Кто в Европе быстрее всех вылетает в трубу? «Атлетико» вот-вот заплатит 126 миллионов евро за португальского вундеркинда Жоау Фелиша, «Барселона» готовит суперобмен с целью вернуть из «ПСЖ» Неймара, грандиозные трансферные задачи на лето поставил перед собой «Реал». А что там с балансом? Кто в плюсе, а кто в больших минусах?

ПОРТУГАЛИЯ – ОРИЕНТИР

С плюсами тем, кто внимательно следит за трансферным рынком, все давно ясно. Пример для подражания – португальские клубы. Сразу три входят в лидирующую тройку по заработкам на трансферах за предыдущие пять сезонов. «Бенфика» (+382 млн евро) – под первым номером, «Порту» (185,7) под третьим, «Спортинг» (125,3) под шестым. И намечающаяся продажа 19-летнего Фелиша в «Атлетико» вполне вписывается в общий тренд.

Португальцы – признанные мастера «прокачивать» молодые таланты. И, что важно, такая экспортоориентированная политика не сказывается на результатах. «Бенфика» – чемпион страны. В еврокубках-2018/19 Португалия набрала самый большой коэффициент УЕФА среди стран, не входящих в большую пятерку. Сравните с Францией, которая силами «ПСЖ» без особой отдачи не первый год пытается угнаться в «гонке капиталов» за четырьмя топ-лигами. И конкретно – с «Монако», который, прилично заработав за те же самые пять лет (359 млн евро), в отличие от «Бенфики», в минувшем сезоне у себя в стране боролся не за золото, а за выживание.

У ГРАНДОВ АПЛ – ПЕРЕДЫШКА

При этом понятно, что быть «в минусе» по трансферам не означает терпеть финансовые убытки в целом. В десятке главных растратчиков за период с сезона-2014/15 по 2018/19 преобладают английские клубы – их сразу шесть («Ман Сити», «МЮ», «Арсенал», «Эвертон», «Челси» и «Ливерпуль»). Но у каждого есть такой стабильный источник пополнения бюджета, как АПЛ. Напомним, только от своей национальной лиги «Сити» в минувшем сезоне получит 165 млн евро! При этом призовые 20-го клуба чемпионата «Хаддерсфилда» составили 104 миллиона. Недурно, правда? А есть же еще УЕФА с его сверхприбыльной Лигой чемпионов. На этом фоне рекордные потери «горожан» на трансферах за пять лет (625,8 млн), как и «минус» их соседей из «Юнайтед» в 543 миллиона, уже не кажутся вселенской катастрофой.

И все же пока «Сити» затаился на рынке. Примерно как «Тоттенхэм», который в прошлом сезоне доказал, что, не потратив на новичков в два трансферных окна ни копейки, реально добраться до финала Лиги чемпионов. Посмотрим, каким будет продолжение, но пока в десятке самых «заминусованных» в нынешнее межсезонье присутствует лишь три английских клуба. И это не признанные гранды, а вернувшийся в еврокубки спустя 40 лет «Вулверхэптон», опустившийся в чемпионшип «Саутгемптон» и, наоборот, поднявшаяся оттуда в АПЛ «Астон Вилла».

«РЕАЛ» И «БАРСА» АТАКУЮТ

Как ни странно, на данный момент та же «Вилла» находится в большем минусе, чем «Барса»: 37,4 млн евро против 27,0. Каталонцы, вбухав 75 миллионов во Френки Де Йонга, отбили значительные суммы на продажах Йеспера Силлессена (в «Валенсию», 35 млн), Андре Гомеша (в «Эвертон», 25 млн) и Пако Алькасера (в «Боруссию» Д, 21 млн). Впрочем, скорее всего, таким образом всего лишь расчищался плацдарм для последующего мощного рывка в виде покупок Неймара или Антуана Гризманна, а то и обоих сразу.

Француз обойдется «Барсе» в 120 млн, с Неймаром все сложнее. Когда тот два года назад уходил в «ПСЖ», за него было заплачено около 220 миллионов. Разумеется, парижане предпочтут получить сопоставимую компенсацию, но не только в денежной форме. Сейчас обсуждается вариант с обменом Неймара на Филипе Коутиньо, Усмана Дембеле и доплатой в 100 миллионов. А теперь подбейте баланс. Коутиньо ранее обошелся «Барсе» в 145 млн, Дембеле – в 125 млн. То есть, при реализации такого обмена каталонцы потеряют на сделках по перемещению Неймара в пространстве примерно 150 млн. И где гарантия, что «хрустальный» бразилец опять не сломается и все эти траты не улетят в трубу?

В любом случае, предстоящее трансферное окно, видимо, как в старые добрые времена, пройдет под знаком двух испанских исполинов. «Реал» этим летом в самом большом минусе, «побив» свой рекорд 2009 года, когда на новичков (Криштиану Роналду, Кака, Карима Бензема и др.) было потрачено 260 миллионов. Оно и понятно. Зинедина Зидана позвали назад на условиях кардинальной перестройки. Да и пора уже мадридцам напомнить о себе по-настоящему. За предыдущие пять лет они наторговали на рынке всего на «минус 23 миллиона» (затраты – 452 млн, доходы – 428 млн). Но первый же сезон после окончания «эры Роналду» обернулся провалом. Нужна перезагрузка.

Какой она бывает у «Реала», мы все знаем… Эденом Азаром (100 млн), Лукой Йовичем (60 млн), Милитао (50 млн), Ферландом Менди (48 млн) и Родриго (45 млн) приобретения Зидана не ограничатся. Тем более, что 30 млн уже отбито на Маркосе Льоренте (ушел в «Атлетико») и еще 80 млн можно будет вернуть в случае продажи Иско в «Ман Сити».

* Самые дорогие покупки/продажи