Анатолий Байдачный: Проще было СССР не разрушить, чем заманить белорусов в РПЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 июня 2019 07:47ФутболАртамонов Антон

Анатолий Байдачный: Проще было СССР не разрушить, чем заманить белорусов в РПЛ

Известный в прошлом советский нападающий, серебряный призер Евро-1972, бывший главный тренер минского «Динамо» и шести российских клубов назвал невозможным даже в будущем участие в РПЛ представителей Белоруссии.

Безымянный

«ГИНЕР ЗАВОДИТ ТАКИЕ РАЗГОВОРЫ, ЧТОБЫ ОТВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ»

– Президент ЦСКА Евгений Гинер после Исполкома РФС озвучил идею приглашения в нашу премьер-лигу ряда клубов с постсоветского пространства. В том числе речь шла и об участнике из Белоруссии.
– Нереально.

– Так категорично?
– Все команды играют в своих лигах, попадают в еврокубки, зарабатывают. В России такой возможности лишаться. Да, можно что-то придумать и согласовать с УЕФА, как в той же Англии, но не думаю, что кто-то согласится. Вы же помните, в свое время Валера Газзаев занимался созданием единой лиги? Ну, вот сами видели: проще было Советский Союз не разрушать, чем такой чемпионат собрать.

– И все-таки трудности при создании такой лиги не выглядят не решаемыми.
– Да не надо ломать голову. Все чемпионаты стран, вышедших из состава СССР, по классу, по организации ниже уровнем, чем российская лига. А большинство команд по уровню организации не дотянут и до ФНЛ.

– Гинер предлагает звать только топовые и состоятельные клубы.
– Ну, вот играет БАТЭ в Лиге чемпионов, зарабатывает на этом, благодаря чему и живет. Без Лиги финансирование клуба сведется к нулю. Белоруссия, все знают, страна небогатая. Своего «Лукойла» нету. И в чем смысл? Если Гинер заводит такие разговоры, то – мое мнение – чтобы отвлечь от каких-то действительно важных проблем.

– Насчет финансирования можно привести пример с хоккейным «Динамо» из Минска, которое выступает в КХЛ.
– Не сравнивайте хоккей с футболом. Разные соревнования, разное отношение. Играют две страны в мире – Россия и Канада, а остальные подыгрывают. Да, есть сильные сборные, но в основном все ждут матчей СССР – Канада. В КХЛ нет переходов между лигами, нет участия в еврокубках, и играют те, у кого есть деньги.

«И ЧТО ГАЗЗАЕВУ ДАЛА ПОДДЕРЖКА ГАЗОВИКОВ?»

1969558mmvr

– Пример с БАТЭ понятен, но Гинер упоминал клуб из Минска. Может, «Динамо» и выгодно было бы вступить и зарабатывать на приезде «Спартака» и ЦСКА?
– Как сейчас играет минское «Динамо», оно точно не потянет такие соревнования. Остались только воспоминания о прошлом. А интерес, конечно, будет, и трибуны будут заполняться на матчах с российскими клубами, как в советское время, но… Просто представьте: вот что мешает Лукашенко отречься от президентства и войти в состав Российской Федерации? А мы говорим примерно о том же самом. По сути, отказаться от национального футбола и играть в российском чемпионате. Это невозможно. Абсурд! Я не понимаю, зачем об этом вообще говорят.

– Даже если условный «Газпром» всем будет делать выплаты больше, чем от Лиги чемпионов, как, кстати, планировалось в упомянутом вами проекте Газзаева?
– И что Валере дала поддержка «Газпрома»? Он разве решил проблемы, о которых мы говорим? Украинские клубы не захотели участвовать, потому что у них самостийность и согласиться – равнозначно потере авторитета. Сегодня ты утратил авторитет в футболе, а завтра в мировой политике. И любой проект такого плана сто процентов выйдет на высокий политический уровень, где и заглохнет. Говорить об этом – просто сотрясать воздух. Кстати, я вот даже не могу для себя сформулировать: а зачем это России?

– Больше интересных матчей – больше доходов.
– Так надо задумывать не о том, как привлекать клубы из бывшего СССР, а о том, как победить «Барселону». Сколько лет подряд чемпион России занимает четвертое место в группе в Лиге чемпионов? Вот о чем надо думать. А не о том, как позвать к себе БАТЭ или еще кого.

24/06 17:00Хоккей
Рано говорить о перспективах Подколзина в НХЛ. Пусть проявит себя в СКАРоссиянину многое придется доказать в КХЛ.
25/06 18:30Хоккей
Хватит хоккею кормить циничных барыг из МОК! Жесткая колонка СлавинаНаш обозреватель реагирует на заявление комиссара НХЛ Гари Беттмэна и считает, что обновленный Кубок мира вполне способен заменить Олимпийские игры.
26/06 19:00Футбол
«Ростов» – «Спартак» – 2:0. Как это было«Советский спорт» провел текстовую трансляцию контрольного матча.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
26/06 14:00Футбол
Павел Колобков: Лимит на легионеров «8+17» – прогрессивное решениеМинистр спорта РФ подвел итоги Исполкома РФС, который прошел сегодня в Москве.
26/06 17:30Футбол
Буффон захотел вернуться в «Ювентус». А другие суперкамбэки помните?Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон решил продолжить карьеру в 41 год и спустя сезон вернется в «Ювентус» – клуб, где стал знаменитым. По этому поводу вспоминаем другие камбэки суперветеранов. 
26/06 16:30Футбол
Дзюба – лучший, лимит – «8+17». Что решили на Исполкоме РФСВ Доме футбола завершилось заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза, в работе которого принимал участие Министр спорта РФ Павел Колобков.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
26/06 21:15Футбол
Карпин снова обыграл «Спартак». Кононову не помог даже ПонсеСтартовый матч предсезонного турнира в Австрии принес победу «Ростову»
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
26/06 06:30Хоккей
Сергей Зубов избран в Зал хоккейной славы: он десятый из нашихДвукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, а ныне главный тренер ХК «Сочи» стал десятым россиянином, включенным в Зал славы в Торонто.
26/06 17:00Футбол
Андрей Червиченко: 30 процентов легионеров покупаются, чтобы разворовать бюджетБывший президент «Спартака» прокомментировал принятый на исполкоме РФС новый лимит на легионеров.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
23/06 16:30Теннис
Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.
25/06 10:00Хоккей
Рекордное с 2003 года число россиян на драфте – эхо триумфа сборной в Квебеке!Хоккейный круговорот в России: выигрывает сборная, больше мальчишек идут в хоккей. Больше выбор у детских тренеров, больше талантов для НХЛ и сборной.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
20/06 20:10Теннис
Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.
25/06 19:30Хоккей
Товарищ Беттмэн, как вам пришло в голову сравнивать Кубок мира с Олимпиадой?На днях комиссар НХЛ Гари Беттмэн заявил, что, по его мнению, Кубок мира вполне может стать заменой Олимпиады на постоянной основе. Наш обозреватель в шоке от такого.
25/06 14:00Хоккей
Наши вратари подминают НХЛ под себя. У Бобровского и Василевского будет подмогаВ ближайшие несколько лет представительство российских вратарей в НХЛ может расшириться.
14/06 14:33Бокс
Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.
23/06 20:00Теннис
Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса.
17/06 20:26Теннис
Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
26/06 22:00Футбол
Александр Дюков: России надо равняться на немцев, а не на исландцевГлава Российского футбольного союза подвел итоги исполкома, на котором был принят новый лимит на легионеров в РПЛ.
25/06 10:15Хоккей
Мина замедленного действия под КХЛ. Что пугает по итогам драфта-2019На ярмарке талантов в Ванкувере клубы НХЛ выбрали 28 российских игроков.
26/06 11:30Хоккей
Зубов в зале славы, Суарес перегрелся, биатлонистов наказали. Главное за суткиРассказываем о последних главных событиях в мире спорта, которые вы могли пропустить, но лучше не надо.
Новости
08:28 Футбол Иско может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»
08:23 Теннис Рафаэль Надаль: Мне уже 33 года, нужно беречь силы
07:46 Футбол Джефферсон Фарфан: Если ты силен психологически, тебя ничто не остановит
07:20 Футбол Видео дня: Руни забил гол ударом со своей половины поля
07:13 Футбол Сын Джорджа Веа будет играть за «Лилль»
06:34 Футбол Сборная США обыграла Панаму на Кубке КОНКАКАФ
06:23 Формула-1 Алонсо может снова стать пилотом «Феррари»
06:19 Баскетбол Марк Газоль продолжит играть за «Торонто»
01:47 Футбол Голкипер «ПСЖ» Ареола может стать частью сделки по трансферу Доннаруммы
01:18 Футбол Гол Салаха помог Египту обыграть сборную ДР Конго
01:11 Футбол «Бенфика» объявила о переходе Фелиша в «Атлетико»
01:01 Футбол «Ювентус» согласовал с де Лигтом условия пятилетнего контракта
00:51 Футбол Опубликованы фотографии игровой формы «Спартака» на новый сезон
00:43 Футбол Марк-Андре тер Штеген – Силлессену: С нетерпением жду возможности сыграть против тебя
00:21 Футбол Фарфан пройдет обследование в одной из клиник Барселоны
00:07 Футбол Джон Терри: Сейчас самое подходящее время, чтобы Лэмпард вернулся домой
23:48 Футбол «ПСЖ» отказался вести переговоры с «Барселоной» по трансферу Неймара
23:38 Футбол Дмитрий Парфенов: При новом формате клубы будут стараться брать качественных легионеров
23:17 Футбол Источник: «Зенит» приобрел полузащитника сборной Колумбии
23:06 Футбол Два турецких клуба заинтересованы в переходе Зе Луиша
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика