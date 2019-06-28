Кто в Европе быстрее всех вылетает в трубу? - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 июня 2019 16:49ФутболБезъязычный Алексей

Кто в Европе быстрее всех вылетает в трубу?

«Атлетико» вот-вот заплатит 126 миллионов евро за португальского вундеркинда Жоау Фелиша, «Барселона» готовит суперобмен с целью вернуть из «ПСЖ» Неймара, грандиозные трансферные задачи на лето поставил перед собой «Реал». А что там с балансом? Кто в плюсе, а кто в больших минусах?

ПОРТУГАЛИЯ – ОРИЕНТИР

GettyImages-1142038677

С плюсами тем, кто внимательно следит за трансферным рынком, все давно ясно. Пример для подражания – португальские клубы. Сразу три входят в лидирующую тройку по заработкам на трансферах за предыдущие пять сезонов. «Бенфика» (+382 млн евро) – под первым номером, «Порту» (185,7) под третьим, «Спортинг» (125,3) под шестым. И намечающаяся продажа 19-летнего Фелиша в «Атлетико» вполне вписывается в общий тренд.

Португальцы – признанные мастера «прокачивать» молодые таланты. И, что важно, такая экспортоориентированная политика не сказывается на результатах. «Бенфика» – чемпион страны. В еврокубках-2018/19 Португалия набрала самый большой коэффициент УЕФА среди стран, не входящих в большую пятерку. Сравните с Францией, которая силами «ПСЖ» без особой отдачи не первый год пытается угнаться в «гонке капиталов» за четырьмя топ-лигами. И конкретно – с «Монако», который, прилично заработав за те же самые пять лет (359 млн евро), в отличие от «Бенфики», в минувшем сезоне у себя в стране боролся не за золото, а за выживание.

У ГРАНДОВ АПЛ – ПЕРЕДЫШКА

При этом понятно, что быть «в минусе» по трансферам не означает терпеть финансовые убытки в целом. В десятке главных растратчиков за период с сезона-2014/15 по 2018/19 преобладают английские клубы – их сразу шесть («Ман Сити», «МЮ», «Арсенал», «Эвертон», «Челси» и «Ливерпуль»). Но у каждого есть такой стабильный источник пополнения бюджета, как АПЛ. Напомним, только от своей национальной лиги «Сити» в минувшем сезоне получит 165 млн евро! При этом призовые 20-го клуба чемпионата «Хаддерсфилда» составили 104 миллиона. Недурно, правда? А есть же еще УЕФА с его сверхприбыльной Лигой чемпионов. На этом фоне рекордные потери «горожан» на трансферах за пять лет (625,8 млн), как и «минус» их соседей из «Юнайтед» в 543 миллиона, уже не кажутся вселенской катастрофой.

И все же пока «Сити» затаился на рынке. Примерно как «Тоттенхэм», который в прошлом сезоне доказал, что, не потратив на новичков в два трансферных окна ни копейки, реально добраться до финала Лиги чемпионов. Посмотрим, каким будет продолжение, но пока в десятке самых «заминусованных» в нынешнее межсезонье присутствует лишь три английских клуба. И это не признанные гранды, а вернувшийся в еврокубки спустя 40 лет «Вулверхэптон», опустившийся в чемпионшип «Саутгемптон» и, наоборот, поднявшаяся оттуда в АПЛ «Астон Вилла».

«РЕАЛ» И «БАРСА» АТАКУЮТ

GettyImages-1148284726

Как ни странно, на данный момент та же «Вилла» находится в большем минусе, чем «Барса»: 37,4 млн евро против 27,0. Каталонцы, вбухав 75 миллионов во Френки Де Йонга, отбили значительные суммы на продажах Йеспера Силлессена (в «Валенсию», 35 млн), Андре Гомеша (в «Эвертон», 25 млн) и Пако Алькасера (в «Боруссию» Д, 21 млн). Впрочем, скорее всего, таким образом всего лишь расчищался плацдарм для последующего мощного рывка в виде покупок Неймара или Антуана Гризманна, а то и обоих сразу.

Француз обойдется «Барсе» в 120 млн, с Неймаром все сложнее. Когда тот два года назад уходил в «ПСЖ», за него было заплачено около 220 миллионов. Разумеется, парижане предпочтут получить сопоставимую компенсацию, но не только в денежной форме. Сейчас обсуждается вариант с обменом Неймара на Филипе Коутиньо, Усмана Дембеле и доплатой в 100 миллионов. А теперь подбейте баланс. Коутиньо ранее обошелся «Барсе» в 145 млн, Дембеле – в 125 млн. То есть, при реализации такого обмена каталонцы потеряют на сделках по перемещению Неймара в пространстве примерно 150 млн. И где гарантия, что «хрустальный» бразилец опять не сломается и все эти траты не улетят в трубу?

В любом случае, предстоящее трансферное окно, видимо, как в старые добрые времена, пройдет под знаком двух испанских исполинов. «Реал» этим летом в самом большом минусе, «побив» свой рекорд 2009 года, когда на новичков (Криштиану Роналду, Кака, Карима Бензема и др.) было потрачено 260 миллионов. Оно и понятно. Зинедина Зидана позвали назад на условиях кардинальной перестройки. Да и пора уже мадридцам напомнить о себе по-настоящему. За предыдущие пять лет они наторговали на рынке всего на «минус 23 миллиона» (затраты – 452 млн, доходы – 428 млн). Но первый же сезон после окончания «эры Роналду» обернулся провалом. Нужна перезагрузка.

Какой она бывает у «Реала», мы все знаем… Эденом Азаром (100 млн), Лукой Йовичем (60 млн), Милитао (50 млн), Ферландом Менди (48 млн) и Родриго (45 млн) приобретения Зидана не ограничатся. Тем более, что 30 млн уже отбито на Маркосе Льоренте (ушел в «Атлетико») и еще 80 млн можно будет вернуть в случае продажи Иско в «Ман Сити».

1

2

* Самые дорогие покупки/продажи

27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
23/06 20:00Теннис
Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
23/06 19:00Теннис
В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
27/06 08:00Футбол
Анатолий Байдачный: Проще было СССР не разрушить, чем заманить белорусов в РПЛИзвестный в прошлом советский нападающий, серебряный призер Евро-1972, бывший главный тренер минского «Динамо» и шести российских клубов назвал невозможным даже в будущем участие в РПЛ представителей Белоруссии.
16/06 19:18Теннис
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
18/06 20:59Теннис
Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращенияМария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
23/06 16:30Теннис
Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.
28/06 12:30Футбол
Анзор Кавазашвили: Вызвал бы на дуэль за такой лимит!Прославленный советский вратарь, по традиции, остро высказался о последних важных событиях в нашем футболе.
20/06 20:10Теннис
Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.
26/06 20:00Футбол
Лимит-2020/21: кому проблема, а кому семечкиРазбираемся, по каким клубам премьер-лиги новый лимит ударил бы больнее всего, если бы выступил в силу уже с ближайшего сезона.
25/06 19:30Хоккей
Товарищ Беттмэн, как вам пришло в голову сравнивать Кубок мира с Олимпиадой?На днях комиссар НХЛ Гари Беттмэн заявил, что, по его мнению, Кубок мира вполне может стать заменой Олимпиады на постоянной основе. Наш обозреватель в шоке от такого.
17/06 20:26Теннис
Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.
28/06 08:30Хоккей
Неужели Недомански круче Михайлова? Мнение Владислава ДомрачеваСреди кандидатов в Зал славы в Торонто числился наша легенда Борис Михайлов. Но выбрали Вацлава Недомански. Это несправедливо!
28/06 10:00Футбол
Победа Бразилии, продажа Черышева и дом Шараповой. Главное за суткиРассказываем о главных событиях последних часов – вдруг вы пропустили что-то важное.
26/06 22:00Футбол
Александр Дюков: России надо равняться на немцев, а не на исландцевГлава Российского футбольного союза подвел итоги исполкома, на котором был принят новый лимит на легионеров в РПЛ.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
27/06 18:00Футбол
На Кубке Америки начинается жара: бразильцы распечатают плей-офф«Туристические» Япония и Катар уехали домой, как и Боливия с Эквадором. Теперь «взрослые дяди» определят победителя 46-го турнира в истории.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
Новости
16:46 Футбол Эсекьель Понсе: Мне доверяют в «Спартаке», и я верю, что буду много играть
16:30 Хоккей Вадим Шипачев: В «Динамо» у меня не было никаких сложностей — зачем мне что-то менять?
16:17 Футбол Адвокат прокомментировал решение ФСИН об отправке Кокорина и Мамаева в одну колонию
16:14 Футбол «ПСЖ» заключил рекордный спонсорский контракт в своей истории
16:00 Футбол Виталий Шашков: Комбаров – реальное усиление для «Крыльев Советов»
15:51 Футбол Домингес завершил карьеру
15:44 Футбол Георгий Джикия: Не буду говорить, готов ли стать капитаном «Спартака»
15:38 Футбол Георгий Джикия: Промес забил два гола за сборную, и возвращение в «Спартак» стало невозможным
15:31 Футбол Гынсарь и Радоньич присоединились к «Крыльям Советов» на сборах в Австрии
15:30 Футбол «Уфа» объявила о подписании Гиоргобиани
15:21 Футбол «Рубин» в очередной раз сменит эмблему клуба (фото)
15:13 Хоккей Гендиректор «Динамо» Евгений Кровопусков: Должность Овечкина не является формальной
15:08 Волейбол Россия победила Австралию в Лиге наций
15:06 Футбол «Никогда не сдавайся, Фернандо!» «Зенит» поддержал Риксена
14:59 Футбол Дмитрий Комбаров: Моя новая команда – «Крылья Советов»
14:58 Футбол Защитник «Краснодара» перешел в «Теплице»
14:53 Формула-1 Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Австрии, Квят – 12-й
14:42 Футбол ПСВ объявил о переходе Брумы, на которого претендовал «Спартак»
14:34 Футбол «Рома» купила Неделчару у «Уфы»
14:27 Хоккей Александр Овечкин: В «Динамо» работают люди, которые хотят вернуть клуб на вершину
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика