузащитником Накадзимой
18:34 Теннис Александрова пробилась в четвертьфинал турнира в Истбурне
18:30 Футбол Ещенко выйдет на матч с «Ростовом» в качестве капитана «Спартака»
18:29 Футбол Защитник ЦСКА Щенников был прооперирован в Германии
18:25 Футбол Кавани подтвердил свое желание остаться в «ПСЖ»
18:21 Футбол Эсекьель Понсе: От сравнений с Месси не убежать
18:11 Футбол Комбаров и Тимофеев тренируются с «Крыльями Советов»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика