Анатолий Байдачный: Проще было СССР не разрушить, чем заманить белорусов в РПЛ Известный в прошлом советский нападающий, серебряный призер Евро-1972, бывший главный тренер минского «Динамо» и шести российских клубов назвал невозможным даже в будущем участие в РПЛ представителей Белоруссии.

«ГИНЕР ЗАВОДИТ ТАКИЕ РАЗГОВОРЫ, ЧТОБЫ ОТВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ»

– Президент ЦСКА Евгений Гинер после Исполкома РФС озвучил идею приглашения в нашу премьер-лигу ряда клубов с постсоветского пространства. В том числе речь шла и об участнике из Белоруссии.

– Нереально.

– Так категорично?

– Все команды играют в своих лигах, попадают в еврокубки, зарабатывают. В России такой возможности лишаться. Да, можно что-то придумать и согласовать с УЕФА, как в той же Англии, но не думаю, что кто-то согласится. Вы же помните, в свое время Валера Газзаев занимался созданием единой лиги? Ну, вот сами видели: проще было Советский Союз не разрушать, чем такой чемпионат собрать.

– И все-таки трудности при создании такой лиги не выглядят не решаемыми.

– Да не надо ломать голову. Все чемпионаты стран, вышедших из состава СССР, по классу, по организации ниже уровнем, чем российская лига. А большинство команд по уровню организации не дотянут и до ФНЛ.

– Гинер предлагает звать только топовые и состоятельные клубы.

– Ну, вот играет БАТЭ в Лиге чемпионов, зарабатывает на этом, благодаря чему и живет. Без Лиги финансирование клуба сведется к нулю. Белоруссия, все знают, страна небогатая. Своего «Лукойла» нету. И в чем смысл? Если Гинер заводит такие разговоры, то – мое мнение – чтобы отвлечь от каких-то действительно важных проблем.

– Насчет финансирования можно привести пример с хоккейным «Динамо» из Минска, которое выступает в КХЛ.

– Не сравнивайте хоккей с футболом. Разные соревнования, разное отношение. Играют две страны в мире – Россия и Канада, а остальные подыгрывают. Да, есть сильные сборные, но в основном все ждут матчей СССР – Канада. В КХЛ нет переходов между лигами, нет участия в еврокубках, и играют те, у кого есть деньги.

«И ЧТО ГАЗЗАЕВУ ДАЛА ПОДДЕРЖКА ГАЗОВИКОВ?»

– Пример с БАТЭ понятен, но Гинер упоминал клуб из Минска. Может, «Динамо» и выгодно было бы вступить и зарабатывать на приезде «Спартака» и ЦСКА?

– Как сейчас играет минское «Динамо», оно точно не потянет такие соревнования. Остались только воспоминания о прошлом. А интерес, конечно, будет, и трибуны будут заполняться на матчах с российскими клубами, как в советское время, но… Просто представьте: вот что мешает Лукашенко отречься от президентства и войти в состав Российской Федерации? А мы говорим примерно о том же самом. По сути, отказаться от национального футбола и играть в российском чемпионате. Это невозможно. Абсурд! Я не понимаю, зачем об этом вообще говорят.

– Даже если условный «Газпром» всем будет делать выплаты больше, чем от Лиги чемпионов, как, кстати, планировалось в упомянутом вами проекте Газзаева?

– И что Валере дала поддержка «Газпрома»? Он разве решил проблемы, о которых мы говорим? Украинские клубы не захотели участвовать, потому что у них самостийность и согласиться – равнозначно потере авторитета. Сегодня ты утратил авторитет в футболе, а завтра в мировой политике. И любой проект такого плана сто процентов выйдет на высокий политический уровень, где и заглохнет. Говорить об этом – просто сотрясать воздух. Кстати, я вот даже не могу для себя сформулировать: а зачем это России?

– Больше интересных матчей – больше доходов.

– Так надо задумывать не о том, как привлекать клубы из бывшего СССР, а о том, как победить «Барселону». Сколько лет подряд чемпион России занимает четвертое место в группе в Лиге чемпионов? Вот о чем надо думать. А не о том, как позвать к себе БАТЭ или еще кого.